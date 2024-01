Dok su oči svijeta uperene drugdje, na polarnom području stvara se atmosfera za rat SAD-a i Rusije

Autor: Zoran Meter/7dnevno

Godina iza nas doslovno je bila luda u smislu kretanja globalnih geopolitičkih procesa, ali 2024. bit će još luđa. Taj “psihijatrijski” pojam namjerno koristim u ovu svrhu s obzirom na to da se sve češće stječe dojam da svijetom uistinu upravljaju luđaci, a ne racionalne i odgovorne osobe.

Kada je riječ o još luđoj godini pred nama, promišljam to u kontekstu dvaju ključnih elemenata: neizvjesnosti i opasnosti. A one nikada nisu bile veće i sveobuhvatnije. Prostiru se u širokom spektru: od vojno-sigurnosnih aktualnih i potencijalnih kriza nabijenih eksplozivnim i razarajućim potencijalom preko političkih sfera, globalne ekonomije i trgovine prepune zamki i nepoznanica pa sve do rastućih socijalnih tenzija i nejednakosti u društvima koja pucaju po šavovima.

U tom i takvom sluđenom svijetu sve se manje snalaze i oni koji su ga u najvećoj mjeri takvim i učinili, misleći pritom da mogu uvijek i sve kontrolirati, nadzirati procese, njima upravljati.

Iako i dalje najvećim dijelom tako misle, gadno su se prevarili, precijenivši i svoje snage i omalovažavajući ili ignorirajući interese i snagu, a prije svega odlučnost drugih igrača na globalnoj geopolitičkoj bojišnici da samostalno definiraju i operacionaliziraju svoj razvojni put i hvataju se u koštac s izazovima u skladu s njihovim nacionalnim interesima u onoj mjeri u kojoj je to moguće ostvariti.

Borba za prostor

Zapravo, glavni arhitekti toliko razvikane globalizacije, locirani na zapadnoj Zemljinoj hemisferi, sada su se preobrazili u merkantilističke predatore, predvodnike grabeža svega onog što u svijetu vrijedi – prije svega prirodnih resursa i njihova stavljanja pod vlastiti nadzor, odnosno u vlastite džepove.

Umjesto toliko proklamiranog idealizma nametanjem ideoloških obrazaca odnosno klišeja o demokraciji, slobodama, ljudskim pravima, zbog njihove grabeži svijet ubrzano klizi, ne u svijetlu budućnost, nego prema tmurnom 19. stoljeću i vrhuncu kolonijalizma, tj. u nemilosrdnu borbu kapitalističkih moćnika koji ne biraju sredstva za ostvarenje svojih ciljeva odnosno profita.

Kako pravde i ravnopravnosti u svijetu nikada nije bilo niti će je biti, u takvim okolnostima veliki je sukob među njima neizbježan, a samo je pitanje vremena kada će do njega doći. Svijet bez Boga, koji stenje pod moralnom erozijom i degradacijom istinskih vrijednosti, bez poštovanja autoriteta, u kojem caruje egoizam, hedonizam i putenost – ne može pravilno ni percipirati ključne probleme, a kamoli ih rješavati.

Zato u doslovnom smislu riječi spomenuti sukob može izbiti u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu jer više nigdje i ništa nije sigurno. Ranjivi su i ugroženi svi. Jedni više, a drugi manje – ali to ništa ne mijenja u biti. Društva su iznutra erodirana prije svega u razvikanim demokracijama, dok su vojni savezi koji su sklopljeni ili se tek formiraju uvijek zloguki predznak teških vremena.

Opasan položaj

Pritom i oni koji u svom tom ludilu žele ostati postrani neće na kraju moći izbjeći posljedice. Ako u svemu ovome mislite da su ukrajinski rat i izraelski rat u Gazi, kao i tinjajuće žarište vezano uz Tajvan i Južno kinesko more sve kad je riječ o globalnoj opasnosti – jako se varate. Na horizontu su vidljive i neke posve nove krize jednako eksplozivnog karaktera kao i nabrojene, iako se s onom ukrajinskom – ruku na srce – teško nešto može usporediti s obzirom na to da se u njoj već gotovo neposredno vojno sudaraju Rusija i SAD kao dvije jedine nuklearne velesile. Velesile koje raspolažu s više od 90 posto ukupnog svjetskog nuklearnog arsenala. Pritom su u tom segmentu u međusobnom paritetu pa jedna drugoj jamče sigurno uništenje.









Ono što je sada na horizontu vidljivo mogući je veliki požar na cijelom Bliskom istoku, a isto tako, sve se više kuha i na vječno hladnom Arktiku, gdje su Amerikanci upravo povukli potez koji ih prije ili poslije može gurnuti u neposredni sukob s Rusijom i Kinom.

Sjedinjene Države, neovisno o svojoj apsolutnoj i sveobuhvatnoj pomoći Izraelu u njegovu ratu u Gazi – financijskoj, vojnoj i diplomatskoj – nipošto nisu zainteresirane za eskalaciju tog sukoba, tj. njegovo prelijevanje na cijelu regiju.

Osim što bi u tom slučaju bili ugroženi i američki politički interesi u pogledu odnosa s tamošnjim ključnim državama koje ionako ubrzano diversificiraju svoje političke i gospodarske odnose i s Rusijom i Kinom težeći strateškoj ravnoteži, u posebno bi se teškom položaju našle njihove bliskoistočne vojne baze koje ionako, i sada bez širokog rata, često napadaju razne proiranske organizacije u Siriji i Iraku. Sjedište američke V. flote nalazi u većinski šijitskom Bahreinu u Perzijskom zaljevu – nasuprot samom Iranu – ljutom američkom suparniku i državi sve više vojno i strateški orijentiranoj prema Rusiji, a ekonomski prema Kini.

Demonstracija sile

Koliko su osjetljivi postali američki interesi u kontekstu sve samostalnije politike arapskih država, svjedoči i činjenica da je nakon nedavne uspješne operacije angloameričkih naftnih divova koji su utjecali na odluku Angole da izađe iz kluba zemalja najvećih proizvođača nafte OPEC od Nove godine novi član OPEC-a postao Brazil. Zemlja koja ima najveći rast naftne proizvodnje u svijetu i sigurno će u doglednoj budućnosti u globalnoj energetskoj sferi imati još veću ulogu.

I Brazil i Iran od Nove su godine članovi kluba zemalja BRICS, kao i Saudijska Arabija, UAE, Egipat i Etiopija. Kluba koji će sasvim sigurno biti generator multilateralizma u 2024., u kojoj njime predsjeda Rusija.

Dakle, u kontekstu svega navedenog Sjedinjenim Državama nije u interesu ulaziti u novi veliki rat na Bliskom istoku, u kojem se jednostavno ne mogu nositi s jednim Iranom bez pomoći susjednih arapskih država, a one u tome više ne žele sudjelovati. Čak ni UAE, kao najveći američki i izraelski arapski partner. To su Emirati najbolje demonstrirali kada su prošlog mjeseca ugostili od Zapada izopćenog ruskog predsjednika Vladimira Putina s počastima i na način koji je malo koga ostavio ravnodušnim. Isto kao i susjedna Saudijska Arabija.

Osim toga, UAE nije poslušao SAD te su potaknuli i generirali pomirbu arapskog svijeta sa sirijskim vođom Basharom Assadom i najviše kumovali povratku Sirije u krilo Arapske lige otvaranjem svog veleposlanstva u Damasku još prije otprilike pet godina, kada je ovaj bio u dubokom sukobu s Rijadom zbog pomoći potonjeg radikalnim islamističkim organizacijama na tlu Sirije.

Dakle, iako još s golemom vojnom snagom koju upravo posljednjih dana Amerikanci nastoje demonstrirati pokretima svoje pomorske flote na čelu s impresivnim nosačima zrakoplova – od istočnog Sredozemnog, preko Crvenog do Arapskog mora i Perzijskog zaljeva, utjecaj, ali i povjerenje u SAD u regiji sve više slabi.

Porast nasilja

Washington ondje više nije gospodar situacije, a rješavati krize tako da kalkulira s interesima lokalnih igrača on jednostavno nije navikao. To mu povećava nervozu. Osim toga, regionalne ga države sve teže doživljavaju kao nepristranog medijatora. Prije svega u pogledu Izraela i njegovih interesa.

U takvim okolnostima, kada više nema samostalnu kontrolu nad situacijom, Washingtonu prijeti opasno uvlačenje u rat na Bliskom istoku koji ne želi.

O tome 4. siječnja piše američki POLITICO navodeći sljedeće: “Dužnosnici Bidenove administracije pripremaju planove za Sjedinjene Države kako bi odgovorili na zabrinjavajuće širenje rata u Gazi u širi, dugotrajni regionalni sukob. … Četiri dužnosnika upoznata s tim pitanjem, uključujući i višeg dužnosnika administracije, opisali su interne razgovore o scenarijima koji bi potencijalno mogli uvući SAD u još jedan bliskoistočni rat. … Vlasti provode unutarnje rasprave o scenarijima mogućeg sudjelovanja Sjedinjenih Država u novom ratu na Bliskom istoku.”

Isti medij dalje piše kako američka “vojska razvija planove za osvetničke napade protiv Hutija u Jemenu koji napadaju trgovačke brodove u Crvenom moru”, a “predstavnici obavještajne zajednice pak pripremaju planove za odbijanje napada na Sjedinjene Države proiranskih skupina u Iraku i Siriji”. Pritom se u tekstu naglašava kako su “Sjedinjene Države iza scene mjesecima pozivale Teheran da uvjeri svoje opunomoćenike da spriječe napade, ali nisu primijetile znakove opadanja takve aktivnosti i zapravo Washington je zabrinut zbog porasta nasilja u nadolazećim danima”.

“Ova eskalacija mogla bi učiniti predsjednika Joea Bidena još više upletenim u Bliski istok kako se sezona predsjedničke kampanje 2024. zahuktava, a njegova kampanja zahtijeva fokus na domaća pitanja”, piše POLITICO upozoravajući na rizike za njegov reizbor.

Najbolji način

“Potencijal za širi sukob raste, rekli su dužnosnici, nakon niza sukoba u Iraku, Libanonu i Iranu u proteklih nekoliko dana. Oni su uvjerili neke u administraciji da je rat u Gazi službeno eskalirao daleko izvan granica pojasa – scenarij koji je SAD pokušavao izbjeći mjesecima”, piše dalje isti medij.

“Događaji nisu opasni samo za regionalnu sigurnost nego i za Bidenove šanse za ponovni izbor. Stupio je na dužnost s obećanjima da će prekinuti ratove, što je ostvareno kaotičnim povlačenjem iz Afganistana koje je uklonilo SAD iz 20 godina borbi”, zaključuje POLITICO koji posebno naglašava da je stanje već eskaliralo iz pojasa Gaze prema Libanonu, Iraku i Iranu koji je potresao veliki teroristički napad u kojem je poginulo stotinjak, a ranjeno više od 200 osoba i za koji Teheran optužuje upravo SAD i Izrael.

S druge strane, kako su prošlog tjedna prenijeli saudijski mediji, arapske zemlje bježe od sukoba i ne žele se svrstavati. Tako je na Arapskom strateškom forumu 2024., koji potvrđuje rastući utjecaj zemalja GCC-a, šeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, potpredsjednik i premijer UAE-a, potvrdio da je “održavanje udaljenosti od globalnih polarizacija najbolji način da se osiguraju stabilnost i prosperitet regije”. Naglasio je da su troškovi ratova visoki i u smislu života i resursa, i da nastavak sukoba znači da svi gube u nastojanjima za razvojem i oblikovanjem budućnosti.

“Naša regija hitno treba, više nego ikad, pomiriti svoje razlike, ujediniti napore i iskoristiti energiju naroda za sveobuhvatni prosperitet”, rekao je Al Maktoum.

“Naš jedinstveni položaj povijesno nam je dao iznimnu prednost da služimo kao humanitarni i kulturni most za komunikaciju između globalnih entiteta. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima vjerujemo u različitost perspektiva među nacijama u politici, gospodarstvu i njihovim pojedinačnim pogledima na globalna pitanja.”

Nova kriza

“Naša strategija uključuje suočavanje s novonastalim krizama i suočavanje s razvojnim i društvenim izazovima. Uvjereni smo da će u nadolazećim godinama zemlje Zaljevskog vijeća za suradnju nastaviti konsolidirati svoju utjecajnu prisutnost na regionalnoj i međunarodnoj razini”, rekao je šeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dodavši kako će se krenuti prema novim horizontima u ekonomskoj diversifikaciji, za koju se očekuje da će imati pozitivan učinak na ljude u regiji i svijetu.

Zapravo, ovdje je ključno naglasiti kako se izrečeni stavovi arapskog dužnosnika u velikoj mjeri poklapaju s vanjskopolitičkim i gospodarskim strategijama Kine i Rusije.

To jednostavno upada u oči i drukčije se ne može protumačiti nego kao određena simbioza djelovanja u istom smjeru, protivno interesima združenog Zapada na čelu sa SAD-om.

Druga velika kriza koja se ubrzano izdiže nad horizontom i sigurno će rasti tijekom 2024. ona je vezana uz kontrolu Arktika. Ondje se sada neposredno sudaraju američki i ruski interesi, s tim da se ovim potonjim ubrzano priključuje i Kina kao izvanarktička zemlja, ali itekako zainteresirana za tamošnje prirodne, prije svega energetske resurse i Sjeverni morski put koji je uspostavila Rusija i koji uvelike smanjuje dužinu putovanja u smjeru istok – zapad za trgovačke i druge brodove. Rusija ga nastoji sigurnosno kontrolirati, pri čemu će osiguravati slobodnu plovidbu trgovačkih brodova kroz svoje vode, ali ne i one vojne drugih zemalja.

U tom smislu već sad raspolaže impresivnim brojem ledolomaca, uključujući i one najsuvremenije na nuklearni pogon kojima želi produljiti mogućnost plovidbe i izvan ljetne sezone, kada je arktički led u tom pojasu velikim dijelom otopljen. Rusija aktivno jača i svoju vojnu prisutnost na Arktiku, gdje otvara suvremene vojne baze i prebacuje sredstva protuzračne obrane, a ondje su čak i baze za njihove strateške bombardere.

Podvodno bogatstvo

Nebo iznad Arktika “platforma” je za udare strateškim nuklearnim raketama Rusije na SAD i obratno jer predstavlja najkraći put, a time i vrijeme dosega cilja.

Kako 4. siječnja piše američki Bloomberg u autorskom tekstu Liama Denninga, u prosincu su Sjedinjene Države, ne čekajući nikoga, same sebi uručile božićni poklon, i to na Arktiku. One su prisvojile “oko milijun četvornih kilometara morskog dna, što je područje usporedivo s državom Teksas plus Novi Meksiko. Washington je ovaj teritorij nazvao produžetkom kontinentalnog pojasa”.

Medij podsjeća kako se prema međunarodnoj konvenciji isključivi gospodarski pojas zemlje proteže 200 nautičkih milja (370,4 kilometara) od obale. Međutim, ako službenici mogu uvjerljivo navesti određene geografske značajke koje proširuju policu izvan zadane zone, moći će položiti ekonomska prava na ovo dodatno područje morskog dna. Zanimanje za ova prava pojačano je s rastućom potražnjom za ključnim mineralima, kao i s razvojem tehnologija za njihovo vađenje iz morskog dna, piše Bloomberg.

Autor konstatira kako se oko 70 posto teritorija koje ocrtavaju Sjedinjene Države nalazi ispod Arktičkog oceana ili subarktičkog Beringova mora.

I tu se krije neugodnost, navodi se dalje u tekstu. “Sjedinjene Države nikada nisu ratificirale Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora. Primjedbe Washingtona na Konvenciju uključuju kršenje suvereniteta. Međutim, zapravo Washington svoje norme priznaje kao međunarodno običajno pravo…”

“Druge arktičke države, naprotiv, dugi niz godina grade svoje pozicije isključivo pod okriljem Konvencije o pravu mora. Rusija je još 2001. objavila svoja ogromna prava na prošireni pojas, koji je na kraju prekrivao 70 posto morskog dna Arktičkog oceana. 2007. je svojom uobičajenom širokom gestom čak postavila zastavu od titana na morsko dno na Sjevernom polu. I Kanada i Danska koja još nije prodala Grenland niti to planira podnijele su protutužbe, djelomice duplicirajući ruske. Prošle veljače Rusija je izvojevala djelomičnu pobjedu kada je Komisija UN-a za pravo mora utvrdila da je većina njezinih tvrdnji potkrijepljena geološkim podacima”, navodi Bloomberg.

Dansko odbijanje

“To što Sjedinjene Države sada traže svoja prava važan je i alarmantan znak i za Arktik i za svijet. Gledajući kako Kina krši međunarodne konvencije u Južnom kineskom moru i otvoreno signalizira svoje neslaganje svojom mornaricom, Sjedinjene Države mogu odlučiti da umjesto traženja prethodnog odobrenja ima više smisla proaktivno djelovati i uzvratiti udarac. Njihove pretenzije na Arktik ne podudaraju se s ruskima… Čak i predanost Rusije Konvenciji o međunarodnom pravu može doći u pitanje kada se kanadske i danske tvrdnje koje se preklapaju s ruskima razmotre i eventualno podrže”, konstatira američki medij.