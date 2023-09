Dolački izašao iz zatvora: Policajac osuđen za obijanje vlastitog sefa slobodan

Autor: Dnevno.hr

Željko Dolački, nekadašnji načelnik u zagrebačkoj kriminalističkoj policiji, koji je odslužio već više od pola kazne od šest godina zatvora, koliko je dobio zbog milijunske krađe zlata i novca iz službenog policijskog sefa, kako neslužbeno doznajemo, danas je izašao iz zatvora.

Naime, bivšem voditelju Službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke, početkom srpnja je odbijen zahtjev za uvjetnim otpustom, a odbijena mu je i žalba na tu odluku.

Kaznu od šest godina Lepoglave trebao je odslužiti do 19. prosinca 2024., no s obzirom da je u zatvoru proveo već oko četiri i pol godine, zatražio je uvjetni otpust.





U srpnju mu je zahtjev odbijen

Međutim, zahtjev mu je odbio Županijski sud u Varaždinu, pa se Dolački žalio, a tu žalbu početkom srpnja mu je odbio Visoki kazneni sud (VKS).

U zahtjevu za uvjetnim otpustom, Dolački je naveo da mu je po izlasku iz zatvora osiguran prihvat jer bi živio kod majke, naveo je da postoji i mogućnost da ga se nadzire uz pomoć električne nanogvice, isticao je da je branitelj i dragovoljac Domovinskog rata, smatrajući da su to sve okolnosti zbog kojih mu se uvjetni otpust treba odobriti. No s tim se nije složio prvo Županijski sud u Varaždinu, a kasnije i VKS koji je obrazložio i zašto.

“Imajući u vidu preostali, neizdržani dio kazne zatvora koji je velik u odnosu na ukupnu kaznu od šest godina te cijeneći odnos zatvorenika prema počinjenom kaznenom djelu (i dalje ga negira), kao i negativno mišljenje kaznene ustanove, nisu ispunjeni uvjeti za otpust zatvorenika s izdržavanja kazne zatvora”, naveo je u srpnju VKS.

Fingirao provalu u ured

Podsjetimo, Dolačkog se teretilo da je fingirao provalu u svoj ured, kako bi prikrio da su iz sefa u tom uredu nestali novac i zlato koji su bili oduzeti u raznim kriminalističkim obradama.









Prema optužnici, on je i novac i zlato, vrijedno najmanje 3,3 milijuna kuna, zadržao za sebe, a tijekom pretrage njegove kuće, nakon što je uhićen, ni novac ni zlato nisu pronađeni. Po presudi mu je oduzeto i 3,3 milijuna kuna.

Kada mu je izrečena kazna od šest godina, u obrazloženju presude navedeno je kako je istina da je on do tog trenutka bio neosuđivan, no da se od visoko pozicioniranog policijskog službenika neosuđivanost i očekivala te stoga to nije trebala ni biti olakotna okolnost. Otegotnim mu je bilo cijenjeno što je svojim postupkom nanio sramotu policiji koja je zadužena za sprječavanje kriminalnih aktivnosti.