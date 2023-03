‘DOK JE ŽIV GORIO, POKUŠAVAO JE SPASITI DJECU!’ Srbija zavijena u crno, četvero mališana izgorjelo u požaru: ‘Naježili smo se, prokleta sudbina”

Autor: Dnevno.hr

Stravina tragedija zavila je Srbiju tijekom vikenda u crno.

Naime, u Novom Pazaru u strašnoj tragediji stradalo je četvero djece, od kojih je najmlađe imalo tek šest mjeseci.

Majka i otac su s opekotinama drugog, trećeg i četvrtog stupnja završili u bolnici.





Vatrogasci stigli za četiri minute

Kako piše sandzakdanas.rs otac poginule djece je Egipćanin, a majka Bošnjakinja, dok su poginuli blizanci stari tri godine, dijete od dvije godine i beba.

Vatrogasci su na mjesto požara stigli za četiri minute, ali nesretnim mališanima nije bilo spasa.

Umrli su na mjestu, najvjerojatnije od gušenja monoksidom.

Čovjek je živ gorio i dozivao pomoć

“Probudile su nas sirene Hitne pomoći, vatrogasci i policija… I kad smo pokušali izaći iz zgrade, vatrogasci su nam rekli da se vratimo u stan jer je došlo do požara i ima stradalih – kaže jedan od stanovnika zgrade za Kurir zgrade i dodaje:

Susjedi su zanijemili od šoka kad su čuli kako su djeca nastradala…

“Naježili smo se… Kakva tragedija nam se dogodila. Susjeda je slučajno prolazila pored zgrade i vidjela je oca dječice kako gori na terasi. Čovjek je živ gorio, vatra mu je bila po tijelu! Dozivao je pomoć, a pokušao je i otvoriti vrata terase kako bi došao do svoje djece i spasio ih, ali nažalost nije uspio”, pričaju šokirani susjedi.









Susjedi kažu i da je obitelj planirala prodati taj stan i odseliti se.

“Ozlijeđena je jednom prilikom susjedu rekla da bi željela prodati stan, a on joj je rekao kada to bude željela, da mu se obrati jer bi ga on kupio, Eto, možda je sudbina tako htjela, da su se možda preselili bili bi živi. Prokleta sudbina”, rekla je jedna od susjeda.









‘Grijali su se na peć i grijalice na struju’

Kako je ranije objavljeno, prolaznici i susjedi pokušali su pomoći kad su vidjeli da stan u prizemlju gori, ali vatra je bila prejaka.

Otac je pokušao spasiti djecu preko terase, ali nije uspio probiti vrata koja su se zaglavila.

“Grijali su se na peć i grijalice na struju. Znate kako to ide, stvari ostavljaju da se suše, vjerojatno se nešto zapalilo. Majka djece je moja sestra, udana je za Egipćanina. Djece im više nema, a i oni su u teškom stanju – rekao je za sandzakdanas.rs jedan od članova obitelji.

Otac na 45 posto tijela ima opeklijne drugog, trećeg i četvrtog stupnja, majka ima opekotine drugog i trećeg stupnja. Otac je u teškom stanju i hitno su ga prebacili u Beograd, dok je majka stabilno i nalazi se u novopazarskoj bolnici.