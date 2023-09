Dodiku nad vratom visi mač: ‘Ovo je početak njegovog kraja’

Autor: Lucija Brailo

Da je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku voda došla do grla, jasno je čak i neiskusnom promatraču prilika i neprilika u tom entitetu, ali i cjelokupnoj Bosni i Hercegovini.

Naime, nakon niza gafova proteklih mjeseci, kao i otvorene podrške, ali i posjeta Vladimiru Putinu, Dodik se doveo do toga da je protiv njega krajem kolovoza podignuta optužnica zbog nepoštivanja i neprovođenja odluka visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta. Upravo Schmidt pokazao se za Dodika kao tvrd orah i vrlo neugodan protivnik.

No, Dodik ima i puno većih problema, onih financijskih, zbog čega je prošlog tjedna ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez u razgovoru uživo na BHT1 objavio ono čemu se nitko nije nadao, odnosno da se Milorad Dodik priprema za bijeg iz Bosne i Hercegovine. Helez je objavio i da postoje obavještajni podaci o tome te da “je čitav obruč stegnut oko Dodika”.





O tome je li ovo Dodikov kraj, kakva mu je sudbina, može li se očekivati pobuna Srba, ali i o tome koji su mogući scenariji ove situacije porazgovarali smo s političkim analitičarom Davorom Gjenerom koji nam je kazao kako se Milorad Dodik nalazi u prilično nezavidnoj situaciji, posebice vezano za Christiana Schmidta.

Zatvorena pipa i dvije opcije za Dodika

“Ta Dodikova fokusiranost da bi on mogao dovesti u pitanje, uz pomoć Rusije ili ne znam koga, Schmidtov mandat ili da on Schmidtu može oduzeti poziciju visokog predstavnika već govori o tome do koje mjere se Dodik osjeća ugroženim. On ima dva problema: jedan je taj Schmidtov pritisak u smjeru provođenja načela vladavine prava i poštivanja zakona i svođenja manjeg entiteta u BiH u Daytonski okvir, a s druge strane je njegov mač koji mu visi nad vratom – onaj financijski. Njega će prije ili kasnije početi pogađati to što je osobno pod američkim sankcijama. To za sada još ne osjeća, ali ako se nađe u poziciji da izgubi vlast, to će itekako osjetiti”, smatra Gjenero.

On dodaje kako je puno važnije ono što su napravili Nijemci, a i Bruxelles – zatvorili financijsku pipu prema manjem entitetu, a i Helez, koji je kazao da bi Dodik mogao pobjeći, tvrdi da je najveći problem u tome što mu za dvije godine dolazi na naplatu rata kredita od milijardu i šesto milijuna eura te da je to ogromna suma i za razvijenije regije i države u svijetu. On smatra i da Dodik ima dvije opcije: zatvor ili bijeg.

“On je u neugodnim kreditima, on je za novac molio Kineze koji nisu laki na novčaniku, molio je Ruse koji niti imaju novca, niti imaju mogućnosti transferirati ga u BiH i on se može suočiti s raspadom budžeta. Ono što je bosanskohercegovački ministar obrane govorio da se Dodik sprema na bijeg iz BiH zbog financijskog kolapsa entiteta je do neke mjere pretjerano, međutim, ipak nekakve racionalne jezgre u tome ima, to nije potpuno bez veze. Dodik ima veliki financijski, politički problem. Istina je još uvijek njegov beogradski pokrovitelj Aleksandar Vučić govori kako oni neće uvoditi sankcije entitetu pod njegovom kontrolom, ali očito je da je i u financijskom i političkom smislu potpora iz Beograda Dodiku ograničena i smanjena”, kaže Gjenero i dodaje:









“Dodiku u svakom slučaju ne cvatu ruže, a ono što je sigurno je da je Schmidt sistematičan, ustrajan i vrlo neugodan protivnik.”

‘On nije ratni zločinac, on je ratni profiter’

Foto: Antonio Balic / CROPIXTakođer, smatra Gjenero, Dodik nema toliku podršku niti u narodu.









“Ljudi njega mrze. Neće doći do tog tipa uhićenja, on će prije pobjeći. On nije ratni zločinac, on je ratni profiter. Nije na poziciji na kojoj jest zbog sudjelovanja u ratnim zločinima i ratu, on je u ratu uglavnom bio dezerter, što je pozitivno u takvom ratu kakav su oni vodili. On će, ako osjeti da je došlo do kraja, pobjeći.

Vidimo da je ustuknuo dvaput: prvi put je odustao od najave da će hapsiti Schmidta ako uđe na područje njegove guvernije. Nakon toga je izdao zabranu svima, pa i opoziciji da se nađu sa Schmidtom. A on, Schmidt, našao se u Banjaluci s čovjekom kojeg tamo možemo smatrati neupitnim moralnim autoritetom i moralnom vertikalom – biskupom Komaricom. Ja ne znam tko je do te mjere principijelan i dosljedan u onome što zastupa kao što je to Komarica i uopće se nisam začudio što je on srdačno otvorio svoja vrata čovjeku koji radi dobro za Bosnu i Hercegovinu”, navodi Gjenero.

On smatra i kako Dodik neće biti uhićen, a sumnja i u revoluciju naroda, pogotovo s prisutnošću NATO-a i EU koji su u BiH prisutni. Dodaje i da je Dodik dramatično promijenio pozicije, kao i da ima jako puno života.

“Danas govori oprečne stvari od onih koje je govorio kad je došao na vlast. Sjetimo se da je on radio popis onih ljudi koji su sudjelovali u provođenju genocida u Srebrenici, danas taj isti genocid negira. Taj tip nema principa, on je fokusiran isključivo na vlastito preživljavanje. Prema tome, svašta je moguće. S druge strane, politika je uvijek pragmatična, međutim, nije moguće da Dodik iz ovoga izađe neokrznut i da ostane jednako snažan kao što je bio prije nekoliko mjeseci. Raste nervoza, nervoza je ogromna. Svi ovi Dodikovi potezi, to da on postavlja pitanje tko je izdao Schmidtu diplomatski pasoš, dovoljno govore o tome koliko je nervozan. Istovremeno, Schmidta kao visokog predstavnika Vučić u Beogradu prima bez ikakve ograde, tretira ga kao važnog aktera međunarodne zajednice. Sve to zapravo govori o bezizlaznosti Dodikovog trenutačnog položaja”, navodi Gjenero i zaključuje:

“Ovo nije Dodikov kraj, no to više nije ni kraj Dodikovog početka, ovo je negdje početak Dodikovog kraja.”