‘DOPUŠTAM TI, ALI NOSI ZAŠTITU’ Sigurnosne službe presreli stravičan razgovor ruskog vojnika i njegove žene: ‘Hajde, siluj Ukrajinke’

Radio Slobodna Europa i Schemes istražili su tko se krije iza telefonskog razgovora u kojem je ruska državljanka kazala svome suprugu vojniku da smije silovati Ukrajinke.

Otkrili su da su Roman Bajkovskij (27) i njegova supruga Olga tijekom razgovora koji su 12. travnja presrele ukrajinske službe, razgovarali o silovanju Ukrajinki.

“Hajde, siluj Ukrajinke, OK? Ali mi ništa nemoj govoriti!”, kazala je žena, smijući se. “Mogu? Da, dopuštam ti, ali nosi zaštitu!”, tekao je razgovor između supružnika.

RSE i Scheme uspjeli su doći do njihovih telefonskih brojeve te ih pronašli na društvenim mrežama. Na fotografijama na društvenim mrežama vidi se da je Roman pripadnih ruskih oružanih snaga.

Kontaktirali su ga, a on je rekao da se nalazi u Sevastopolju, ali je porekao da je sudjelovao u navedenom telefonskom razgovoru. Olga je potvrdila da je njezin suprug bio u Sevastopolju te dodala da je bio ranjen i da se nalazi u bolnici. Oboje nisu htjeli odgovoriti na dodatna pitanja.

Unatoč tome što su oboje demantirali da su vodili navedeni razgovor, istraga je pokazala da se njihovi glasovi podudaraju s onima koje su snimile ukrajinske sigurnosne službe.

“Čak i da su se možda našalili u razgovoru, snimka telefonskog poziva pojavila se usred sve većeg broja navoda ukrajinskih žena da su ih silovali ruski vojnici koji su ih okupirali tijekom aktualnog rata u Ukrajini”, piše Radio Slobodna Europa.

—Go, rape Ukrainian women, OK? But don't tell me anything!

—Can I?

—Yes, I let you. But use condoms!

—Go, rape Ukrainian women, OK? But don't tell me anything!

—Can I?

—Yes, I let you. But use condoms!

Remember this intercepted call between the RUS soldier and his wife? @cxemu and @SvobodaRadio reporters managed to identify them. Meet Roman Bykovsky and Olga Bykovska.





— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) April 15, 2022