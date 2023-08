Dodiku bi bogli zapapriti vlastiti ljudi: Prijeti mu do pet godina zatvora

Autor: I.G.

Tužiteljstvo BiH u petak je podignulo optužnicu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, i to zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice, a za to kazneno djelo ukoliko bude proglašen krivim prijeti mu kazna u rasponu od šest mjeseci do pet godina zatvora.

“Možemo potvrditi da je Tužiteljstvo BiH podignulo optužnicu protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića koji se terete za kazneno djelo neprovođenja odluka visokog predstavnika iz članka 203.a stavak 1. Kaznenog zakona BiH. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH”, stoji u kratkoj izjavi državnog tužiteljstva.

Lukić, koji je optužen zajedno s Dodikom, inače je direktor Službenog glasnika Republike Srpske.





Schmidt nametnuo izmjene Kaznenog zakona

Podizanje optužnice rezultat je pokušaja vlasti Republike Srpske da donošenjem posebnog zakona u entitetskom parlamentu tijekom srpnja blokiraju provedbu presuda Ustavnog suda BiH.

Riječ je o zakonu kojeg je Narodna skupština RS donijela 27. lipnja visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt poništio 1. srpnja koristeći svoje ovlasti.

Schmidt je istodobno nametnuo izmjene Kaznenog zakona BiH kojima je kaznenim djelom postalo neprovođenje odnosno nepoštivanje njegovih odluka.

Kazna do pet godina zatvora

Za to je propisana kazna do pet godina zatvora kao i odredba da u slučaju osuđujuće presude osoba koja je osuđena automatski gubi pravo obnašanja dužnosti u svim tijelima zakonodavne, izvršne, pravosudne i upravne vlasti ili bilo kojem drugom tijelu koje se financira iz proračuna.

Dodik je odluke visokog predstavnika ignorirao i 7. srpnja potpisao uredu o stupanju na snagu zakona što ga je Schmidt poništio, a Lukić je kao direktor Službenog glasnika dan kasnije tu odluku objavio u ovoj tiskovini.









Sada će se zbog toga obojica suočiti s kaznenim progonom bude li Sud BiH potvrdio optužnicu. Bude li presuda osuđujuća ona bi označila kraj Dodikove političke karijere.