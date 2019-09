Dok je on pomagao čovjeku kojemu je pozlilo, policajac mu pisao kaznu

Autor: Dnevno

Vozač koji je zaustavio automobil da pomogne čovjeku kojemu je pozlilo na cesti, dobio je kaznu za nepropisno parkiranje. Žalio se policiji, no oni nisu imali razumijevanja pa je odlučio cijeli slučaj dati u medije. U pismu, koje je poslao Novom listu, opisao je cijelu situaciju.

“Dana 27. srpnja privremeno sam parkirao automobil pored opatijske tržnice i upalio četiri žmigavca jer sam izašao pomoći čovjeku koji se srušio pored trgovine Konzum. To sam učinio s još nekoliko ljudi koji su se tamo našli. Podigli smo gospodina kojem je pozlilo i pokušali ga dovesti do njegova automobila.

Međutim, ponovno je ostao bez svijesti te smo odlučili pozvati Hitnu pomoć. Sve to događalo se u vremenskom periodu od 20 minuta do pola sata. Kada je Hitna pomoć stigla i preuzela brigu o gospodinu, za kojeg sam kasnije saznao da ima šećernu bolest, vratio sam se do svojeg vozila. Na vjetrobranskom staklu našao sam kaznu za krivo parkiranje, a policajac koji ju je ispisao bio je kraj vozila.

Razlog zbog kojeg sam nepropisno parkirao odmah sam mu objasnio. Međutim, rekao mi je da ne može poništiti kaznu, već da to može samo načelnik prometne policije u Opatiji. Na dežurnom šalteru su mi rekli da načelnika nema i uputili me na pomoćnika prometne policije kojeg nisam mogao dobiti jer je bio na sastanku. Dežurni policajac mi je rekao da se o svemu pismeno očitujem i dostavim prigovor u pisarnicu.

Znači, od samog početka me se “voza”, trošim svoje vrijeme i novac na plaćanje parkiranja pokraj policijske postaje. Na kraju svega, zbog činjenice da sam priskočio u pomoć čovjeku, dobio sam kaznu od 500 kuna, odnosno moj prigovor nije prihvaćen”, stoji u pismu ogorčenog Darija Komarca.

Policija je svoje postupanje obrazložila vrlo kratkim odgovorom. “Izvršili smo uvid u cjelokupni predmet te utvrdili da je neposrednim zapažanjem policijskog službenika utvrđeno da ste počinili prometni prekršaj za koji se prijavljujete te ne smatramo opravdanim navode u vašem prigovoru. Na uručenoj Vam je obavijesti o počinjenom prekršaju navedeno u kojem roku i na koji način možete platiti novčani iznos od 500 kuna“, piše u obrazloženju policije.