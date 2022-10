DOK TRAJU IZBORI U BiH, MILANOVIĆ PAPRI PLENKOVIĆU! Grlić Radman problijedio na Zrinjevcu: Predsjednik prozreo prevarante, ispali smo mlakonje

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Zoran Milanović u nedjelju je konstatirao kako “Hrvatska kao cjelina ne radi dovoljno” komentiravši izbore u BiH.

“Mi smo trebali odavno iskoristiti instrumente koje nam kao članici NATO-a i Europske unije stoje na raspolaganju i vidjeti kako to druge članice rade”, poručio je Milanović iz Kastva gdje sudjeluje na manifestaciji “Pozdrav Beloj nedeji”.

Dotkanuo se i navoda da bi visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt mogao tražiti izmjene Izbornog zakona.





“Ne možemo biti izloženi slučaju i nečijoj dobroj volji. Hrvatska to mora sama napraviti, a ne da ovisimo o milosti nekog činovnika kojeg je netko doveo i koji će navodno sutra nešto napraviti i o tome ovisi sudbina Hrvata u BiH u sljedeće četiri godine. To je neizdrživa situacija”, rekao je Milanović.

‘S nama razgovaraju kao s malom djecom’

Potom je rekao kako “nikakav NATO nije oslobodio BiH”.

“Hrvatskoj se ne dopušta da uđe u operaciju Altea. Za mene je to neodrživo i vidim da je hrvatska diplomacija, dakle Zrinjevac, prestao biti permanentna putnička agencija i počeo raditi nešto po tom pitanju. S nama razgovaraju kao s malom djecom. Mi smo država i tamo će se poštivati i naša volja, jer smo potpisnica Daytona BiH je oslobođena i hrvatskim oružjem i hrvatskim životima. Nikakav NATO je nije oslobodio. Hrvatska politika i vanjska politika koja to ne uvažava i koja time ne upravlja je slaba i jadna”, tvrdi predsjednik pa zaključuje:

“Nakon 20 godina pokušaja, pogreške, dobrih odnosa osobno i prijateljstva s političarima u BiH, poput Komšića, ja sam shvatio da su to prevaranti kojima se ne može vjerovati i da su tu jedino zbog toga što Hrvata ima malo”.

Govora je naravno bilo i o premijeru Andreju Plenkoviću.

“Došli smo do toga da moramo moljakati. Da premijer, s govornice UN-a poziva visokog predstavnika na nešto. To se radi na drugi način. Postoje instrumenti. Ako ne ide drugačije – embargo, blokada, veto”, smatra Milanović.









Dodik najprihvatljiviji za razgovor s Hrvatima

Komentirao je sporazum vlasti i utjecaja. “Vrlo plastično to govorim jer on to jest – power sharing agreement – u podjeli moći, položaja, vlasti i novca između Bošnjaka, Hrvata i Srba. I Srba i njihove Republike Srpske koju nisam ja izmislio, tu nema sentimenata. Ona postoji. Kao što postoje Hrvati u BiH, a bogami će i ostati tako”, rekao je.

Što se tiče Milorada Dodika, Milanović tvrdi da je “od svih srpskih političara najprihvatljiviji je za razgovor s nama Hrvatima” te da “s nekime treba raditi”.

“Hrvati su rekli da će ići na oblik samouprave, ja ću ih u tome podržati. Netko će ih vjerojatno htjeti fizički spriječiti. Ovo govorim da bi izašli danas na izbore i glasali za svoje predstavnike u čiju analizu kulture duhe i ljepote, političkog rada i opusa ne ulazim. Ali boljih nema”, kazao je Milanović.









Ništa bez Banožića

Ni ovog puta nije zaboravio ministra obrane Marija Banožića.

“Ne može proći tjedan da on ne prekrši zakon. Ovog puta je poslao u ratnu školu hrvatske vojske čovjeka koji to ne može biti – saborskog zastupnika. Ratna škola je elitna institucija za podizanje i obrazovanje najviših hrvatskih časnika koji će sutra biti generali – možda”, komentirao je predsjednik.

Potom je upitao zašto sebe nije imenovao u ratnu školu pa izdao potvrdu da ne može dolaziti.

“Ravnatelj VSO-a mi je jučer poslao svoj zahtjev za razrješenjem, a i Plenkoviću. Čovjek se ipak ponaša vojnički. Što ćemo sada? Čekati dok HDZ ne iskordinira koga bi htjeli za ravnatelja i to meni bacili da potpišem? Može, u paketu s ostalima i svime što opstruiraju već godinu dana”, rekao je.