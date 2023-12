Domovinski pokret pokazao mu je palac dolje: ‘Nećemo podržati novog ministra’

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnik i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rekao je da njegova stranka neće podržati Damira Habijana kao novog ministra gospodarstva i održivog razvoja jer je on nastavak loše politike premijera Andreja Plenkovića.

“Stav Domovinskog pokreta je da nećemo podržati ovaj prijedlog iz jednostavnog razloga, jer je riječ o kontinuitetu politike Vlade Andreja Plenkovića, gdje je riječ o, čini mi se četvrtom ministru gospodarstva”, rekao je Penava na konferenciji za novinare u Saboru.

Kaže je da je prije sedam godina, točno na Badnjak, Plenković došao pred novinare i cjelokupnu hrvatsku javnost s informacijom da će vratiti INA-u nazad u hrvatske ruke, ali da od toga nije bilo ništa.

O najnovijoj aferi

“Ne da nije bilo ništa, nego su nakon toga on i njegovi ministri doveli do isporuke sirove hrvatske nafte Mađarima, do zatvaranja Rafinerije Sisak, do onih nevjerojatnih afera ministra Horvata, potpredsjednika Vlade Miloševića s popisima tvrtki koje trebaju dobiti državni novac, i do, na kraju, rekordne inflacije i pada životnog standarda građana s najgorim mogućim tajmingom za uvođenje eura”, ustvrdio je.

Penava nije propustio komentirati aferu “Mreža”, rekavši da bi se mogla zvati i afera “pola-pola”, budući da savjetnik u ministarstvu gospodarstva, osim što za pola našeg novca plaća medije, drugu polovicu traži za sebe.

“Ali, što nas tu treba čuditi, kad znamo da Plenković u kontinuitetu rukovodi strankom koja, ne samo da ima pravomoćnu presudu, nego je jednako tako on bio voditelj kampanje, i čovjeku koji je imao i dijelio stvari na tri polovice, znači za sebe, ali još i za druge dvije osobe”, rekao je.

Pobrojao Plenkoviću političke promašaje.









Rekao je da je predsjednik Vlade bio voditelj “neuspješne kampanje neuspješnom političaru” Mati Graniću te ustvrdio da je slogan takve politike i takvih ljudi davno prestao biti “zna se” i pretvorio se u “za se”.









“Svjedočimo ovakvoj politici i naravno da njene ključne aktere nećemo podržati, pa jednako tako ni novopredloženog ministra Habijana”, poručio je Penava.