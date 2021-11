DODIKU JE SMIJEŠNO, SPRDA SE SA ZAPADOM! Hrvatima tople riječi: ‘Kada uđete u BiH, tu logika prestaje’

Autor: N.K

Srpski član predsjedništva BiH i predsjednik SNSD Milorad Dodik prisustvovao je u subotu na početku predizborne kampanje za gradonačelnika Prijedora gdje je govorio o budućnosti Republike Srpske i BiH. Poručio je kako ne želi BiH u kojoj dominiraju muslimani, a kasnije je dao i intervju za Sputnjik gdje se izrugivao sankcijama.

Samo 15 minuta prije izbornog skupa došlo je prometne nesreće u kojoj je sudjelovao automobil iz Dodikove pratnje. Drugo vozilo je sletjelo s ceste. Dodik se pritom vozio u automobila koji se nalazio na početku kolone i nije sudjelovao u nesreći, javlja Srpska.info.

U nesreći je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede.

Govorio o ugroženosti Srpskog naroda

Dodik je na skupu poručio da neće pokleknuti pred mnogim autoritetima koji su na razne negativne načine pokušali ugroziti slobodu srpskog naroda već da će se nastaviti boriti za Republiku Srpsku.

Rekao je da sloboda nikada nije jeftina, da uvijek traži žrtve, ali da se on opredijelio boriti se za slobodu, koja znači postojanje Republike Srpske u punom kapacitetu kako je predviđeno Daytonskim mirovnim sporazumom.

“Neće Republika Srpska ući u odlučivanje na zajedničkom nivou dok se ne povuče, poništi, šta god hoće napraviti, spali odluka Valentina Inzka koju je nametnuo. Kada to naprave oni koji su to učinili, mi ćemo otići tamo i početi odlučivati”, rekao je Dodik novinarima u Prijedoru.

Muslimani kao dominantan narod

“Oni su to učinili provodeći izvornu politiku SDA koja se lažno predstavlja kao građanska. Ona je u suštini bošnjačka, muslimanska politička partija čiji je osnovni program Islamska deklaracija Alije Izetbegovića”, naglasio je Dodik.

“To je ono protiv čega se ja borim. Borim se protiv BiH koja je izvan Ustava BiH, protiv BiH koju u glavi ima Bakir Izetbegović, koju je imao i Alija Izetbegović, borim se protiv BiH u kojoj su muslimani dominantan narod koji želi majorizirati Srbe, prema primjeru kako to čini sa Hrvatima”, pojasnio je Dodik.









Voli surađivati s Hrvatima

U intervjuu za Sputnjik Dodik je kazao kako je “ponosan što ima dobre odnose s Vučićem, Putinom, Orbanom i Kinom”, ali i što “može surađivati i s ljudima iz Hrvatske i Slovenije”, piše N1.ba.

“Ne postoji nikakav plan, to su gluposti”

Govoreći o “planu”, kazao je kako ne postoji nikakav plan.

“Kao Putin ima vremena da me zove svaki dan i kaže napravi to i to. (…) To je neistino. Ono što od njih čujem je da poštuju međunarodni sporazum i ustavni poredak BiH i time teritorijalnu cjelovitost. Ja tu ništa ne ugrožavam, ali sam razumio dodatno ono što oni ne žele čuti, da imamo određena ustavna prava i da ih trebamo upražnjavati. Rusi podržavaju Daytonski sporazum”, rekao je Dodik.

“Amerika se ponaša kao kauboj”

Za Ameriku je rekao da se “ponaša kao kauboj koji razvaljuje Dejtonski sporazum onako kako njoj odgovara”.









“Ivo Andrić je dobro napisao: ‘Kada uđete u BiH, tu logika prestaje’. Ako ja nešto mogu oslabiti Europu, onda ona i ne postoji kao neka sila. (smijeh) To su sve gluposti”, dodao je.

Izrugivao je Inzkov zakon kojim se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločina i zločinaca. Kazao je kako je Inzko razbio BiH i da ona nikada neće biti kao prije godinu dana.