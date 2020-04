Dok se čeka odluka o sudbini ravnatelja iz splitskog Doma, mnogi političari strahuju od njegove osvete

Od dobro upućenih izvora u HDZ-u Splitsko-dalmatinske županije, Večernji list doznaje kako mnogi strepe od Škaričićeve osvete.

Čeka se konačna odluka o sudbini ravnatelja Doma za starije i nemoćne u Splitu. O njegovoj smjeni, može odlučiti samo splitsko – dalmatinski župan Blaženko Boban, budući da je županija formalni osnivač i vlasnik Doma u Vukovarskoj ulici.

“Nalaze još nismo dobili. Za sada ništa ne možemo kazati i ništa neće procuriti u medije prije vremena. Nalaze inspekcije javnosti ćemo obznaniti na jednoj od idućih presica, a tada će biti i riječi o Ivanu Škaričiću. Županu Bobanu trebat će neko vrijeme da nalaze dobro iščita i konzultira se s kolegama”, rekli su jutros za Večernji iz Splitsko-dalmatinske županije.

U HDZ-u su se odlučili za umjereno, a ne ishitreno pristupanje ovom problemu. Navodno je iz samog vrha HDZ-a stigla direkcija da se o Škaričiću odlučuje tek po primitku nalaza te da ga se smijeni ako mu se dokaže propust, a sve kako se stranka ne bi dovela u situaciju da prizna krivnju po inerciji. Prvenstveno je riječ o premijeru Andreju Plenkoviću koji je, kako doznaje Večernji list, jako ljutit zbog negativne medijske pozornosti koju je Škaričić zavrijedio. Stoga je teško povjerovati kako će Škaričić ostati na svojoj funkciji čak i ako mu se dokaže nevinost u konkretnom slučaju.

Škaričić je na mjesto ravnatelja stigao bez natječaja kao diplomirani arheolog i to nakon što je nepravomoćno osuđivan zbog malverzacija u vrijeme dok je gotovo dva desetljeća bio gradonačelnik Omiša.

Dom u Splitu, kao i njegov čelni čovjek, nesumnjivo su kompromitirani od izbijanja ove priče, a obitelji štićenika već su u pripravnosti za podizanje tužbi i traženje odštete od Splitsko-dalmatinske županije, no pitanje je koliko će njihov tužbeni zahtjev imati pravne osnove ako inspekcija ne utvrdi propuste.

Tog krajnjeg scenarija sa sudovima strah je i samog župana koji bi se mogao naći u situaciji da sudski obara zahtjeve vlastitih građana i birača zbog gubitka najmilijih.

Od dobro upućenih izvora u HDZ-u Splitsko-dalmatinske županije Večernji list doznaje kako mnogi strepe od Škaričićeve osvete. Ako on bude smijenjen po političkoj liniji, kako kaže izvor, mogao bi se početi javno osvećivati donedavnim prijateljima.

“Činjenica je da Škaričić u ovim trenucima očekuje stranačku zaštitu. Ali, kako vidimo, svi glavni akteri sve ga manje spominju i diskretno ispiru ruke. To upućuje na zaključak da je njegova karijera gotova, a to bi u Škaričiću moglo probuditi revolt i neka javna istupanja koja bi mogla u neugodnu situaciju dovesti njegove stranačke kolege. Čovjek je bio gotovo 20 godina gradonačelnik Omiša, bilo je tu mnogo kontroverzija i političkih usluga za koje se još ne zna. Nakon toga došao je u Dom, a svi znaju da ga je tamo postavio Ante Sanader koji je tada uporno inzistirao na njegovu zaposlenju. Sanader još nije javno istupao o ovom slučaju, a on je šef županijskog HDZ-a i politički tajnik HDZ-a. Ta činjenica govori sama za sebe. Nije nemoguće očekivati da bi u takvom scenariju Škaričić mogao propjevati“, navodi izvor za Večernji.

Cijela priča iz splitskog Doma otvorila je cijeli set novih političkih pitanja i problema. Razočarane djelatnice Doma tvrde kako je nemogući scenarij po kojem baš nitko neće biti kriv. “Je li sustav na određenoj situaciji zakazao? Jest. Nema uopće sumnje. Sumnjam da će se pokazati nekakav važni propust ravnatelja. Kakav god on bio, ustanova je u vrijeme njegove vladavine funkcionirala više nego dobro. Barem na onim razinama na kojima mi djelatnici to možemo vidjeti i osjetiti. Rekla bih da je propust stigao iz NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije. Već se pokazalo kako smo mi u Domu reagirali na vrijeme i postupili sukladno uputama Stožera i HZJZ-a. No pitanje zašto su se epidemiolozi oglušili i trebalo im je tjedan dana da izađu na teren jest pitanje za Željku Karin, a ne za nas”, kaže djelatnica.

Uz dvije inspekcije ministarstva, u splitski starački dom ušao i DORH, doznaje Večernji.