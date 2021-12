JESTE LI ZNALI OVU ČINJENICU? Teolog tvrdi: ‘Božićno drvce je poganski običaj koji smo uveli u 19. stoljeću’

Autor: L.B.

Teolog Dalibor Milas, predavač na sveučilištu u Grazu, kolumnist i komentator društvenih događanja, gostovao je u emisiji Newsroom N1 televizije, gdje je govorio o kršćanskim vrijednostima u pandemiji.

Istaknuo je da političari religijske stvari često iskorištavaju u vlastite svrhe.

“Trebamo se zapitati koliko uopće danas Božić shvaćamo ozbiljno”, rekao je.

‘Božićno drvce je poganski običaj koji smo uzeli za sebe’

“Krenemo li iz perspektive Hrvatske, fokusirali smo se na prilično nebitne stvari, primjerice, na priču o orašaru kao prijetnji. Zaboravljamo da je Božić velika metapriča koja nema povijesne datosti nego u sebi sadrži velike istine”, rekao je pa naveo neke primjere:

“Božić se počeo slaviti u 4. st. nakon Krista, trebalo je nešto što će istisnuti poganske fešte. Uveli smo božićno drvce tek u 19. stoljeću – to je poganski običaj koji smo uzeli za sebe.”

Iako je Božić nominalno kršćanski blagdan, dogodio se daleko od religijskog mainstreama, istaknuo je teolog.

‘Dominira strah i tama’

“U središtu Božića nalazi se ranjivo dijete kojemu je potrebna tuđa zaštita. Kad govorimo o izbjeglicama koje čekaju pred vratima EU-a, mi smo neprijatelji tzv. katoličke Hrvatske, koji želimo ugrozti kršćanstvo koje oni brane sa svojim pretrpanim stolovima.

Treba naglasiti da danas dominira strah, nedostatak povjerenja, dominira tama. Upravo to je jedna od tema Božića – usred te neke tame dolazi do te neke nade, to je bit. Mi ne znamo što ti ljudi (izbjeglice) tamo prolaze. Da građani znaju njihovu priču, drugačije bi razmišljali”, kazao je.









“Kad god se u politicu spominje kršćanstvo, to znači da će biti jako malo ljudskosti u cijeloj priči”, kaže Milas.

‘Božić nam nudi mogućnost da se fokusiramo na bitno’

Poručio je i kako je Covid-kriza tema koja se ne tiče svećenika.

“Ljudi koji ništa ne znaju odjednom znaju sve, a stručnjaci ne znaju. Vidimo na djelu miješanje kompetencija. Želim li operaciju, ići ću kod liječnika. Dominira kolektivni strah, a ljudi se u strahu ne ponašaju razumno. Božić nam nudi mogućnost da se fokusiramo na bitno”, rekao je.