Dolijao i partner u zločinu fatalne Miki: Zajedno su ismijavali istražitelje

Autor: Dnevno.hr

Kako bi ukrala 1.25 milijuna eura iz firme za transport novca u Njemačkoj, Mirnesi S. (42), poznatijoj kao Miki, pomogao je Marko I. (45).

Naime, njemački državljanin srpskog podrijetla Marko sada je zbog toga osuđen na dvije godine zatvora uvjetno, javlja Nova.rs.

On je trebao organizirati njezin bijeg te je uz pomoć švercera preko Austrije prebaciti do Srbije. Marko je na sudu rekao da nije sudjelovao u planiranju zločina, niti je znao koliko je novca Mirnesa ukrala. Kazao je da je on dobio 50.000 eura od ukradenog novca.





Uvjetni zatvor, a mora vratiti novac

Sudac je pretpostavio da Marko govori istinu te ga je osudio uvjetni zatvor, a mora i vratiti 50 tisuća eura. Marko je bio šest mjeseci u pritvoru.

Podsjetimo, u studenom 2022. godine Mirnesa je ukrala 1.25 milijuna eura, a u srpnju ove godine je pred sudom u Njemačkoj osuđena na tri godine zatvora zbog pljačke.

Presudu je izrekao Okružni sud u Stuttgartu, a ovaj slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti. Nakon pljačke Miki je pobjegla u inozemstvo, a onda je uhićena na aerodromu u Stuttgartu, pisali su njemački mediji.

Ismijavali istražitelje na Tik Toku

Preko odvjetnika je informirala nadležne institucije da se želi predati, a priznanje joj je pomoglo da bude osuđena na blažu kaznu.









Pretpostavlja se da je ova 42-godišnjakinja nakon pljačke boravila i u Crnoj Gori. U međuvremenu je objavljivala snimke na društvenoj mreži TikTok, a jedan od sudionika pljačke je ismijavao istražitelje.

Prema tužiteljstvu, vjerojatno je imala najmanje dva pomagača. Jedan od njih je njezin partner za kojega je na sudu kazala da je bio organizator krađe.