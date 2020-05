DON KAĆUNKO: Časna Alemka i fra Vili u kristalnoj kugli vide kraj epidemije

Autor: don Anđelko Kaćunko

Otkrivenje odnosno Apokalipsa, tj. posljednja knjiga Novoga zavjeta pomaže kršćanima razumjeti događaje 21. stoljeća i otkriva nam buduće događaje. Nakon dramatičnih zbivanja na Nebu i na Zemlji, opisanih do 20. poglavlja, dolazi Jaganjac Božji ter “Onaj što sjedi na prijestolju reče” izričito, jasno i glasno: “Evo SVE činim NOVO!” Riječ je drugoj i posljednjoj Novosti u povijesti, jer će nastupiti “NOVO nebo i NOVA zemlja”. A “prvi čin” te bitne ter jedine i prave NOVOSTI u povijesti svijeta dogodio se Rođenjem Isusa Krista, koje je razdijelilo vrijeme na “staru eru” i “novu eru” odnosno staro doba “prije Krista” i “kršćansko doba”.

Sada pak, tijekom pandemije koronavirusa – koja je čudesno i “slučajno”, globalnom zarazom, kao vražjim mostom smrtonosne bolesti, spojila Božić 2019. (ter kinesku Novu godinu) i Uskrs 2020. – cijelim svijetom odjekuju fraze o novoj NOVOSTI. Odnosno, variraju se poruke o tome kako “možemo zaboraviti sve što je bilo”, jer nastupa ili je već nastupilo nešto NOVO – neko “Novo NORMALNO”, neka “NOVA normalnost”. Kao da ništa prije nije bilo normalno, tj. kao da je sve “staro” bilo nenormalno! Čak i Slaven Letica, vrlo racionalan i smiren analitičar društvenih zbivanja, napisa da “po (njegovu) dubokom uvjerenju NIŠTA, baš NIŠTA, u budućem svijetu NEĆE biti ISTO”.

Idejni marketing

Ta napadna i usiljena medijska galama neodoljivo podsjeća na sličan idejni marketing koncem prošloga stoljeća i poglavito u famoznoj milenijskoj godini 2000. koja je najavljivana i isticana kao prijelomnica na svim razinama društva i svijeta. Mnogi se još dobro sjećaju s koliko je medijske buke, ali i s mnogim magičnim riječima i magijskim činima Svijet uveden u NOVO tisućljeće odnosno u 21. stoljeće, koje je najavljivano kao vrijeme mira i novoga posvemašnjeg procvata itd. Bitna fraza, ponavljana do iznemoglosti, glasila je da nastupa NOVO DOBA – na engleskom NEW AGE – što je kao pojam u kulturu konca 20. stoljeća ušlo najprije kroz (zabavnu) glazbu i literaturu, ali je postupno doživjelo pandemiju na sva područja života. Kako je s vremenom bilo očito da je “vrag odnio šalu”, čak je i tradicionalno spora Crkva (katolička) bila prisiljena reagirati (premda kao uspavani i prespori vatrogasac!), ali s nekoliko godina zakašnjenja.

Dakle, nakon što je epidemija ideologije New Agea (Novog doba) osvojila glavna uporišta javnoga života – medije, politiku, estradu… – pretvorivši ih u žarišta zaraze, reagirao je i Vatikan pa su zajedno papinska vijeća za kulturu i za međureligijski dijalog objavila dokument ISUS KRIST – DONOSITELJ VODE ŽIVE. Kršćansko promišljanje o “New Ageu” (na hrvatskom tiskao nakladnik Verbum, Split, 2003.). Ta “studija”, kako je (pomalo bojažljivo) nazvana na početku predgovora, ukratko je, ali vrlo kvalitetno obradila tu “složenu pojavu” (New Age – Novo doba) “koja utječe na brojne vidove suvremene kulture”. U prvom poglavlju, naslovljenu “Kakvo promišljanje?”, odmah se navodi (opet, takav je dojam, pazeći da se nikomu ne zamjeri!) kako “sljedeća promišljanja žele biti vodstvo katolicima zauzetima u propovijedanju Evanđelja i u poučavanju vjere na svim razinama u krilu Crkve”.

Poziv na dijalog

Dakle, taj dokument zamišljen je kao oblik katehetsko-pastoralne upute aktivnim sudionicima evangelizacije, štoviše, kao poziv da “tu kulturnu struju”, New Age, shvate i da se založe “u istinskom dijalogu s onima koji su pod utjecajem njezine misli”. Uz taj prvotni poziv na DIJALOG, koji je potaknut već od Drugoga vatikanskog sabora (a što je već odavno ofucana fraza – s rezultatima koji su daleko od zamišljenih!), Dokument ipak ističe i točke u kojima je DUHOVNOST New Agea u suprotnosti s kršćanskom vjerom. Naravno, naglašeno je da se od kršćana traži čvrsta ukorijenjenost u vlastitoj vjeri – prema poticaju iz Prve Petrove poslanice (3,15): “Budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem”, ali je ipak izostalo ozbiljno upozorenje (i shvaćanje?) kako je riječ o doista dramatičnoj “točki preokreta” na prijelazu tisućljeća. Da Crkva toga nije bila dovoljno svjesna, pokazuje tvrdnja u dokumentu o New Ageu kako je teško jasno razabrati koliko je toga u tome pokretu sukladno odnosno protivno kršćanskoj poruci. Premda se, s druge strane, ističe da “početak trećeg tisućljeća nije samo navršenje dvaju tisućljeća nakon Isusova rođenja, nego i trenutak u kojem, prema vjerovanju astrologa, doba Riba, njima poznato kao KRŠĆANSKA ERA, ide svome svršetku”. A poznato je (bilo) da pokret New Age ima ime prema astrološkom dobu Vodenjaka (Akvarijusa) koje dolazi.

Objavljeni manifest

Upravo je u tome bitna NOVINA New Agea! On za mnoge znači, kako sam već naveo, veoma važan povijesni zaokret, jer će, očito je, prema planovima “arhitekata globalizacije”, STARO doba Riba s dominacijom kršćanstva, početkom trećeg tisućljeća zamijeniti NOVO DOBA Vodenjaka. Zanimljiva je činjenica da taj izraz već upotrijebljen u naslovu “The New Age Magazine”, što ga je već početkom 1900. objavio Ancient Accepted Scottish Masonic Rite, u južnoj oblasti Sjedinjenih Američkih Država.

Međutim, društvene promjene ne dolaze same od sebe – one su uvijek planirane! A to se svakako odnosi i na ‘pokret’ New Age. To više što ga je, s obzirom na viziju koja je u pozadini njegove RELIGIOZNOSTI, teško pomiriti s kršćanskim naukom i duhovnošću. To više što je postao vjera glavnih političkih protagonista na globalnoj razini, a već prožima sve razine kulture ter je prisutan ne samo u raznim pojavama poput glazbe, filma, seminara, studijskih skupina, terapija…, nego se već uvukao u crkvene pokrete pa je postao dio duhovnih vježba ter mnogih drugih aktivnosti i događaja. A nadasve bi svim kršćanima trebala biti alarmantno upozoravajuća činjenica, u brojnoj literaturi teoretičara i praktičara New Agea navedena kao njihovo temeljno uvjerenje, da je vrijeme pojedinačnih religija završilo! Stoga, kako ispravno kaže ovdje spominjani vatikanski dokument o New Ageu, taj (više nego) pokret treba “smjestiti u širi kontekst ezoterične religioznosti, čija je zavodljivost u stalnom porastu”. Na to je upozorio već sveti papa Ivan Pavao II. u svojoj knjizi “Prijeći prag nade”, koju nažalost ni mnogi katolički intelektualci nisu pročitali, podsjetivši kako taj pokret svoj temelj ima u gnosticizmu drugog i trećeg stoljeća sa stavovima za koje je Crkva utvrdila da su krivovjerni.

Ostvarenje cilja

A sve se to, poglavito okultna te(hn)ologija “borbe protiv smrtonosnog virusa”, na vrlo suptilan i teško primjetan način, odvija(lo) i u (još aktualnom) globalnom fenomenu kovidiotskog koronacizma. Stoga je u pravu Ivica Šola kada ističe da je koronavirus ne samo stvarna opasnost nego također “uvod u novu konstrukciju zbilje i svijeta”! Naime, Jacques Attali – jedan od arhitekata EU-a, koji je s Billom Gatesom kao prst i nokat, a on je siva eminencija Macrona i mnogih francuskih predsjednika, i koji je zagovarao državnu eutanaziju staraca jer “previše koštaju sustav” (što sada uspješno odrađuje korona) – za časopis L’Express 3. svibnja 2009. godine je izjavio: “Jedna mala PANDEMIJA dopustit će nam da ustrojimo GLOBALNU VLADU”. Dodao je kako “nema PROMJENA dok ljudima ne uđe STRAH u kosti”. Sapienti sat (a blenti ni budilica). Kao ni Šola, ni ja nisam “teoretičar zavjere”, nego, zajedno s njim “propitujem, sa zaključkom: za Gatese i Attalije korona je izvrsna prilika da ostvare svoje orvelovske snove, teoriju zavjere” (SD, 24. 5. 2020.)!

U zavjerama pak i urotama uvijek je nešto OKULTNO (prema latinskom: tajno, skriveno, skrovito, misteriozno, mistično, natprirodno… ponegdje spojeno s demonskim, sotonskim…). A okultizam je kao praksa veoma raširen među vodećim ljudima politike. Dobro je poznato koliko je npr. Hitler bio u tu duhovnost uvučen i njome oduševljen. Možda je sasvim slučajno, a možda i nije, ali je svakako čudno što su i “časna sestra” Alemka Markotić i “za-križen-pobožni-fra” Vili Beroš spominjali “kristalnu kuglu” u odgovoru na pitanje o završetku epidemije… No (ne)sličnost i (ne)povezanost “NOVE normalnosti” s tim fenomenom – kao i činjenica što je (nekima slučajno, a možda i nije) na novčanici od 1 (vir)US-dolara piramida kao simbol NOVOG svjetskog poretka, koji je najavljen LATINSKIM pismom (i jezikom Crkve!): NOVUS ORDO SECLORUM – zavređuje poseban osvrt.