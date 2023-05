DOKTORI UPOZORAVALI NA KRIMINAL, PA NASTRADALI! Ni hrvatski sudovi im ne pomažu: ‘Osjećao sam se povrijeđeno i osramoćeno, takve vijesti se brzo šire’

Autor: Jasenka Kovač/7dnevno

Situacija u domaćem zdravstvu na granici je potpunog kaosa. Medicinsko i nemedicinsko osoblje počelo je prosvjedovati. Najprije su prosvjedovali liječnici, a sada i medicinske sestre i tehničari. Uvjeravaju kako ih je premalo, dugovi bolnica su golemi, a ministra zdravstva Vilija Beroša, poručuju, problemi sustava ne zanimaju.

I dok je premijer Andrej Plenković nakratko primirio liječnike, ostalo zdravstveno i nezdravstveno osoblje i dalje ne odustaje od borbe za povišice.

Istodobno, ovih dana stižu i nepravomoćne presude protiv zdravstvenih ustanova čiji su ravnatelji podijelili otkaze svojim liječnicima samo zato što su upozoravali na ozbiljne nepravilnosti. Dobili smo uvid u tri intrigantna slučaja koja plastično oslikavaju što se događa liječnicima ako se drznu upozoriti na nepravilnosti koje razaraju zdravstveni sustav. U dva slučaja nepravomoćno je utvrđeno da su liječnici neopravdano dobili otkaze, dok u trećem liječnik nije uspio dokazati da je nezakonito dobio opomenu pred otkaz.





Sukob s ravnateljem

Prvi slučaj je onaj dr. Dražane Martinović Mamić iz Opće bolnice Dubrovnik, koja je otkaz dobila u rujnu 2020. godine. Do tada je od 2007. radila kao specijalistkinja neurologije na Odjelu neurologije dubrovačke Opće bolnice.

Otkaz je uslijedio nakon što je godinama ukazivala na propuste ravnatelja Marija Bekića. Među ostalim prijavila je, kako je potvrdila nakon što je dobila otkaz, korupciju jednog gostujućeg liječnika te nekoliko liječničkih pogrešaka koje su rezultirale smrtnim slučajevima u Općoj bolnici u Dubrovniku.

Zadnju prijavu podnijela je 21. rujna 2020. godine. Potpisala ju je, uvjerava, kao sindikalna povjerenica, što je status koji je stekla svojom borbom protiv nepravilnosti u dubrovačkoj bolnici. S njom je tu istu prijavu potpisao još jedan sindikalni povjerenik.

“Odluka o otkazu bila je osveta meni za dotadašnju borbu protiv postupanja ravnatelja i njegovih suradnika u svrhu dobrobiti bolnice i poboljšanja kvalitete usluge pacijentima. Više sam puta zbog toga bila i diskriminirana te sam trpjela mobbing, na što sam se također žalila. Podnijela sam kaznenu prijavu te više prijava i pritužbi na uočene nepravilnosti u radu uprave bolnice, pa su mi zbog toga više puta pokušali dati otkaz”, opisala je u tužbi dr. Martinović Mamić.

No ravnatelj Bekić i njegova uprava za to nisu dobili suglasnost Hrvatskog liječničkog sindikata.

“Otpustili su me bez suglasnosti sindikata, iskoristivši kao povod neprovjerenu priču člana obitelji jednog pacijenta koji je navodno tvrdio da nije dobio adekvatnu liječničku skrb od mene kao liječnice. Time su mi dodatno povrijedili ugled, dostojanstvo i čast, zdravlje i pravo na miran privatni život”, istaknula je liječnica koja se godinama borila protiv čelništva Opće bolnice Dubrovnik. Dodala je kako ni Hrvatska liječnička komora ni inspekcija Ministarstva zdravstva nisu utvrdile propuste u njezinu radu.

“Pacijenta sam liječila po pravilima struke i o svemu obavijestila njegovu obitelj. Sve što je protiv mene bilo navedeno u odluci o otkazu bila je laž”, ukazala je.

Osim toga bolnica joj, tvrdi, nije omogućila ni iznošenje obrane niti su tražili suglasnost Hrvatskog liječničkog sindikata.









Nezakoniti otkaz

Hrvatski liječnički sindikat dopisom od 30. rujna 2020. upozorio je bolnicu na te propuste, no unatoč tomu, Bekić i njegovi ljudi odbili su povući otkaz.

Lokalni sud prihvaća njezinu tužbu, no nakon žalbe bolnice sve se vraća na početak. Sada stiže nova nepravomoćna presuda protiv Opće bolnice Dubrovnik kojom je utvrđeno da Dražana Martinović Mamić nije dobila zakonit otkaz. Naime, sud je detaljno analizirao sindikalnu scenu u dubrovačkoj bolnici te utvrdio da je dr. Martinović Mamić bila sindikalna povjerenica Hrvatskog liječničkog sindikata. Doduše, uprava bolnice pokušala je preko jedne podružnice tog sindikata nametnuti svoju osobu kao sindikalnog povjerenika, no sud je naglasio kako poslodavac to ne smije raditi.

Budući da u vezi s otkazom što su ga dali liječnici koja ih je kritizirala šefovi Opće bolnice Dubrovnik nisu ništa pitali Hrvatski liječnički sindikat koji je predstavljala kao sindikalna povjerenica, prema važećim propisima ta odluka o otkazu nije zakonita.









I sud je na kraju utvrdio kako je odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu Dražani Matinović Mamić od 25. rujna 2020. koju je donijela Opća bolnica Dubrovnik nedopuštena. Sud je također naložio da se u roku od 15 dana dr. Martinović Mamić vrati na radno mjesto doktorice medicine specijalistkinje neurologije u Odjelu za neurologiju Opće bolnice Dubrovnik. Također, naloženo je da joj se isplati naknada plaće u iznosu od 125.015,39 eura, odnosno 941.928,45 kuna bruto sa zateznom kamatom, kao i buduća naknada plaće u iznosu od 4290,70 eura (32.328,28 kuna) bruto za razdoblje rada od ožujka 2023. do vraćanja na rad. Bolnica na ovu presudu može uložiti žalbu.

Nepravilnosti u računovodstvu

Već gotovo osam godina dr. Iva Palčić Šaravanja, stomatologinja koja trenutno radi u Zagrebu, dokazuje da je nezakonito dobila otkaz u Domu zdravlja u Novalji. Ondje je počela raditi još 2008., da bi osam godina poslije dobila otkaz nakon što je i ona ukazala na brojne nepravilnosti.

“Bila sam u Upravnom vijeću i uočila sam nepravilnosti u računovodstvu. Nakon toga su me izbacili iz Vijeća. Prijavila sam da je šefica računovodstva oštetila Dom zdravlja za oko 500.000 kuna.”

Jednu službenu e-poruku poslala je i ondašnjoj predsjednici Hrvatske udruge koncesionara primarne zdravstvene zaštite, dr. med. Josipi Rodić.

“To je bila krovna udruga kojoj sam i ja kao liječnica pripadala. Tražila sam od nje pomoć zbog pritisaka ravnatelja Dražena Peranića kojima sam bila izložena, što je na kraju rezultiralo nezakonitim otkazom”, navela je u tužbi.

Kako je ipak dobila otkaz, uz obrazloženje da je bez suglasnosti ravnatelja otišla na godišnji odmor, odnosno da je neopravdano izostajala s posla, dr. Palčić Šaravanja upustila se u iscrpljujuću sudsku bitku.

Njezin je slučaj u međuvremenu od Općinskog suda u Zadru preko Županijskog suda koji je jednom ukinuo, a jednom potvrdio prvostupanjsku presudu, došao i do Vrhovnog suda.

Sada je, nakon trećeg suđenja, Iva Palčić Šaravanja dobila nepravomoćnu presudu u svoju korist. Dom zdravlja Novalja nezakonito ju je otpustio.

“Jedini razlog zbog kojeg sam dobila otkaz bilo je moje obraćanje nadležnim tijelima državne vlasti u svrhu zaštite svojih prava”, istaknula je tijekom postupka.

Da doista nije bezrazložno prijavljivala nepravilnosti, odnosno da nije klevetala ondašnjeg ravnatelja kako je on tvrdio napisavši joj zbog toga otkaz, ova stomatologinja argumentirala je i dokumentacijom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Među ostalim, prema Izvještaju o kontroli zdravstvene ustanove, odnosno Doma zdravlja Novalja, koji je proveden u kolovozu 2015., inspektori su utvrdili niz nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju.

“Ja sam na sve to upozoravala dok sam bila članica Upravnog vijeća”, izjavila je na sudu dr. Palčić Šaravanja.

Osim financijskih malverzacija, ukazala je i na činjenicu da dugo nije imala dentalnu asistenticu pa je morala raditi sama, te da je bila izložena mobbingu zato što se usudila prigovoriti ondašnjem ravnatelju Peraniću.

Ovdje valja naglasiti da je gospodin Peranić u vrijeme svog mandata na čelu Doma zdravlja Novalja bio i gradski vijećnik, onda je preuzeo čelno mjesto Centra za kulturu Novalje. Svojedobno je bio i lično-senjski dožupan.

Sada zbog njegova poteza lokalnom domu zdravlja na naplatu stiže i nešto manje od 56 tisuća kuna, odnosno gotovo 7500 eura financijskog tereta. Naime, toliko će, ako presuda postane pravomoćna, morati platiti svojoj nekadašnjoj stomatologinji koju su nezakonito otpustili.

Sud je utvrdio da Iva Palčić Šaravanja nije dobila priliku očitovati se o optužbama koje joj je poslodavac stavio na teret dajući joj izvanredni otkaz. To je nezakonita procedura zbog koje je odluka o otkazu poništena. Kako se u međuvremenu zaposlila u drugoj klinici, ova stomatologinja dobit će razliku u plaćama koje bi zaradila da nije morala naprasno otići iz Novalje.

Nepravilan natječaj

Upozorenje s mogućnošću otkaza dobio je Boris Žulj, ortoped Kliničkog bolničkog centra Osijek, koji javno upozorava na sumnjive natječaje u toj bolnici. Ne želeći se pomiriti s upozorenjem, Žulj je tužio bolnicu, a Općinski sud u Osijeku nedavno mu je odbio tužbu. Naime, Žulj je zaključio da je upozorenjem koje je dobio diskriminiran u odnosu na ostale kolege, no sud smatra da u tom potezu uprave bolnice nije bilo ničeg diskriminirajućeg. Žulju ostaje da se žali i dočeka odluku višeg suda. Inače, zbog ovog slučaja i aktualni ministar Vili Beroš poslao je inspekciju u KBC Osijek.

U nemilosti uprave osječkog KBC-a Žulj se našao početkom 2021., kada je ukazao na problem s uvođenjem kontrole radnog vremena ID karticama.

“To je bio pilot-projekt ministra Milana Kujundžića i imale su ga samo dvije bolnice, KBC Osijek i KB Dubrava. Nije postojao pravilnik o upravi tih kartica, a dio djelatnika nije ih ni imao. Dio kartica krivo je otiskan, a dio nije ni funkcionirao. Nas devet specijalista ortopedije dogovorili smo se da taj dan ne čekamo 15 ili 15.30 sati jer smo već završili svoj posao, već da dežurni liječnik u naše ime obavi odjavu. Iako mi nije bilo drago takvo što učiniti, ipak sam pristao jer se nisam želio izdvajati iz kolektiva”, opisao je Žulj što je bio formalni razlog za upozorenje prije otkaza.

Osjećao se osramoćeno

No istaknuo je da je između njega i ravnatelja godinama bilo trzavica. Trajalo je to još od vremena kada je najavio da će ovršiti bolnicu zbog pogrešno obračunate plaće.

“Postavio sam pitanje kada ću dobiti isplatu jer bi u slučaju ovrhe KBC imao dodatne troškove. Tri dana nakon što sam bio u računovodstvu, iznos mi je isplaćen. Ovo s otkucavanjem kartica dogodilo se na mom prvom dežurstvu nakon te isplate. Referent za sigurnost navodno me prijavio ravnateljstvu”, prisjetio se na sudu Žulj, koji je i dalje uvjeren da ga nitko nije vidio da odlazi iz bolnice prije kraja radnog vremena. Iznenadilo ga je što drugi nisu dobili upozorenje.

“Opomenu sam shvatio iznimno osobno jer su u tom trenutku moje radno mjesto i egzistencija bili ugroženi. Osjećao sam se povrijeđeno i osramoćeno jer sam osoba koju poznaje mnogo ljudi u KBC Osijeku. Poznat sam i kao potpredsjednik Hrvatskog ortopedskog društva, a takve vijesti se brzo šire”, izjavio je na sudu Žulj, priznajući kako ne bi pokretao spor protiv bolnice da su svi bili kažnjeni na isti način.

Uvjeren je da je on izdvojen zbog animoziteta što ga ravnatelj KBC-a ima prema njemu još od 2017. godine. Tada je počeo natječaj vrijedan 140 milijuna kuna, a Žulj je bio imenovan za njegovo provođenje. Međutim, ministar Kujundžić srušio je natječaj u trenutku kada su se trebale početi preuzimati ponude.

“Ja sam pokušavao spasiti natječaj i pomagao sam ponuditeljima da napišu žalbe. Ravnatelja je to naljutilo, tim više što sam u medijima ukazao na nepravilnosti u natječaju. I kasnije sam još upozoravao na nepravilnosti rada ravnateljstva i nepoštivanja propisanih procedura. Obraćao sam se Ministarstvu zdravstva, AZOP-u, HZZO-u”, rekao je ortoped te dodao kako nije čuo da je itko drugi kažnjen zbog otkucavanja kartica osim njega.

“Ravnateljstvo je znalo za to otkucavanje kartica jer su dvojica kolega koji su bili uključeni u to u vrlo bliskim odnosima s ravnateljem i zamjenikom ravnatelja. Samo su mene osramotili pred drugima i javno me napali te na meni pokazali svoju moć”, istaknuo je Boris Žulj.

Nakon što je na nepravomoćnu presudu kojom mu je tužba zbog diskriminacije odbijena podnio žalbu, čeka odluku višeg suda.