Dok se prolijeva krv na Bliskom istoku, kuju se druga savezništva: Putin i Vučić zabrinuti oko stanja u regiji

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Na kraju posjeta Kini, ruski predsjednik Vladimir Putin je tijekom konferencije za medije rekao da se susreo i sa srbijanskom predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

“Usput smo razgovarali, zabrinut je oko situacije u njegovoj regiji, u Srbiji. Dijelimo zabrinutost”, rekao je Putin.





Zatim je govorio o susretu s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom s kojim je razgovarao čak tri sata. Bilo je riječi o ekonomiji, politici i stanju na Bliskom istoku. Dodao je da zajedničke prijetnje samo jačaju odnose Rusije i Kine te je dijalog ocijenio sadržajnim i konstruktivnim.

Naglasio je i da su veliki projekti koje Kina i Rusija planiraju ostvariti u idućih 30 godina konkretni dodavši da su već prešli granicu trgovinske razmjene od 200 milijardi dolara.

‘Napad na bolnicu u Gazi je užasan’

Ruski predsjednik osvrnuo se i na situaciju na Bliskom istoku i napad na bolnicu u Gazi.

“To je užasan događaj, to je signal da se konflikt što prije treba okončati. Imam dojam da nitko ne želi da se produži konflikt između Izraela i Palestine i da se situacija pogorša, da izbije veći rat”.

Ponovio je stav Rusije koji je po tom pitanju isti kao prije, da Moskva smatra kako bi trebalo formirati palestinsku državu, kao što je to prije više desetljeća bilo određeno odlukama UN-a.

“Uvijek smo bili za to da se formira samostalna i suverena država Palestina, s glavnim gradom u istočnom Jeruzalemu, o čemu govorimo još od 1948. godine”, ponovio je Putin i danas. Priznao je da postoje proturječnosti u okviru palestinskog društva – s jedne strane Gaza, a s druge Zapadna obala – no ne bi ih nazvao suprotstavljenim snagama.

Smatra da bi i uspostava palestinske države pomogla da dođe do dugoročnog mira na Bliskom istoku.









‘Ako Ukrajina želi pregovore, neka pokažu to konkretnim koracima’

“Pozicija Rusije je jasna, ako ukrajinska strana želi pregovore, to treba pokazati konkretnim akcijama – ukidanjem zakona o zabrani pregovora. Oni govore da su spremni za pregovore, iako su njihovi dužnosnici donedavno govorili da Rusiji treba nanijeti strateški poraz na bojnom polju”, podsjeća Putin.

“Sada govore u drugom tonu. Spominju rješenje mirnim putem. To je dobra promjena”, ističe on. Međutim, kako kaže, samo to nije dovoljno, jer su ipak potrebni konkretni koraci.

Komentirajući rakete ATACMS, koje su SAD poslale Ukrajini, predsjednik Rusije kaže da je “očita greška” što se Washington odlučio na takav korak i to iz više razloga, jer će se na taj način agonija samo produžiti, dok u isto vrijeme neće biti nikakvih rezultata.









Vučić: Kao da su svi poludjeli. Ako zarate, to znači svjetski rat

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je iz Kine da treba sačuvati mir u nemogućim uvjetima u svijetu.

“Kao da su svi poludjeli, kao da ne znaju koliko je 5 + 5. Kao da to nije 10, prosto svi hrle, podižu uloge do krajnje razine odakle više nema povratka. Situacija u Gazi nas vodi u šire regionalne sukobe. Sile imaju proksije, koji ako zarate, to de facto znači svjetski rat”, rekao je Vučić.