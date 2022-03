DOMOVINSKI POKRET: Zašto Crvenkapica ne smije ‘ubrati’ ministra koji dolazi iz redova ‘strateškog partnera’

Autor: Dnevno.hr

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, Mario Radić, zamjenik predsjednika, te Josip Jurčević, nacionalni koordinator odbora Domovinskog pokreta, održali su konferenciju za medije na temu političkih aktualnosti.

Jurčević: Predlažemo uvođenje vojne obuke i ustrojavanje nacionalne garde RH

“Svjedoci smo posljednjih desetak dana dramatičnih sigurnosnih događanja koja ugrožavaju ne samo sigurnost Europe, nego, prema nizu analiza, moguće je da to preraste i u treći svjetski rat s katastrofalnim posljedicama”, uvodno je istaknuo Josip Jurčević.

Jurčević je rekao da je na tragu toga Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu Domovinskog pokreta razmatrao cjelokupnu situaciju i u Hrvatskoj, ali i u Europi, te da su sukladno tome zaključili da Hrvatska nije pripremljena za ta događanja. Jurčević je dodao da su odlučili predložiti čelništvu Domovinskog pokreta da u Saboru pokrene žurnu inicijativu za uvođenje vojne obuke te ustrojavanje hrvatske nacionalne garde koja bi pokrivala hrvatski teritorij, što je sukladno sa sigurnosnim događanjima u državama Europske unije.

”One su te sigurnosne ugroze zapazile već ranijih godina, primjerice Švedska, Danska, te poput država koje su imale ranije pripreme za svoju obranu kao Švicarska i Austrija, dakle primijetile su već ranijih godina da dolazi ta sigurnosna ugroza i za to se pripremaju. Hrvatska nije za to pripremljena pa smo čelništvu predložili da u Saboru pokrene žurnu inicijativu za uvođenje vojne obuke u Hrvatskoj prema europskim standardima i ustrojavanje nacionalne garde koja bi pokrivala i brinula o sigurnosti diljem hrvatskoga teritorija”, izjavio je Jurčević.

Radić: DORH bere ministre kao Crvenkapica cvijeće pa ih nosi baki!

Radić je pohvalio reakciju Vlade i guvernera Vujčića u slučaju Sberbanke gdje se promptno reagiralo, čime se spriječio gubitak tri do četiri milijuna kuna koje bi Vlada trebala isplatiti te je to, tvrdi Radić, primjer da kada se hoće, se može. ”Na ovom primjeru pokazali su da se hrvatski interesi mogu braniti usprkos interesima Europske komisije”, jasan je bio Radić.

Potom se osvrnuo i na, još uvijek, aktualne mjere vezano uz Covid potvrde: ”Drago nam je što je Vlada na korak od onoga što smo mi predlagali od samih početaka Covid krize. Treba imati testiranja za bolnice, zdravstvene ustanove, domove za starije, a ostale ljude treba pustiti da rade i normalno funkcioniraju”, izjavio je te dodao kako je uvijek jedan te isti prioritet zaštita najstarijih i ugroženih skupina.

Radić je ukazao na probleme s kojima se trenutno suočavaju poduzetnici s naglaskom na porastu cijena energenata.

”Prema mojim saznanjima cijena energenata je porasla za 300-ak posto. Polovica mojih kolega razmišlja o otpuštanju i zatvaranju obrta i poduzeća. Mislim da nitko ne vodi računa o tome i smatram da su ljudi pod velikim pritiskom te da bi trebalo smanjiti porezne presije”, kazao je zamjenik predsjednika DP-a.

Komentirao je aktualnu gradsku vlast koja se bavi temama poput biciklističkih staza i ideologije dok s druge strane DORH, tvrdi Radić, ‘bere ministre kao Crvenkapica cvijeće pa ih nosi baki’.

”Svi ministri su očito na tapeti osim jednog koji je bio od početka prozivan. To je ministar iz kvote strateškog trgovačkog koalicijskog partnera i ujedno potpredsjednik Vlade”, istaknuo je Radić.









Penava: Inzistiramo na paketima socijalnih mjera jer živežne namirnice ne smiju biti luksuz nikome

Penava je uvodno svim gospođama, damama, ženama, bakama, sestrama čestitao Dan žena te se potom osvrnuo na mjere Vlade koje je pohvalio rekavši kako su sve mjere kojima ublažavaju krizu i poskupljenja dobrodošle.

”U tom smislu Domovinski pokret pozdravlja i aktualne mjere Vlade RH, ali pri tome naglašavamo kako je to nedovoljno. U ovom trenutku možemo i moramo bolje od toga! Dok god je država ugrađena u cijenu litre goriva u iznosu od 60 posto, odreći se 20 ili 40 lipa trošarina je premalo. Naravno da preglomaznoj državi nikada nije i nikad neće to biti dovoljno. Takvo okruženje u Hrvatskoj građanima već godinama smanjuje životni standard kao i kupovnu moć, o čemu svjedoče Eurostatove statistike, ali i hrvatsko gospodarstvo odnosno gospodarstvenike čini nekonkurentnim”, istaknuo je Penava.









Penava je upozorio i na povijesno najvišu cijenu plavog dizela koja ugrožava proizvodnju hrane u RH, na što je Domovinski pokret mjesecima ranije upozoravao, a prema projekcijama analitičara, zemlje uvoznice hrane poput Hrvatske posebno su pogođene ovom krizom.

”Nažalost u Hrvatskoj se dogodilo ono čega smo se bojali, a to je da je plavi dizel postao tržišna kategorija, nema dovoljno svijesti da je proizvodnja hrane strateška djelatnost i to se nikada nije smjelo dogoditi. Više uvozimo nego što izvozimo poljoprivredno-prehrambenih proizvoda prema službenim statistikama i to za 6,6 milijardi kuna, što je s ovakvim resursima kojima Hrvatska raspolaže posljedica isključivo lošeg upravljanja”, smatra Penava.

Predsjednik Domovinskog pokreta predložio je tri hitne mjere kojima bi se sanirale posljedice krize.

”Potrebno je hitno imenovanje ravnatelja robnih rezervi budući od 2. lipnja 2021. Hrvatska nema čovjeka koji upravlja robnim zalihama što je nedopustivo i neozbiljno. Treba zabraniti izvoz žitarica i ostalih strateških proizvoda jer ne znamo kuda, kako i kada će završiti ova kriza. Potrebno je zaštititi najugroženije građane kojih već sada imamo previše jednim čvrstim, širokim, jakim paketom socijalnih mjera jer energenti, kruh, mlijeko i ostale osnovne živežne namirnice ne smiju biti luksuz nikome u RH. Kada bih sve morao sročiti u jednu misao, rekao bih da je davno došlo vrijeme za Hrvatsku kao suverenu državu”, zaključio je Penava.