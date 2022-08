DOK SU SE LJUDI BEZBRIŽNO KUPALI, ZATRESLO SE JADRANSKO DNO! Godišnji odmor uz novu brigu: Još uvijek tlo ne miruje, seizmolozi objasnili što se dogođa

Jutros se tlo, odnosno ovog puta podmorje opet treslo.

Naime, potres je u utorak ujutro pogodio područje jugozapadno od Ulcinja u Crnoj Gori.

Magnituda potresa bila je 2.0 prema Richteru.

Tlo na području jugoistočne Europe još uvijek povremeno podrhtava.

“Na osnovi numeričkog modela promjene intenziteta, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj potres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području” – priopćili su iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizomologiju Crne Gore.

🔔#Earthquake (#земљотрес) M2.0 occurred 22 km S of #Bar (#Montenegro) 21 min ago (local time 07:33:45). More info at:

— EMSC (@LastQuake) August 9, 2022