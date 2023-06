Donio je slatkiše, popio kavu, a onda joj je ubio kćer! Mama Sanja (35) i dalje plače: ‘Vjerujte mi da zadrhtim kada se sjetim njegovih iskolačenih očiju’

Autor: Dnevno.hr

“Uvijek je pričao lijepo s njom, pričao je kako je gleda kao svoje dijete, a onda… došlo je do najcrnjeg. Ubio je moju kćer na pravdi Boga, nisam mogla spasiti svoje dijete“, ovim riječima za Nova.rs prvi put od monstruoznog zločina u Ripnju u Srbiji koji se dogodio 10. travnja, govori neutješna majka djevojčice Sanja Petrović (35), koja je i sama ozlijeđena u krvavom piru susjeda Stojana Ilića (37).

Nakon što je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu podignuta optužnica protiv Ilića zbog sumnje da je na svirep način ubio 16-godišnju djevojku, a potom pokušao ubiti i tri člana njezine obitelji, potresena žena je također u Ilićevom krvavom piru, kao i njezina majka zadobila teške tjelesne ozljede od kojih se, kako kaže, još uvijek oporavlja.

“Idem na previjanja redovno, probušena mi je plućna maramica s lijeve strane. Uskoro moram ići i na snimanja, pa da vidim što i kako dalje. Majka je isto bolje, ide na previjanja, ali trpi bolove u glavi nakon što je doživjela izljev krvi na mozak, to i dalje nije kako treba. Ona je od jačine udarca dobila kontuziju mozga“, objašnjava potresena žena.





‘Zadrhtim i sada kad se sjetim tog njegovog bijesnog lica i iskolačenih očiju’

Prisjećajući se tog 10. travnja, Sanja navodi da je kobnog dana sa kćeri došla u Ripanj iz Kruševca, gdje inače živi.

“Ona je bila kod mene od siječnja, došli smo tog jutra kada se sve dogodilo. Kada smo stigli iz Kruševca, Stojan je došao kod nas, donio sok i slatkiše, popio je kavu. Dok smo sjedili i pili kavu, sve je ok bilo. Ništa nije ukazivalo da to slijedi. Odrastala sam s njim, bio nam je prvi susjed i uvijek raspoložen da nam pomogne kada treba, pokosio bi travu, ma što god da je trebalo“, prepričava potresena majka.

Ona navodi i da ne zna zašto je Stojan krenuo u krvavi pohod na njezine najmilije, pa i nju. Ističe da je sve krenulo nakon što je nakon ispijanja kave Stojan zamolio njenog mlađeg sina da odu do dućana po baterije.

“Krenula je i kći s njima, a ja sam ostala kod kuće s majkom, bratom i djecom. Ma nije prošlo sat vremena kada se Stojan pojavio na vratima. Vjerujte mi da zadrhtim i sada kada se sjetim tog njegovog bijesnog i crvenog lica, njegovih iskolačenih očiju. Ne znam objasniti, ali mi nije dobro kada se sjetim“, prisjeća se Sanja i dodaje:

‘Zapravo, više ništa nije u redu’

“S vrata je krvnički nasrnuo nožem na nas, mene je saletio u hodniku. Sjećam se i da čujem majčin glas koji ga pita: ‘Stojane, što ti je, što je problem, pa što nas?’. Znam i da je na brata nasrnuo, ali dalje se ne sjećam ničega do bolnice. Da li od straha, panike, rana, ali ja imam crnu rupu u sjećanju. Niti sam čula koga je ubadao, ni je li rekao nešto, ništa dalje ne znam“, kroz suze je rekla potresena žena i dodala da je naknadno saznala i da je Stojan jurio njenu mlađu kćer od 11 godina nožem, ali da mu je preplašeno dijete uspjelo da pobjeći.

Da joj je šesnaestogodišnja kći brutalno ubijena, neutješna majka saznala je nekoliko tjedana od zločina, nakon izlaska iz bolnice.









“Nisu mi smjeli ranije reći. Rekli su mi da je Hitna pomoć dok je nama zaustavljala krvarenje druga ekipa bila tamo, pored moje djevojčice, pokušavali su je reanimirati, ali nisu uspjeli. Kada sam bila u bolnici pitala sam kako mi je dijete, raspitivala sam se za sve, rekli su mi samo: ‘Sve je u redu’. Zapravo, više ništa nije u redu“, plačući kaže Sanja.

‘Boli me činjenica da se iživljavao nad njom, da je ubadao, da se borila s njim’

Kako navodi jecajući, neutješna majka navodi da ne može prihvatiti da joj je kći ubijena.

“Ne znam, to je šok. Ni sada ne mogu doći k sebi. Ne mogu se pomiriti s tom činjenicom da je nema. Sve mislim da je kod mojih roditelja i da će svakog časa doći opet u Kruševac. Ne znam koji mu je motiv bio da nju ubije, pa čak ni da naleti na nas“, kaže ona kroz suze.









Sanja navodi i da se nada da će Stojan dobiti kaznu koju zaslužuje.

„Boli me činjenica da se iživljavao nad njom, da je ubadao, da se borila s njim. Ne mogu prihvatiti da je moje dijete bilo svjesno da umire, a da oko nje nije bilo nikoga da joj pomogne, da čuje njen vrisak“, jedva izgovara skrhana majka i u dahu dodaje:

“Što mu je taj dan bilo da to uradi, nisam pametna, ali ja svoje dijete više nemam. Bojim ga se, neće mi biti svejedno da ga pogledam u oči na suđenju, a znam šta je uradio mom djetetu. A on, ako ima mozga i srce, neka mi kaže zašto je to mom djetetu uradio“, zaključuje potresena žena.

Nakon svirepog ubojstva, vratio se i nastavio napadati

Protiv Stojana Ilića u srijedu je podignuta optužnica za svirepo ubojstvo djevojčice.

“Postoji opravdana sumnja da je Stojan I. 10. travnja oko 14.30 sati odvezao djevojku u nenaseljeni dio Ripnja i zaustavio vozilo na kosini ispod željezničke pruge, u prostoru između rastinja. Kada je ona izašla iz vozila Stojan I. je počeo da je vuče i obnažuje, dok se ona opirala, pa je počeo ubadati nožem u predjelu trupa, vrata i ruke, uslijed čega je trpjela jake bolove i zadobila teške tjelesne ozljede opasne po život od kojih je preminula“, navodi se u priopćenju Višeg javnog tužiteljstva.

Nakon izvršenja ovog kaznenog djela osumnjičeni se vratio do njezine obiteljske kuće i tamo nožem nanio više teških i lakih tjelesnih ozljeda njenoj majci, babi i ujaku.