DOMOVINSKI POKRET: Kao da postoje dva Škore, jedan je predsjednik, jedan je dao ostavku. Molimo ga da ovo prestane!

Autor: Dnevno.hr

U povodu sjednica Domovinskog odbora i Predsjedništva Domovinskog pokreta u prostorijama Domovinskog pokreta u 12 sati održat će se konferencija za medije.

Na raspolaganju za izjave su članovi Predsjedništva DP-a.

“Usvojili smo akte i dokumente, doneseni su jednoglasno. Jučer smo donijeli Pravilnike i smjernice, DP prolazi kroz krizu zbog ostavke Miroslava Škore, svi članovi Predsjedništva prihvatili su njegovu odluku. Ta je odluka bila teška, tom činu je prethodio gubitak povjerenja baš svih najbližih suradnika osim sestre postoje snažni razlozi. Unatoč silnom interesu javnosti nismo željeli govoriti o Škorinom neprihvatljivim postupcima. Cijeli niz njegovih postupaka suprotni su načelima koja su nas okupila oko DP-a. Cijela javnost svjedoči njegovim izjavama, vrijeme će pokazati što je izazvalo drastične promjene u njegovom ponašanju i osobnosti. Zahvalni smo mu na svemu dobrom što je napravio, ovim putem ga molimo da DP ne bude ničiji talac, pa ni njegov. Hrvati su previše puta gledali rastakanje desnog biračkog tijela. Poduzeli smo sve mjere za daljnje funkcioniranje. Kriza je izazov koji ćemo uspješno savladati”, rekao je V.d. predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić.

Što je mislio kada je pitao Škoru koliko puta još namjerava dati neopozivu ostavku.

“Nije to bila prva, dao ju je već jednom, pa odustao, 27 puta je dao intervju, imam dopis koji sam dobio Ministarstvu uprave gdje se žali na postupak i potpisuje se kao predsjednik. Kao da postoje dva Škore, jedan je predsjednik, jedan je dao ostavku. Molimo da ovo prestane”, kaže Radić.

Škoro isto moli da ovo prestane, pita se zašto je pokrenut postupak protiv njega, zanima novinare.

“Samo ovo kada bi bilo, kako se netko može potpisati na memorandum kao predsjednik, a 20 dana prije je dao neopozivu ostavku. On je još član DP-a”.

Stipo Mlinarić Ćipe rekao je da svi iz Predsjedništva žele da ovo prestane.









“Nitko od nas se od njegove neopozive ostavke nije oglasio. Neka otkriju te neimenovane izvore. Nemam se ambiciju kandidirati za predsjednika stranke. Imam svoj cilj u politici, a to su nestali, ratna odšteta, presuda da se zna tko je agresor i tko žrtva, moje je da natjeram Vladu da se oko toga očituje. Moje je da kažem da je ono što se zadnje dvije godine radi u Kninu neprihvatljivo”, rekao je.

Škoro ih je prozvao da naplaćuje kamatu na pozajmicu stranci.

On je ipak doktor ekonomije, te dvije pozajmice su bile u tijeku kampanje, dao sam pozajmice sa svoje tvrtke, zna se koja je zakonska minimalna kamata, 3,88. Ali da on proziva na taj način…?Stranački token? Jedan dan sam pet sati putovao do banke u Splitu i ispisao hrpu naloga i dati na plaćanje, tokene ne vraćaju ni Brajković ni Škoro. Imamo blokirano poslovanje. Ja danas ne znam koje je stanje računa. Neka nas Škoro pusti da radimo. Ne znam, teško mi je reći ima li za njega mjesta u DP-u”.

V.d. predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić izjavio je u srijedu da je Domovinski odbor na sjednici razmijenio mišljenja o ostavci bivšeg čelnika Miroslava Škore, a donio je i odluku o pokretanju stegovnog postupka protiv Mate Šimundića.









Županijski vijećnik DP-a Šimundić u ponedjeljak je izabran za predsjednika Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, uz podršku HDZ-a, HGS-a Željka Keruma i nezavisnog Marka Žaje, što je, naveli su ranije iz DP-a, bilo protivno stranačkoj odluci.

V.d. predsjednik stranke Radić je najavio i kako bi se unutarstranački izbori u Domovinskom pokretu mogli održati u rujnu, ali nije precizirao rokove.