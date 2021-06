DOMOVINSKI POKRET IMA POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE! Doznajemo tko je kandidat koji bi danas trebao biti potvrđen: ‘Vidjet ćemo, s obzirom na to koliko me vole…’

Autor: M.P.

Gradska skupština Grada Zagreba u 10 sati održat će konstituirajuću sjednicu.

Sporazum o suradnji Možemo! i SDP-a, kojim je dogovorena većina u zagrebačkoj Skupštini, potpisan je u srijedu 13 sati, sadržava 28 programskih ciljeva vezanih uz teme obnove nakon potresa, transparentnosti i reforme gradske uprave, gradskih poduzeća, kulture, obrazovanja, socijalne i stambene politike, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, vodoopskrbe i odvodnje, prometa i tome slično.

Osim programskih ciljeva sporazum sadržava i dogovor oko političkih funkcija u gradskoj skupštini.

Mjesto predsjednika pripast će SDP-u, a dva potpredsjednika pripast će Možemo i partnerima. Dogovorili smo i predsjednička mjesta u 18 odbora – 14 će pripasti Možemo i partnerima, a četiri SDP-u, objasnio je.

Tako će na današnjoj konstituirajućoj sjednici za predsjednika Skupštine biti izabran SDP-ov Joško Klisović, prvo potpredsjedničko mjesto rezervirano je za člana vodstva platforme Možemo! Teodora Celakoskog, a drugo potpredsjedničko mjesto pripast će Ivani Kekin, predsjednici Nove ljevice.

Treće i četvrto mjesto potpredsjednika Skupštine rezervirano je za zastupnike oporbe. Tako se nagađa da bi iz redova HDZ-a to mogao biti Mislav Herman, a kako nam je potvrdio, potpredsjednik iz redova Domovinskog pokreta bit će Igor Peternel.

“Da, ja ću biti predložen, vidjet ćemo hoće li me većina izglasati s obzirom na to koliko me vole”, u šali nam je potvrdio Peternel i naglasio:

“Zadovoljan sam, predstavljat ću opciju Domovinskog pokreta, sudjelovao sam u kampanji i bavit ću se s tim, drago mi je predstavljati taj dio biračkog tijela”.