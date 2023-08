Don Damir Stojić o prešućenoj istini u vezi Boysa u Grčkoj: ‘Imam debelog razloga u njih sumnjati’

U trenucima kada grčki mediji preplavljuju priče o uhićenju Bad Blue Boysa u Ateni, Don Damir Stojić, citirajući Aristotelove riječi iz Metafizike, ukazuje na potencijalne neistine koje se šire putem medija.

“Reći za ono što jest da nije, ili za ono što nije da jest, lažno je; dok je za ono što jest reći da jest i za ono što nije da nije, istina.“ To je napisao Aristotel u svom djelu Metafizika. Čini mi se da se on sada hvata za glavu kada vidi kako njegovi sunarodnjaci, posebno mediji, pišu o ovom nesretnom slučaju koji se dogodio ovih dana u Ateni. Dovoljno je uz pomoć Google Prevoditelja zaviriti na grčke portale.

Čovjek bi pomislio da čita pamflet iz 1948., iz neke komunističke zemlje. Recimo, na portalu newsbreak.gr piše da su BBB-ovci neonacisti koji haraju njihovom zemljom s ciljem ubijanja građana, žena i djece. Toliko je laži i neistine napisano da ih je teško sve u jednom statusu navesti.





‘Imam razloga vjerovati u hrvatske institucije’

S druge strane, istina je prešućena. No, ovaj moj status neće sigurno utjecati na grčke novinare i javno mnijenje, ali bih tako volio da Vlada Republike Hrvatske i druge naše institucije učine sve da se dođe do istine i pravde. Imam razloga vjerovati u hrvatske institucije, ali također imam i razloga debelo u njih sumnjati. Najprije pozitivno: imam veliku nadu jer smo svi vidjeli kako su se nedavno zdušno borili za pritvorene hrvatske građane u Zambiji, što je uspješno odrađeno. No, nažalost imam i velike sumnje: dosad, u zadnjih nekoliko dana, šutnja hrvatske diplomacije je toliko glasna i očita da se pitam gdje su sada?

Također, upravo se danas navršava 12 godina od tragičnog pogubljenja hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka u Egiptu od strane islamskih džihadista. Taj Slavonac, trbuhom za kruhom, išao je u Egipat kako bi radio za međunarodnu firmu te je ni kriv ni dužan otet. Što je poduzeto za njega ne znamo, ali što god da jest, nisu uspjeli. Kako objasniti ovu razliku u pristupu naše Vlade i diplomacije?









Ne znam, ali ne daj Bože da naša Vlada pravi razliku između građana gdje su jedni vrijedniji i “jednakiji” od drugih! No, ja ipak imam nadu u našu Vladu i diplomaciju da će odraditi svoj dio posla i sve učiniti za naše Hrvate u pritvoru.Želim i nešto osobno posvjedočiti o BBB-ovcima. Tužno je vidjeti kako se mnogi novinari redaju i blate dečke te generaliziraju i donose brze osude, no ja imam drugo iskustvo. Za vrijeme pandemije, lokalni jarunski ogranak BBB-ovaca mi se javio i stavio na raspolaganje za dostavu hrane starima i bolesnima na župi.

‘BBB-ovci nisu ostali doma nego su bili na terenu’

Dok su svi mediji, političari i kulturna elita govorili „ostani doma“, BBB-ovci nisu ostali doma nego su bili na terenu. Također, osobno sam vidio onaj dan kad je bio potres kako su Horvaćanska cesta i Savski most bili puni auta koji su bježali iz grada, a BBB-ovci su bili na terenu, posebno po bolnicama i činili su sve što mogu. Dok sam osobno bio na Jordanovcu u plućnoj bolnici, imao sam priliku vidjeti tu vojsku mladića kako nesebično rade. Znam jedno, nisu svi sveci, ali nisu niti propalice i huligani kakvim ih mediji ocrnjuju. Dapače, većina njih su dobri i plemeniti dečki koji vole svoju domovinu, svoj grad i svoj klub. Kako bilo ovaj grad bi bio siromašniji bez njih.

Na kraju, nisu niti svi Grci loši, kao što neki naši prikazuju, dapače vjerujem da ih je većina dobra. Zato završavam s još jednim grčkim filozofom na temu pravednosti. Nadam se da i današnji Grci žele pravednost kao Platon, a za Platona je pravednost ljudska krepost i veza ili spona koja spaja različite ljude u jednom društvu. Pravednost je također, dobrota i želja da se poštuju zakoni. Nadam se da će se grčki suci ugledati na Aristotela i Platona”, zaključuje don Damir Stojić u objavi na Facebooku.