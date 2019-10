DOLAZI NOVO VRIJEME ZA DESNICU! Mladi desničari na okupljanju vjesnici su promjena! Dolazi li i u hrvatsku novi konzervativizam?

Autor: Dnevno

Politička desnica je proteklih desetljeća doživjela transformaciju. Nekada su je isključivo povezivali neonacistima i skinheadsima, sada ju preuzimaju mnogo prezentniji ljudi.

Novinar portala 100 posto htio je saznati je li se i u Hrvatskoj dogodila slična stvar. Zato je prisustvovao okupljanju mladih desničara u Zagrebu. Kroz tekst se da naslutiti da je bio itekako iznenađen onime na što je naišao.

Naišao je, kako kaže, na “mlade ljudi koji su elokventni, načitani i kadri argumentirati svoje stavove”.

Radi se o događanju zvanom “Desničari u pubu“, svojevrsnoj tribini za javnost, na kojoj se svi prisutni mogu javiti za riječ. Kao teme biraju se pitanja zanimljiva suvremenoj desnici. Ovaj puta tema su bili predsjednički izbori.

Novinar izvještava da su na skupu bili mahom “mladi ljudi, fakultetski obrazovani ili studenti”, a primijetio je i suspendiranu diplomatkinju Elizabetu Mađarević.





“Tek jedna osoba, mladić u svojima 20-ima, podsjećala je na one ‘stare skinse’ – izbrijane glave, u majici s natpisom ‘Blood & Honour’. Opet, s njime je za istim stolom sjedio tip koji vizualno predstavlja čistu suprotnost, on poput nekog ljevičara nosi majicu sa stiliziranom stabljikom indijske konoplje na ogromnom logu ‘Adihash’”, piše novinar.

Desničare u pubu organizira stranka “Generacija obnove”, na čijem je čelu Frano Čirko. Sam Čirko na neki način simbolizira promjenu na hrvatskoj desnici. Nekadašnji predsjednik mladeži HČSP-a sada odbacuje bilo kakve asocijacije s NDH, te se prvenstveno bavi ekonomskim pitanjima, te pitanjima identiteta svojstvenim američkom pokretu alternativne desnice, takozvani “alt-right”.

Kolinda ima slabu podršku

Poveznicu s SAD-om novinar je ugledao na samom početku, kada je povučena paralela između kandidature Donalda Trump-a i Miroslava Škore.

U samoj raspravi većina je podržavala Škoru. Kolinda Grabar-Kitarović imala je značajno manju podršku, i to tek u srazu s Milanovićem, gdje ju je većina nevoljko podržala.

Samom Škori su zamjerali pitanje abortusa, te nedorečenost kod vrijednosnih pitanja. Umjesto jasnog stava Škoro nudi ‘domoljubne klišeje’, neki su istaknuli.

Udba i Srbi ipak nisu krivi za sve

Novinar je primijetio da prisutni ne odgovaraju klasičnom stereotipu koji se veže uz desnicu. Istaknuo je da u raspravi na temu predsjedničkih izbora nitko nije spomenuo Srbe.

“Zanimljivo, Srbe nitko nije spomenuo tijekom dvosatne rasprave. I u kasnijim razgovorima s njima mi to postaje jasno, daleko više su opterećeni migrantskim pitanjem nego odnosima sa susjedima. Iznimka je tek bila kritika na Kolindu i pozivanje Aleksandra Vučića, ali to više spada u političku sferu nego kao neki dokaz antisrpskih osjećaja. Dakako, ne treba sumnjati da na odnose sa Srbima gledaju ružičastim naočalama. No, očito je, s njima se manje zamaraju.”

Također, primijetio je da mladim desničarima nije za sve kriva Udba.

Kada se vodila rasprava o Miroslavu Škori, nekoliko govornika istaknulo je njegovu upitnu povezanost s Mate Radeljićem i s “HDZ-ovom dubokom državom”. Novinar se iznenadio da se govornici nisu opredijelili za pojam “Udbe”.

“Možda bi očekivali da će tu potegnuti pitanje ‘udbaša’, no radije koriste termin ‘duboke države’.”

“Neokrkani” gori od ljevičara

“U više navrata čula se riječ ‘neokrkan’ koja će zorno ilustrirati promjene na hrvatskoj desnici”, smatra novinar.

“‘Neokrkanima’ mladi desničari smatraju ljude – uglavnom starije – koji sve loše onako paušalno pripisuju Udbi, Srbima, komunistima, ne zamarajući se ikakvim argumentima (na tragu izjave Pere Ćorića o pravašima koji imaju dva zuba u glavi i dva razreda osnovne škole, jedu janjetinu, mladi luk i slušaju Thompsona, a nemaju pojma o ičemu)”, piše 100 posto.

“Čini se da ih ‘neokrkani’ živciraju više nego ljevičari, a zapravo tu se radi o borbi generacija.”

“Borba za njihovu Hrvatsku nije ona koju vode ‘neokrkani’, njima je prioritet skinuti stare desničare, ‘progurati’ mlade i spriječiti migrante da dođu. Na tragu ‘čiste i autentične Europe’, kakvu je ‘reklamirala’ prisutna Mađarević”, piše 100 posto.

Na spominjanje Udbe svi su se nasmijali

Kako je došao kao član publike, nije očekivao da će i od njega tražiti da svoj stav. On se opravdao da je došao kao promatrač, te se iznenadio reakcijom moderatora.

“Samo mi je dobacio da sam vjerojatno neki ‘udbaš’, na što su se svi nasmijali, a tek po završetku rasprave rekao sam mu zašto sam tu. Nije mu smetalo, ni najmanje.”

“Popili smo piće pa mi kaže kako su na ‘Desničare u pubu’ – ovo im je bilo 34. okupljanje – znali doći i ljevičari. Bitno je da se kvalitetno raspravlja. Provokativno? To je već druga stvar.”