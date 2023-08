Dok Hrvatska čeka, u susjedstvu pada tuča veličine jajeta: Oluja satrala Sloveniju, Italiju, Austriju i Švicarsku

Dok Hrvatska čeka nevrijeme koje se najavljuje već danima, Italija, Slovenija i Austrija već su pretrpjele udar. Kako svjedoče snimke i izvještaji s terena, ciklona iz Italije dovela je do bujičnih urbanih poplava i na nekim mjestima tuče veličine jajeta.

Upozorenja za Hrvatsku izdala je Civilna zaštita, a pojedini meteoservisi pozivaju građane da zaštite svoju imovinu budući da bi moglo doći do tuče.

Ključne događaje u vezi oluje u Hrvatskoj pratimo OVDJE.

Današnja vremenska fronta donijela je pljuskove i oluje, a moguće su i daljnje poplave.

Jaki vjetrovi već su jutros zahvatili dio Slovenije, a sredinom dana i poslijepodne će se preko središnjeg dijela zemlje i prema istoku premještati pojas intenzivnih oborina. Izdano je upozorenje najviše razine za područja koja su početkom mjeseca pogođena poplavama. Svi dijelovi zemlje osim jugoistoka na karti upozorenja obojeni su crvenom bojom, javlja N1 Slovenija.

Vrlo jako nevrijeme s mogućnošću tuče približilo se najprije slovenskoj obali, gdje već pada jaka kiša, a ponegdje su ljudi ostali i bez struje.

“Na temelju radarskih slika možemo zaključiti da će biti jakih pljuskova, a moguća je i tuča. Velika je vjerojatnost da će nevrijeme biti praćeno i jakim udarima vjetra”, objavila je Slovenska agencija za okoliš (ARSO) na Twitteru.

Poplavljena je i portoroška plaža i centar grada, a prema podacima Slovenske agencije za okoliš, na obližnjoj zračnoj luci već su pale 92 litre kiše po kvadratnom metru, a ta je količina gotovo jednaka kiši tijekom mjesec i pol dana, javlja 24ur.com.

Zbog najavljenih olujnih nepogoda radit će garaže u trgovačkim centrima, a parking će biti besplatan.

N1 javlja da oluje i pljuskovi stvaraju probleme i diljem Europe. Više od 350 milimetara kiše palo je u južnom švicarskom kantonu Ticino u 48 sati. Na jugu Švicarske oborinske vode poplavljuju zgrade, a rastu vodostaji rijeka. Obilna kiša pala je i u zaleđu Genove te na drugim mjestima u sjevernoj Italiji. Upozorenje na jake oluje i obilne oborine na snazi je i u Austriji.

Švicarski mediji prenose da se zbog jakih kiša aktiviraju klizišta, a nevrijeme je na nekim mjestima oštetilo i vodovodne cijevi pa je prekinuta opskrba pitkom vodom.

Na sjeveru Italije također kiša stvara probleme. U posljednja 24 sata je u zaleđu Genove izmjereno 200 mm oborine. Poplavljeni su podvožnjaci, a vatrogasci su intervenirali 200 puta diljem pokrajine. Morali su spašavati i neke ljude koji su ostali zarobljeni u automobilima u poplavljenim podvožnjacima, javlja Rai News, prenosi N1.

#Maltempo #Genova, notte di intenso lavoro per i #vigilidelfuoco: tra il capoluogo ligure e Rapallo oltre 60 gli interventi fatti per soccorrere persone in difficoltà, contrastare i danni causati dall’acqua, mettere in sicurezza o rimuovere alberi caduti [#28agosto 9:00] pic.twitter.com/ZTJAQpjAVE

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 28, 2023