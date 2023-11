Dok su Zagrepčani slatko snivali nisu ni znali kakav se kaos odvija: ‘Ovo je apokalipsa, prepala sam se’

U noći s ponedjeljka na utorak stigla je najavljena promjena vremena, praćena snažnom grmljavinom koja je mnoge držala budnima. Korisnici društvenih mreža izrazili su svoje iznenađenje i nelagodu, te su opisali sinoćnje udare vjetra kao neobične i grmljavinu kao najgoru u Zagrebu u posljednje vrijeme.

“Kakvi su ovo udari vjetra?”, “Ova grmljavina je baš lijepo potresla sve”, “Probudila me jaka grmljavina”, “Kakva je ovo apokalipsa?”, samo su neki od komentara na društvenim mrežama koje su korisnici pisali u tijekom noći.

Jedna korisnica Twittera rekla je kako je mislila da joj se prozori tresu: “Mislila sam da su bacili bombu”

“Ova grmljavina je nekaj najgore in a while u Zagrebu”, stoji u još jednom komentaru.

Neki su čak govorili o podrhtavanju prozora, no unatoč tome, Europski sredozemni seizmološki centar (EMSC) nije potvrdio seizmičku aktivnost, iako su neki svjedoci prijavili podrhtavanje tla u Zagrebu.

#Earthquake (#potres) possibly felt 59 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/a7vxhzMxvy

— EMSC (@LastQuake) November 21, 2023