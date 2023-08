Dolaze maskirani osvetnici? Wagnerovci u fantomkama šire strah zbog smrti Prigožina: ‘Očekujte nas’

Prema navodima iz svih svjetskih medija, u padu zrakoplova preminuo je šef zloglasne Wagner skupine – Jevgenij Prigožin.

Potvrdu da je Prigožin poginuo u padu zrakoplova dala je i sama Rusija.

Citirajući neimenovane bjeloruske izvore, ukrajinski Nacionalni centar otpora objavio je da se čini da neki konvoji Wagnera idu prema Rusiji.

“Konvoji se vjerojatno kreću u smjeru granice s Rusijom, ali bjeloruske specijalne snage pokušavaju spriječiti njihova vozila da odu”, navodi se u objavi u srijedu, nekoliko sati nakon pada zrakoplova za koji se pretpostavlja da je poginuo.

Podsjećamo, Nacionalni centar otpora navodno je osnovan kako bi se odupro ruskoj invaziji na Ukrajinu nenasilnim sredstvima. Nakon Prigožinove neuspjele pobune protiv Kremlja u lipnju, Wagnerova grupa postavila je bazne logore u Bjelorusiji i formalizirala suradnju s bjeloruskim Ministarstvom obrane.

Objavljena je i snimka na kojoj tri maskirane osobe najavljuju osvetu.

“Mnogo rasprava o tome što će Wagner učiniti u ovoj situaciji. Reći ćemo jedno – krećemo. Očekujte nas!”, objavljeno je u priopćenju Telegram kanala povezanog s Wagnerom.

“Many discussions of what Wagner will do in this situation. We’ll say one thing – we’re starting off. Expect us!” – reported announcement of Wagner PMC. pic.twitter.com/pzfB5ZO2CT

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023