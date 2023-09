Dok se žena borila za život, ukrali joj i potrošili ušteđevinu: Obitelj u šoku

Autor: Dnevno.hr

Za život 70-godišnje Karlovčanke mjesec dana su se borili u tri bolnice, a u tom periodu nestao je njezin novčanik s bankovnim karticama, s kojih je cijelo vrijeme lopov dizao gotovinu i kupovao.

Budući da je pacijentica bila na odjelu intenzivne njege, čime je bila nedostupna ikom drugom osim medicinskom osoblju, obitelj smatra da lopova treba tražiti među njima.

Zato su sve prijavili policiji, a iako su zahvalni bolničkom osoblju što se medicinske skrbi tiče, zbog kojih je pacijentica sada na životu i dobro se oporavlja, preko Jutarnjeg lista odlučili su upitati – kako je moguće da sustav kojemu povjeriš nečiji život “padne” na novčaniku s 15 eura i dvije bankovne kartice?





‘Iznenada joj je pozlilo’

“Mama je bila u posjetu sestri, iznenada joj je pozlilo te je 27. srpnja zaprimljena u OB Virovitica s dijagnozom sepse. Ondje su posumnjali u infarkt te je dan kasnije prebačena u KBC Osijek, gdje je infarkt i potvrđen. U obje bolnice ona je bila u ‘šok-sobi‘ u izuzetno teškom zdravstvenom stanju te je ishod bio nepredvidljiv.

Imala je sepsu, bila je dehidrirana i u iščekivanju ugradnje stenta – govori nam kći pacijentice, dodajući da je njezino stanje bilo takvo da je bilo vrlo upitno hoće li preživjeti.

Nakon zahvata je 9. kolovoza prebačena u Opću bolnicu Karlovac, na daljnji oporavak, s obzirom na to da joj je tu mjesto prebivališta, a i obitelji će biti olakšana skrb oko nje. Prvo je bila na gastroenterološkom odjelu, zatim zbog komplikacija opet na intenzivnoj skrbi, gdje je provela desetak dana, a sada je opet na bolničkom liječenju odjela za dijabetes.

Nestao novčanik

Sada, šest tjedana nakon što joj je pozlilo, ona je postala svjesna što joj se dogodilo, jer se ničega nakon što joj je pozlilo ne sjeća. Tada je shvatila da joj u torbici nedostaje novčanik.









“Rekla sam joj da smo joj ga ostavile u Virovitici, u njemu je bilo 15 eura, svi osobni dokumente i kartice”, kaže pacijentičina kći.

Majka je, dakle, čitavo vrijeme bila nesvjesna, a obitelji je, s obzirom na borbu majke za život, novčanik bio potpuno nebitna stvar. No, ispostavilo se da je u međuvremenu doista nestao, pa su dvije kćeri za njim počele tragati, došavši pri tome do sljedeće spoznaje.

‘Novac podignut na bankomatu nasuprot bolnice u Osijeku’

“Opća bolnica Virovitica u svojem zapisniku u kojemu je evidentiran novčanik, ima i informaciju da ga s njom, kao i ostale pobrojane vrijednosti, šalju u KBC Osijek. Naveli su uredno sve kako smo u novčaniku ostavile. U KBC-u Osijek, međutim, takav zapis ne postoji, nemaju evidentirano što je s mamom došlo iz Virovitice ni što je s njom otišlo u Karlovac. U Karlovcu je 2. rujna, kada je s gastroenterologije premještana na intenzivnu njegu, zapisano da na odjelu ostaje njezina torbica i u njoj mobitel i punjač. Novčanik se ne spominje”, prepričava kći.









Majka nije mogla imati doticaj s “vanjskim” svijetom, niti on s njom, osim toga, na odjelu intenzivne njege ne smiju se držati osobne stvari, pa se nameće logičan zaključak – novčanik je nestao u sanitetskom vozilu koje ju je transportiralo u Osijek ili pak na prijemu u tu bolnicu?! U prilog tome idu informacije koje je kći dobila u banci, gdje su došli do saznanja da je u vrijeme dok se njezina majka borila za život bešćutni lopov njezin novac trošio, i to upravo u Osijeku, ali i Zagrebu.

“U banci u kojoj je imala deviznu karticu s ušteđevinom, radilo se o 1670 eura, sav novac je podignut na bankomatu nasuprot bolnice u Osijeku dok je ona tamo ležala u šok-sobi, od. 6. do 8. kolovoza. Preko druge kartice novac je trošen od 17. kolovoza do 2. rujna za dostavu hrane i odjeće, sve na području Zagreba. Iz banke nam nisu specificirali uplate, znaju samo da je potrošeno između 500 i 600 eura u pet transakcija”, rekla je kći.

Na potezu je policija.