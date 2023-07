Dok svi bježe od bijesne oluje, ovi Hrvati jure joj u zagrljaj: ‘Zato smo mi tu, da pokažemo ljudima’

Autor: Lucija Brailo

Iako su vremenske (ne)prilike uvijek bile predmetom zanimanja čovjeka, i to iz raznolikih razloga, posljednjih dana, otkako se žestoko nevrijeme ili superćelijska oluja sručila na Zagreb i Slavoniju te ostavila za sobom velike štete, ali i ljudske žrtve, o ovom olujnom ljetu sve se više govori, i to zabrinutim tonovima. Nikad nije bilo više izjava meteorologa, klimatologa, a svjedočanstva proživljene oluje preplavila su medije i društvene mreže.

Međutim, postoji jedna skupina ljudi koja na ove pojave ne gleda toliko dramatično, štoviše, vesele im se više nego što se vesele ljudi koji nakon kiše ugledaju sunce. Ljudi su to koji će na pojavu prvih tmurnih oblaka i na prvi bljesak munje, brže – bolje odjenuti kišnu odjeću, zgrabiti opremu i otrčati u divlji zagrljaj oluje. Sebe nazivaju lovcima na oluje, a one fascinantne fotografije munja, uragana, pijavica, teških oblaka ili tornada kojima se divimo po bespućima interneta, upravo su njihovih ruku djelo.

‘Stormchasing’ ili lov na oluje hobi je rasprostranjen diljem svijeta, a u Hrvatskoj iako ne toliko poznat, ipak jest dovoljno da i kod nas pronađemo nekoliko pasioniranih zaljubljenika u vremenske neprilike. Oni su dubrovački ‘lovci na oluje’ – Daniel Pavlinović, Zlatko Barać i Boris Bašić, koji okupljeni pod imenom Stormchasers Dubrovnik već godinama vješto i neumorno ganjaju oluje, pijavice, valove i munje kojih svakako ne manjka na dubrovačkom području s kojeg dolaze.





‘Osobno znam na desetke ljudi koji su u ovome’

Dubrovački ‘stormchaseri’, koji se lovom bave već dugi niz godina tako su nam ispričali kako nastaju te fascinantne fotografije, što je sve potrebno, koliko je ovakav hobi zapravo opasan po život te koje opasnosti nosi. Velik broj ‘lovaca’ su i otkrivači oluja koji o svojim observacijama obavještavaju mjerodavne vlasti o teškim vremenskim uvjetima. Ovakva pravovremena izvješća s terena su od velike koristi kao upozorenja javnosti, kao što koriste i znanosti jer povećavaju pouzdanost baza podataka o olujama koje koriste klimatolozi i ostali istraživači.

Ljudi koji se bave ovakvom vrstom fotografije u načelu nisu plaćeni za to, uz iznimku onih koji rade za medije, no sve veći broj ‘lovaca’ uspijeva prodati svoje uratke iako se ne radi o profitu od kojeg bi mogli živjeti. No, dobra vijest za one koji bi možda i sami htjeli postati ‘lovci na oluje’ je da im nije potreban nikakav certifikat ili diploma za to. ‘Lovci’ obično dolaze iz različitih polja zanimanja, kao što su profesori, znanstvenici, inženjeri, programeri, umjetnici i drugi zaljubljenici u vremenske prilike i neprilike.

Naši dubrovački lovci, pak, imaju vlastitu meteorološku postaju već godinama u Dubrovniku, a i članovi su Crometeo tima, prvog hrvatskog meteorološkog foruma čijoj se ekipi Daniel Pavlinović pridružio prije 20 godina, na samom početku njihova djelovanja.

“To su ujedno prvi ljudi koje sam upoznao, a da ih takvo što zanima. Prije toga bio sam ‘Pale sam na svijetu’ po pitanju zanimanja za meteorologiju i meteo fotografiju. Danas mogu reći da je ovaj hobi ili za neke i više od hobija, u naglom uzletu. Ne samo kod nas, nego i u svijetu. Koliko se ljudi time bavi u Hrvatskoj, točno ne bih znao reći, ali osobno znam na desetke ljudi koji su ‘u tome’”, rekao nam je Daniel Pavlinović koji tvrdi i kako ga je meteorologija oduvijek zanimala, a dodao je i da je sve počelo u osnovnoj školi kada je napravio svoju knjižicu s opisima raznih vremenskih pojava.

Lov na teške vremenske uvjete

“Pala mi je na pamet ideja da bih neke od njih mogao i fotografirati te zatim fotografije zalijepiti u bilježnicu. Imali smo doma fotoaparat, naučio sam s njim raditi i fotografirao valove, oblake i ostalo te lijepio te fotografije u tu debelu bilježnicu koju i danas čuvam. Međutim, tako se spontano javila i ljubav prema fotografiji. Počeo sam sa Zenitom TTL i Yashicom, a svoj prvi digitalni fotoaparat kupio sam 2004. godine”, objašnjava Pavlinović.

Slično govori i Boris Bašić koji kaže da se aktivno počeo baviti ‘lovom’ na dinamičke atmosferske procese kada je napokon uspio uloviti svoju prvu munju 2006. godine, a ‘stormchasing’ je za njega jednostavno posljedica ljubavi prema fotografiranju vremenskih nepogoda.









‘Stormchasing’ je potraga za teškim vremenskim uvjetima bez obzira na motiv, koji može biti znatiželja, avantura, znanstveno istraživanje ili za medije. Osobu koja se time bavi nazivamo ‘lovcem na oluje’ ili ‘stormchaserom’. Uglavnom se radi o rekreativnom hobiju, motiviranom fotografiranjem i snimanjem oluja, no postoje i drugi motivi koji tjeraju ove zaljubljenike u vremenske uvjete van i po najgorim olujama. Tako im motiv može biti neizvjesnost jer nikada ne znaju što će uspjeti fotografirati, izazov točnog prognoziranja, a može se raditi i o izraženom natjecateljskom duhu te vrsti prijateljskog druženja. Motiva im svakako ne nedostaje, a najčešće se radi o kombinaciji istih.

‘Munja je udarila svega 50-ak metara od nas’

Mnogi se vjerojatno pitaju kakva je oprema potrebna za stvaranje fotografija poput ovih koje rade dubrovački ‘lovci na oluje’, pa nam je Zlatko Barać otkrio da je dovoljan osnovni model digitalnog SLR aparata i neki objektiv iz niže klase, poput kit- objektiva koji se prodaje zajedno s aparatom. Osim te osnovne opreme potrebno je imati stativ i vanjski žičani okidač. Kada govorimo o cijeni, radi se o otprilike 3500 kuna ili upola jeftinije za polovnu opremu. Međutim, ako poželite ‘loviti’ pijavice koje su daleko od obale trebat će vam i teleobjektiv, a za one koji misle kako ovakve prizore mogu uhvatiti mobitelima, istina je, no zbog sporosti, lošeg autofokusa i preskromnih opcija, kako kaže Zlatko, biti će više promašaja, nego pogodaka.

Budući da ovi meteorološki entuzijasti ‘rade’ po zaista ponekad nevjerojatnim vremenskim uvjetima te su nerijetko izloženi i opasnostima koje sa sobom donose olujna i orkanska nevremena, sva trojica kažu kako je itekako bilo opasnih situacija, a osim sebe, tu je i skupa oprema koju moraju čuvati.









Tako je primjerice Daniel istaknuo da je opasno kada god se nađu u grmljavinskom nevremenu ili pak na udaru orkanske bure pod Velebitom gdje je njegov kolega jednom izmjerio udar od čak 218 km/h.

“Fotografiranje prirodnih-ajmo tako nazvati-ekstrema uvijek nosi određeni rizik. Dovodimo se u situacije gdje smo izloženi udaru jakog vjetra ili udaru vala ili smo pak na povišenoj poziciji za vrijeme grmljavine tako da se statistika ne računa kada smo mi u pitanju. To je uvijek neki ukalkulirani rizik na koji smo svjesno pristali ne bi li fotografirali atraktivniju fotografiju. No, svakako treba obratiti pozornost na vlastitu sigurnost. Kroz ove godine se ipak dogodilo par situacija gdje je munja udarila svega 50-ak metara od nas, kolegu je orkanska bura doslovno pomela s nogu, a nebrojeno puta nas je val zalio”, istaknuo je Boris Bašić, a s njegovim se tvrdnjama slaže i Daniel koji tvrdi da nije baš svejedno niti po snježnoj mećavi, no ističe da dovoljno dobro poznaju vremenske situacije koje ‘hvataju’ te su slijedom toga vrlo oprezni.

‘Kanader me poklopio morem’

Zlatko pak od zanimljivih i opasnih situacija izdvaja onu kada ga je kanader poklopio morem koje je prenosio za neki požar, a on nekim čudom uspio čučnuti i tijelom zaštititi fotografsku opremu. Unatoč opasnostima, dečki tvrde da se nerijetko potrebno izložiti većoj opasnosti da bi se došlo do atraktivnije fotografije, no i da su naučili kada treba stati.

Većina ljudi je fascinirana kada vidi fotografije ovog trojca koji ‘lovi’ najnevjerojatnije prizore koje nam priroda u svoj svojoj ljepoti i bijesu pruža. Ipak, uvijek su tu i skeptici koji smatraju da fotografija ne može biti tako dobra bez retuširanja i korištenja photoshopa.

“Ponekad se može naići i na takve komentare, no tu se ne može ništa. U svojoj fotografiji ne radimo manipulacije, dakle promjene elemenata i sadržaja. Ono što radimo jest standardna obrada koja uključuje konverziju RAW fotografija u jpeg format, prilikom kojeg se vrše standardne korekcije kontrasta, boje, oštrine, temperature i ostalog, što dSLR fotografija jednostavno podrazumijeva. Na internetu postoje brojne meteorološke fotografije koje su rezultat različitih manipulacija i na njih upozoravamo kada naletimo, no nije ih uvijek lako prepoznati”, kaže Daniel Pavlinović.

Njegov kolega Zlatko Barać kaže kako će se takvih komentara uvijek naći, ali oni redovito dolaze od ljudi koji nemaju pojma ni o fotografiji, niti o photoshopu te se stoga ni ne obaziru baš previše na njih. Također, naši stormchaseri tvrde da ne zamjeraju ljudima koji okarakteriziraju njihov rad kao photoshop jer su svjesni da ponekad nevrijeme zna izgledati nadrealno te čovjek uistinu nekad ne može vjerovati ako to ne gleda vlastitim očima.

“Zato smo mi tu – da pokažemo ljudima da postoji ljepota u tim prirodnim fenomenima i da je to zapravo savršenstvo kakvo se ne viđa često”, zaključuje Boris Bašić.