Domovinski pokret: ‘Najveći hrvatski problem je što smo dobili gradski prostor na korištenje u Zagrebu’

Autor: dnevno

Domovinski pokret na svojem službenom Facebook profilu objavio poduži komentar pod naslovom “Krnjeval” u kojemu navodi da su sve kritike i analize u hrvatskom medijskom prostoru uperene prema njima. Njihov komentar prenosimo u cijelosti:

“Prateći hrvatski medijski prostor ovih dana, stječe se dojam da je Domovinski pokret na vlasti. Sve kritike, otrovne strelice i “neovisne” analize uperene su prema nama. Kao da je vrijeme poklada, kada se krivca za sve traži u “krnjevalu”, samo što je sad ljeto, a “krnjeval” je Domovinski pokret. Neuku i slučajnu putniku namjerniku bi se, iščitavajući to sve, neosporno učinilo da je Domovinski pokret godinama na vlasti u ovoj napaćenoj zemlji koja je u EU po svemu dobrom 26. ili 27., a po svemu lošem prva ili druga. Iako znamo da će i ovaj tekst biti pribijen na stup srama, jer smo se drznuli iznijeti istinu, želimo podsjetiti javnost da Domovinski pokret nije nikad obnašao vlast i da je vrlo nategnuto za sve kriviti nas jer djelujemo svega četiri mjeseca, a suvremena i neovisna država nam postoji već više od trideset godina.

Možda je stvarnost ipak malo drugačija od one koju nam serviraju mediji koji ovise o državnom novcu, jer nigdje drugdje novca i nema. Država čeka milostinju od EU birokrata, a onda podobni čekaju milostinju od HR birokrata i pri tome, bespogovorno “slušaju naredbe s vrha”. Možda će vrijeme pokazati da nije kriv Domovinski pokret. Možda su ipak oduvijek na vlasti u Hrvatskoj HDZ ili SDP, zajedno s nekoliko malih stranaka specijaliziranih za ucjene i trgovinu. Možda ipak u Hrvatskoj ne teče med i mlijeko. Možda smo, ruku na srce, ipak iseljeni i demografski potučeni. Možda nam je ipak trenutni dug na razini 100% BDP-a. Možda je ipak ova Vlada istovjetna prethodnoj, iz koje je čak 11 ministara moralo otići zbog sumnje na korupciju.

Nije li u mandatu upravo te Vlade odobreno da se samo za vjetroelektrane “isišu” milijarde kuna, a sve je pripremila još SDP-ova Vlada, ili je i za to kriv Domovinski pokret? Je li Domovinski pokret prodao INA-u i predao upravljačka prava? Je li prodao Hrvatski telekom? Je li sanirao našim novcem banke, pa ih onda prodao budzašto bjelosvjetskim financijskim lešinarima? Je li Domovinski pokret dopustio pljačku hrvatskih građana kreditima s valutnom klauzulom? Je li uveo 456 parafiskalnih nameta? Je li Domovinski pokret isisao i milijune iz Agrokora i organizirao Borg grupu? Jesu li članovi DP-a letali okolo vladinim zrakoplovom u privatne ili stranačke svrhe? Je li Domovinski pokret kriv što se ne rješavaju pitanja nestalih, odštete i granica? Jesmo li krivi za odumiranje Hrvata u Srbiji i BiH? Jesu članovi Domovinskog pokreta i najbliži suradnici njegova predsjednika u istražnim i sudskim postupcima zbog pljačke? Je li Domovinskom pokretu kao stranci suđeno za neviđene financijske malverzacije? Nije, ali to nije ni važno. Pomirba je sada ipak najvažnija. Najvažnije je što je potpredsjednik hrvatske novoizabrane vlade došao na proslavu Oluje u Knin. Pa gdje bi, za Boga miloga, trebao biti nego u Kninu?! Pa on je potpredsjednik vlade Republike Hrvatske!!!

Zato, kad već svi pričaju o tom čudu, postavimo si još nekoliko pitanja. Jesu li dolaskom Borisa Miloševića u Knin pronađeni svi nestali? Nisu. Jesu li uhićeni svi ratni zločinci po Srbiji? Nisu. Je li pokrenut proces obeštećenja žrtava srpske agresije na Hrvatsku? Ne, nije! Nije ništa riješeno, niti će u mandatu ove trgovačke Vlade riješeno biti. Svi ti problemi dočekat će ipak neku novu Vladu, a trenutni najveći hrvatski problem je činjenica da je Domovinski pokret na korištenje dobio gradski prostor u Zagrebu. Doduše, po uobičajenoj proceduri i po istim pravilima kao i ostale političke stranke i civilne udruge, ali koga to zanima.

Ima li, s obzirom na sve, Domovinski pokret pravo na djelovanje i razvoj? Je li Domovinski pokret donio pravilnik i cjenik po zonama u Gradu Zagrebu ili je to ipak učinio gradonačelnik Bandić sa svojim koalicijskim partnerom HDZ-om? Isti onaj Milan Bandić koji je na vlasti držao Andreja Plenkovića zadnje četiri godine, a kojem je Plenkovićeva kandidatkinja Grabar-Kitarović pjevala na rođendanu i obećala donositi kolače u Remetinec.

Ustvari, lijep je osjećaj da smo uspjeli ujediniti HDZ, SDP, Radničku frontu, Most, manjinske zastupnike i cjelokupnu parlamentarno-medijsko-interesdžijsku bratiju samom činjenicom da postojimo, a oni bi nas, da su neka bivša vremena, najrađe sve poslali na Goli otok ili zapalili poput “krnjevala”, navodi Domovinski pokret na Facebooku.