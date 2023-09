Dodik zvecka opasnim prijetnjama: ‘Ako Schmidt to učini, odmah donosimo odluku o samostalnosti’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik se sastao danas s predsjednikom DNS-a i ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenadom Nešićem te komentirao sastanak sa specijalnim izaslanikom njemačke vlade Manuelom Sarrazinom.

“Dao sam Sarrazinu aneks 10 Daytona. Taj čovjek nije imenovan. Aneks kaže da ga biraju strane, a to su Hrvatska, Srbija, Republika Srpska, Federacija i neka Alijina Bosna koja više ne postoji, koja je sad zajednički nivo BiH. Mi smo trebali izabrati visokog predstavnika, a da ga potvrdi vijeće sigurnosti. Kad kažete da to nije uredu, da se držimo Daytona, oni kažu ‘mi podržavamo Schmidta’. Ali on nema ovlasti, kakva je to EU i demokracija”, poručio je Dodik.

Opet se obrušio na Schmidta

Komentirao je i navode da će MUP RS-a uhapsiti Schmidta nakon što uđe na teritorij manjeg bh. entiteta.

“Na pitanje je li mi strateški cilj da Schmidta naša policija prati i izvan Republike Srpske disponira, kazao sam, povucite ga u Njemačku. Rekao sam mu i da je nama najvažnije pitanje imovine. Oni su doveli njega da bi na bazi ovoga što do sada radi samo jedan dan osvanula njegova navodna odluka o zakonu o imovini. I ja sam rekao, ako do toga dođe, da ćemo istog trenutka donijeti odluku o samostalnosti”, kazao je na kraju Dodik.

