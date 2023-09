Domovinski pokret upozorio na rijeke migranata u Karlovačkoj županiji: ‘Nama nije smrknulo pred očima, nama je odavno pao mrak!’

Autor: Daniel Radman

Tajnik podružnice Domovinskog pokreta Karlovačke županije Zvonimir Mrgan prozvao je ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, a koji je jučer u Karlovcu rekao kako će Centar za registraciju ilegalnih migranata najvjerojatnije biti u Dugom Dolu.

“‘Ministar Božinović pohvalio se da će Dugi Dol između općina Krnjak i Barilović postati Centar za registraciju migranata, te rekao da se nada da će sve biti financirano iz EU. Ministre Božinoviću, želite li rastjerati i ovo malo Hrvata što je ostalo u Hrvatskoj ili želite napuniti Hrvatsku migrantima pa pokazati svijetu da Hrvatska ima porast broja stanovnika?





Nažalost, ništa drugo ne možemo zaključiti iz ovoga cirkusa i sramote! Obitelj mi živi kod Cetingrada u blizini granice i bave se poljoprivredom. Riječi oca koji ih svakodnevno izbroji po stotinjak su zabrinjavajuće”, rekao je Mrgan.

“Očaj, strah i nered nisu ispred vaših vrata”

”Kada nekome smrkne, drugome svane. S ovakvim potezima nama nije smrknulo, nama je mrak pred očima od onoga dana kada su krenuli hodati našim posjedima. Očaj, strah i nered nisu ispred vaših vrata, ministre Božinoviću, nego ispred naših! Agonija koju prolazimo mi i naši sugrađani nije niti malo ugodna. Pa to je od nekoliko ljudi postala vojska ljudi koja maršira otvoreno i naša sigurnost je ugrožena. Zar vam nije stalo do ljudi koji su potpisivali peticije protiv izgradnje migrantskog centra i koji se boje za svoju djecu, za svoje obitelji? Kako ste odjednom svi promijenili mišljenja. Zar vam nije stalo do građana Hrvatske? Gdje vam je moral?”, upitao se.

”Nama nije smrknulo pred očima, nama je odavno pao mrak na oči, jer ovo je situacija u kojoj su ugrožene naše obitelji. Djeca idu iz škole – zar da dozvolimo da ih oni odvedu u svom marširanju? Osim naših obitelji, imanja i imovine, ugrožena je i naša državna granica. Gospodine Božinoviću, apeliram na vas, zaustavite ovaj cirkus i stanite iza hrvatskog naroda i granice. To je vaša ljudska i moralna obaveza!’, zaključuje tajnik DP-a Karlovačke županije.