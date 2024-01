Dolazi snježna oluja: Izdana upozorenja, stižu orkanski udari vjetra i drastičan pad temperature

Autor: I.G.

DHMZ najavljuje daljnje pogoršanje vremena tijekom nedjelje, uz hladnoću, oblačno vrijeme te povremenu kišu koja će, s padom temperature, preći u susnježicu i snijeg, najprije u gorju, a kasnije i u nizinama.

DHMZ navodi i da će stvaranje snježnog pokrivača vjerojatno biti izraženije u gorju, dok će na Jadranu veći dio kiše padati u prvom dijelu dana, s mogućim kraćim sunčanim razdobljima popodne.

Vjetar će biti od umjerenog do orkanskog intenziteta, s umjerenim do jakim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom na kopnu, uz olujne udare, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Na području sjevernog Jadrana, podno Velebita, vjerojatno će biti snijega nošenog vjetrom.

Ciklona danas donosi jako i olujno jugo, oblake i ponegdje obilnu kišu. Više na: https://t.co/w2XeEo0ezN #prognoza pic.twitter.com/PH38xf33xE — DHMZ (@DHMZ_HR) January 6, 2024

U Dalmaciji jugo

U Dalmaciji će jugo puhati još prijepodne, a temperature zraka kretat će se od 4 do 9 stupnjeva Celzijusa u unutrašnjosti, s osjetnim padom popodne. Na Jadranu se očekuju najviše temperature od 10 do 15 °C.









Hrvatski autoklub (HAK) izdao je upozorenje zbog jakog vjetra duž Kvarnera i Velebitskog kanala, uz određene zabrane prometovanja. Zbog vjetra su ograničenja postavljena na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica, Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene te na autocesti A7 Rijeka istok-Šmrika, gdje je zabranjen promet za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom.

Zabrane prometa

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, državnoj cesti DC99 između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica-čvor Križišće zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Karlobaga (DC8) dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu vozila);

Na Krčkom mostu (DC102) zabrana je za I. skupinu vozila (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu sa jednom osovinom).

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije Ploče-Trpanj i Prapratno-Sobra te katamaranske linije Ubli-Korčula-Dubrovnik, Ubli-Vela Luka-Hvar -Split, Vis-Split te Jelsa-Bol-Split.