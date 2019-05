Domazet Lošo za Dnevno: “Stvara se Velika Albanija, a Vučić samo čeka da prizna Kosovo!”

Autor: A. A.

Na Kosovu je jučer ponovno vrilo. Pucalo se, brojali su se ranjeni, srbijanski predsjednik Vučić je dizao vojsku, a službena Priština je na sve to samo mirno priopćila – provodili smo akciju protiv narko-mafije. Bilanca: ranjeno je troje ljudi, a uhićeno 29 osoba od kojih 19 policajaca. Među njima je 11 Srba, sedam Albanaca i jedan Bošnjak. U priču se uključio i KFOR (međunarodne mirovne snage pod vodstvom NATO-a na Kosovu) koji je potvrdio priču kosovske policije. Međutim, KFOR je otišao i korak dalje te ustvrdio kako je Beograd na vrijeme obaviješten o legitimnoj policijskoj akciji kosovskih specijalaca. Vučić je podivljao i rekao da su to laži koje je lako dokazati. Danas je mirno i vrijeme za patetičnu retoriku vlastodržaca. S obje strane.

Kako bismo malo rasvjetlili što se na Kosovu zapravo događa, nazvali smo umirovljenog admirala i geostratega, Davora Domazeta Lošu.

“Oko Kosova traje geopolitička igra triju velesila – SAD-a, Rusije i Kine. Još od 1987. godine je jasno da su Amerikanci odlučili zaigrati na albansku kartu, odnosno da će, kad za to dođe vrijeme, podržati stvaranje Velike Albanije, kao svoju uporišnu točku na jugoistoku Europe. S druge strane, to se kosi s interesima Kine koja je obznanila svoju novu geopolitiku pod nazivom ‘Novi put svile’ i koji bi se trebao protezati sve do Jadrana, odnosno središnje Europe. Velika Albanija pod kontrolom SAD-a bi zapravo presijecao taj ‘Novi put svile’. Što se tiče Rusije, Velika Albanija bi ometala njezin prodor na sredinu Sredozemlja”, objasnio je Domazet Lošo geopolitički kontekst priče.

Na pitanje kako se u sve to uklapa srbijanski predsjednik Vučić, Domazet Lošo objašnjava:

“Vučić je instaliran kako bi jednoga dana priznao Kosovo. Njemu, baš kao i čelnicima Kosova, odgovara neki oblik sukoba. Tek tada mogu korigirati granicu. Vučićevo obrazloženje srpskom narodu bi tada bilo: Evo, moramo to učiniti kako bismo zaštitili Srbe na Kosovu jer su stalno izloženi albanskom nasilju. S druge strane, kosovske vođe bi objašnjavale Kosovarima da moraju korigirati granice jer su zauzvrat dobili općine Preševo i Bujanovac. Takvo razgraničenje bi odgovaralo američkoj geopolitici, a i nekim europskim silama. Tako bi se na jugoistoku Europe stvorila jaka uporišna točka pod njihovim nadzorom”, zaključuje Domazet Lošo.