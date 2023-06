‘Doletjela je raketa, u teškom je stanju’ Rusi šire priču da su pogodili ključnog Ukrajinca! To bi bio stravičan udarac: Stigla munjevita reakcija

Uz krvave bitke na terenu, u Ukrajini se nastavlja propagandni i obavještajni rat.

Svakoj je strani cilj protivniku zadati što jači udarac, posebno u ovoj fazi kada se bojište aktiviralo nakon početka dugo najavljivane ukrajinske protuofenzive.

Ne ratuje se samo oružjem, svi znaju koliko je moral ratnika krucijalan pa se nastoji udariti i u tu točku, plasiranjem potresnih brojki o međusobnim gubicima, ali i stradanjima dužnosnika od iznimne važnosti za tijek borbenih operacija.

Posljednji takav primjer je tekst koji su objavile ruske RIA Novosti, a tiče se šefa ukrajinske obavještajne vojne službe Kirila Budanova. Kako navode, on je teško ranjen još 29. svibnja tijekom napada na zgradu ukrajinske službe u Kijevu.

Ovaj se medij poziva na ‘neimenovani izvor’ iz ruskih sigurnosnih snaga, koji je uvid u stanje Budanova, tvrde, dobio od ukrajinskih obavještajaca. Nadalje se govori o detaljima navodnog napada. Pišu, ruska raketa je pogodila kabinet koji se nalazio pored Budanovljevog te je on zadobio ozlijede zbog kojih je helikopterom prvo prebačen u vojnu bazu u Poljskoj, da bi kasnije posebnim američkim zrakoplovom odletio na liječenje u Njemačku. RIA Novosti objavile su i da se Budanov nalazi u Berlinu u teškom stanju, a idu tako daleko da spominju i adresu na kojoj se liječi.

Ubrzo su reagirali i ukrajinski mediji koji su sve ovo nazvali izmišljotinom.

Ukrainska pravda piše da je ruski propagandni stroj u medije pustio lažnu vijest o projektilu koji je navodno pogodio zgradu ukrajinske obavještajne službe obrane i ozbiljno ranio šefa obavještajne službe Kirila Budanova:

“Ali zanos mašte tu nije stao. Propagandisti su također također tvrdili da je ‘nakon što je Budanov ozlijeđen, helikopterom prebačen u vojnu bazu u Rzeszówu u Poljskoj. Američki zrakoplov za evakuaciju doletio je tamo posebno po njega i odveo šefa ukrajinske obavještajne službe u Njemačku’. ‘Senzacionalno’ izvješće završava riječima “Budanov se trenutno nalazi u bolnici u Berlinu. U teškom je stanju. RIA Novosti objavila je čak i karte Flightradara koje navodno dokazuju prijevoz “ranjenog” šefa špijuna”.

No, kako piše ukrajinski medij, 29. svibnja, na dan kada je obavještajna služba navodno raketirana, ukrajinski obavještajci objavili su video u kojem Budanov kaže: “Svi oni u Ruskoj Federaciji koji su još vjerovali, vjeruju ili možda sanjaju da mogu zastrašiti Ukrajinu, želim vas uzrujati- svi su bili i još uvijek su na svojim radnim mjestima i nastavljaju raditi svoj posao.”

Od tada je obrambena obavještajna služba objavila i druge videozapise Budanova. Primjerice, 11. lipnja on bez riječi, čini se živ i zdrav, podsjeća Ukrajince da se planira u tišini, aludirajući vjerojatno na kontraofenzivu.

Neki će reći, pokažite Budanova glavom i bradom, uživo, neka se ukaže pa ćemo vjerovati da je s njim stvarno u redu. Odakle takav stav? Ruku na srce, od početka ruske invazije na Ukrajinu s jedne i druge strane pušteno je mnogo dezinformacija. Ljudi su proglašeni mrtvima pa su nekako čudesno ‘uskrsnuli’ mjesecima poslije. Također, sjetimo se samo Bahmuta koji je prema ruskim izvještajima pao, dok su ukrajinske snage odbijale to tako sročiti, tvrdeći da se unutar grada još nalaze džepovi otpora.

Takvih je primjera bezbroj, iz ranih faza sukoba spomenut ćemo slučaj Zmijskog otoka koji se proglašavao ukrajinskim simbolom otpora jer je u navodnom bombardiranju poginulo svih 13 graničara, da bi se kasnije ispostavilo da to nije bilo baš tako i da stradalih nije bilo te da je 80 branitelja zarobljeno i odvedeno u ruske zatvore. Neki su u međuvremenu i razmijenjeni.

Svakako, za Ukrajinu bi snažan udarac bio spoznaja da je prvi obavještajac zemlje ‘stavljen izvan funkcije’, kao što je nedavno, skoro uoči početka velike protuofenzive, duhove uzburkala informacija da je vrhovni zapovjedni Valerij Zalužni, ‘Željezni general’, teško ranjen na terenu i da, čak i da se oporavi, neće moći više obavljati svoje ratne dužnosti.

Na to je i sada podsjetila Ukrainska Pravda.

“U svibnju su ruski propagandisti, pozivajući se na neimenovane izvore, počeli širiti lažnu vijest da je vrhovni zapovjednik Valerij Zalužni zadobio ozljedu glave i višestruke rane od gelera tijekom navodnog raketnog napada početkom svibnja na zapovjedno mjesto u blizini sela Posad- Pokrovske kod Hersona. No, oružane snage Ukrajine objavile su video Zalužnog kako bi razbili propagandne laži”, pišu.

Stižu u vijesti o žrtvama s ruske strane. Naime, kako tvrdi Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva, visoki ruski general ubijen u ukrajinskom raketnom napadu u regiji Zaporožje u utorak vjerojatno je bio vršitelj dužnosti zapovjednika ruske 35. kombinirane armije (CAA) u vrijeme svoje smrti.

Ministarstvo je u svom posljednjem obavještajnom izvješću reklo da je general bojnik Sergej Gorjačev, načelnik stožera CAA-e, “gotovo sigurno” ubijen u napadu na zapovjedno mjesto u južnoj Ukrajini.

Ruski dužnosnik u Ukrajini, Vladimir Rogov, potvrdio je smrt u utorak, izrazivši sućut, piše Guardian. Britansko ministarstvo obrane tvrdi u svom brifingu, objavljenom na Twitteru, da je Gorjačov prvi ruski general za kojeg je potvrđeno da je ubijen u Ukrajini ove godine.

S obzirom da je imenovani zapovjednik 35 CAA-e, general-poručnik Alexandr Sanchik izvijestio da popunjava prazninu u višem stožeru, postoji realna mogućnost da je Gorjačev bio vršitelj dužnosti zapovjednika vojske u vrijeme njegove smrti.

Ministarstvo Velike Britanije je priopćilo da Gorjačovljeva smrt “nastavlja ratni rekord koji je bio i težak i kontroverzan za 35. CAA”. U ožujku 2022. dijelovi vojske bili su prisutni tijekom masakra nad civilima u Buči, a u lipnju 2022. snage su uvelike zbrisane u blizini Iziuma.

