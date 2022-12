DOMOVINSKI POKRET PROTIV: Neće dići ruku za obuku ukrajinske vojske na našem tlu! ‘Biramo interese Hrvatske i slušamo domovinski duh’

Autor: Dnevno.hr

Bliži se trenutak kad će u Hrvatskome saboru zastupnici trebali glasovati oko obuke ukrajinske vojske na hrvatskome tlu.

Oko te se teme posljednjih tjedana vodi žestoka bitka u političkom ringu, a konačni sud past će u Saboru gdje vladi Andreja Plenkovića i HDZ-a treba dvotrećinska većina.

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, zajedno sa suradnicima održao je konferenciju za medije nakon sjednice Predsjedništva Domovinskog pokreta, a uoči sjednice proširenog Predsjedništva Domovinskog pokreta Grada Zagreba.





”Svi zastupnici Domovinskog pokreta glasat će protiv obuke ukrajinskih vojnika na tlu RH. U našem Klubu je još i naš uvaženi kolega, saborski zastupnik gospodin Zlatko Hasanbegović, koji je suprotnog stava, ali uvažavamo da on ispred svoje stranke Blok za Hrvatsku ima drugačiji stav. Uvijek ću podržavati da svatko ima svoj stav, suprotan mome, iz svojih uvjerenja”, uvodno je poručio Penava.

Dodao je kako ne podržava stavove koji su doneseni na temelju kupovine i pritisaka, koji izražavaju i odražavaju čovjeka koji nema svoje mišljenje te naglasio kako zna da Hasanbegović nije jedan od tih: ”Ali, što se tiče Domovinskog pokreta, mi smo ovdje ipak Domovinski pokret. Odgovornost za hrvatski narod smo spremni preuzeti, i preuzimamo, i naš stav je takav kakav je isključivo zbog jednog jedinog motiva, a taj motiv su velika slova kojima je ispisana riječ Hrvatska”.

”Zastupnici DP-a slušali su svoju savjest, biračko tijelo i naš Domovinski duh, i zato biraju interese Hrvatske”

”Naši saborski zastupnici su donijeli tu odluku uvažavajući svoju savjest, naše biračko tijelo, naš Domovinski duh i programsku deklaraciju koju smo netom usvojili na klauzuri Domovinskog pokreta, a uvažavajući prije svega interes hrvatskog naroda, koji je zapostavljen zbog nerazumnih poteza, prvenstveno premijera Andreja Plenkovića koji je ovu temu privatizirao, ali i predsjednika države Zorana Milanovića, zbog čijeg dogovora je ova tema napuhana i dovedena u okvire koji daleko nadilaze važnost za naš narod, poglavito u kontekstu smrzavanja u kontejnerima ljudi s Banovine, u kontekstu demografskog pustošenja u Republici Hrvatskoj, u kontekstu ogromnog porasta cijena i pada društvenog standarda i osobnog standarda naših građana”, istaknuo je.

Penava je rekao kako je, s mišlju na hrvatski narod i dobrobit hrvatske države, jedinstven stav svih saborskih zastupnika Domovinskog pokreta da će sutra po ovoj točki glasati protiv, i to iz razloga što smo prošli rat i znamo možda bolje od ikoga što znači imati rat te ne želimo dovesti rat svome narodu i svojoj državi.

”I tu je za nas točka i granica ispod koje nećemo ići. Zahvaljujem se svim našim saborskim zastupnicima na kvalitetnom kritičkom promišljanju ove situacije, na zrelosti, iskustvu i ljubavi koju su demonstrirali, ne stavljajući svoj ego u prvi plan, nego interes ove države. Volio bih da takvo iskustvo i ljubav iskazuju Andrej Plenković i Zoran Milanović, ali kad oni to već ne čine, hvala dragom Bogu da postoje političari i političke opcije koje to rade”, naglasio je.

”Plenkovića ne zanimaju ljudi u kontejnerima na Banovini, to mu očito nije prioritet”

Penava je poručio kako je druga važna tema skup zagrebačke organizacije Domovinskog pokreta, a koja večeras ima prošireno Predsjedništvo. Riječ je, rekao je, o organizaciji s preko 1.500 aktivnih članova Domovinskog pokreta, od kojih je više od 200 večeras prisutno.









”Oni će predstaviti novoizabrane članove svoga Predsjedništva i nastaviti raditi za dobrobit građana grada Zagreba. Vidite po njihovoj aktivnosti da su neprestano aktivni i da pokušavaju zaštititi ponajprije životni standard građana Zagreba, kojega aktualna zagrebačka vlast sa svih strana i pošto-poto nastoji ugroziti”, rekao je.

Penava je poručio kako mu je žao što tema Ukrajine zasjenjuje i dominira nad puno važnijim temama za našu domovinu, naše ljude, međutim, dodao je, čelne pozicije u ovoj državi zauzimaju ljudi koji tim pozicijama nisu dorasli i stoga imamo teme koje su na margini važnosti, ali nažalost prve po rangu prioriteta u medijskom prostoru, i to zato što oni to tako hoće i zato što Andrej Plenković to tako hoće: ”Njega, nažalost, ne zanima demografsko rasulo niti promrzli ljudi u kontejnerima na Banovini koji prokišnjavaju”, zaključio je predsjednik Domovinskog pokreta.