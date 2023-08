Dok Hrvatska čeka, superćelijska oluja poharala turistički biser: Vjetrovi su puhali do 120 km/h

Snažni vjetrovi i obilna kiša zahvatili su najveći španjolski otok Mallorcu. Mještani i turisti putem društvenih mreža podijelili su videozapise koji prikazuju kako su vjetrovi nosili ležaljke s plaže. Neprestana kiša, tuča i olujni vjetrovi značajno su izmijenili izgled otočnih hotela, čineći ih gotovo neprepoznatljivim.

Lokalni mediji izvještavaju da je tijekom jednog jutra zabilježeno više od 80 incidenata uzrokovanih poplavama prouzročenim obilnom kišom. Snaga vjetra rušila je čak i palme, dok su vozači automobila imali teškoća dok su vozili kroz poplavljene ceste.

Meteorolozi predviđaju da će nepovoljni vremenski uvjeti i dalje pogađati taj španjolski otok.

Upozorenja su izdana za Mallorcu, Ibizu, Menorcu i Formenteru – sve otoke Balearskog arhipelaga. Stručnjaci navode da su vjetrovi na Mallorci dosezali brzinu 120 km/h.

The terrifying winds storm in Mallorca of Balearic Islands, Spain 🇪🇦 (27.08.2023)

