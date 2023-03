DOK UKRAJINA GORI, NOVI UŽAS! Amerikanci udarili u Siriji: ‘Ovo je osveta’, zna se tko je bio meta žestokog udara

Dok su oči svjetske javnosti uprte ka Ukrajini i ruskoj invaziji, na drugom kraju svijeta jedna zaboravljena bitka čini se i dalje traje.

Iako je svijet bio ujedinjen protiv ISIL-a u Siriji i proglasio pobjedu, s vremena na vrijeme dođe do novih previranja i vojnih aktivnosti.

Tako je američka vojska izvela više zračnih napada u Siriji u petak u večernjim satima protiv skupina povezanih s Iranom, koje je okrivila za smrtonosni napad bespilotnim letjelicama u kojem je poginuo izvođač radova, ozlijeđen još jedan i ranjeno pet američkih vojnika, priopćio je Pentagon.

Zračni udari bili su osveta za napad na bazu koalicije predvođene SAD-om, u blizini Hasake u sjeveroistočnoj Siriji.

Američka obavještajna zajednica procijenila je da je dron iranskog podrijetla, priopćila je vojska.

Američki ministar obrane Lloyd Austin rekao je da su napadi bili usmjereni na skupine povezane s iranskim Korpusom čuvara islamske revolucije. “Zračni napadi izvedeni su kao odgovor na današnji napad, kao i na niz nedavnih napada na koalicijske snage u Siriji skupina povezanih s IRGC-om”, kazao je Austin, prenosi se u priopćenju.

Zanimljivo, veliki rat protiv ISIL-a i pridruženih skupina i nacija završio je nakon što su se u sve ozbiljno uključile ruske trupe i sravnale sa zemljom sve što je izgledalo kao ISIL. Analitičari su složni kako je pak Zapad hranio “aždaju” naoružavajući ISIL-ovce kontra sirijskog režima…

Danas je Rusija neprijatelj broj jedan Zapada nakon ulaska u susjednu Ukrajinu prije godinu dana i dokaz kako je geopolitika slojevita i nije crno bijela.

BREAKING:









The U.S. has launched airstrikes against Iranian sites in Eastern Syria.

It comes in response to a drone attack against a U.S. base near Hasakah, in which one US contractor was killed and five US Army troops were injured.

pic.twitter.com/hfjK53hBwv









— Visegrád 24 (@visegrad24) March 24, 2023