DODIK SE ZAKLEO PRED SVIMA, BRUTALNA PORUKA IZ BRČKOG! ‘I kad me ne bude, razmišljat ću da će RS jednoga dana biti država za sebe’

Proslava neustavnog Dana Republike Srpske održava se i danas, ali ne u Banja Luci već u Brčkom gdje se pojavio i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Održana je i svečana akademija na kojoj je Dodik između ostalog rekao da su “Amerikanci najveći lopovi na svijetu”.

Proslava Dana Republike Srpske koja je počela 9. siječnja izazvala je gomilu reakcija, uglavnom negativnih budući da je Dodik između ostalog postrojavao specijalnu policiju. Naoružani do zuba pjevali su prosrpske pjesme, a Dodik nije skrivao da mu je želja da RS uđe u tješnje veze sa Srbijom.

U svom obraćanju prisutnima kazao je da će proći sve nevolje, naglasivši da ne voli BiH te da je srpski narod u njoj jer mora biti.

“Ovdje smo da obilježimo 30 godina Republike Srpske i njenog postojanja. Toliko godina nam brane da obilježavamo i uporno je svaka od tih godina bila odlučujuća za nas. Nijedna se ne može izdvojiti, a da nije bilo događaja koji nije bio uperen protiv nas, naše slobode i naše republike. Nikad nam nisu dozvolili ni pristojno vrijeme da se stabiliziramo, već su nas samo napadali i željeli da izgubimo po nešto. Čitav taj proces razgradnje Daytona je napravio od BiH paraustavnu tvorevinu i ustav, koji smo, ako se prisjetim, tražili i 1992. godine. Ali, ta i ova godina ne liče nimalo jedna na drugu jer RS ima konfiguraciju, teritorij, vlast, institucije i narod koji je hoće”, kazao je Dodik.

“Nema većih lopova od Amerikanaca”

Dodik je kazao kako nije izabran da bi uživao u komoditetu, koji se, kako kaže, ponekad vidi, ako se vozi u nekom automobilu, helikopteru i slično.

“Naš komoditet je ograničen svim pritiscima koji su nam nametnuti jednim dijelom međunarodnog faktora, predvođenog Amerikancima, Britancima i jednim dijelom Europske unije, u želji da reorganiziraju BiH onako kako su obećali muslimanima, odnosno da će polako razgraditi RS i napraviti unitarnu Bosnu u kojoj nema suživota. To je sinonim za urušavanje suživota na ovim prostorima”, istaknuo je Dodik.

Kako je naveo, trenutno ne postoje nikakve vrste aspiracije, vojne ili bilo neke druge, ali postoje političke da se Srbima osigura ravnopravan status. Kazao je i da je Brčko za RS jedno od važnih strateških točaka.

“Ali, ne u vojnom smislu, kako to oni kažu, jer oni na takav način žele rješavati stvari. Srbi se zalažu za mir. ‘Muslimani’ misle da im je ovo sada odlučna točka u kojoj mogu nešto završiti, računaju na Bidenovu administraciju koja se vratila iz vremena Clintona. Vidjet ćete uskoro O’Briena koji će hodati ovdje i govoriti tko je lopov, a tko pošten. Ali, većeg lopova i većih otimača na svijetu nema od Amerikanaca”, dodao je Dodik.









“Slijede izazovna vremena”

On je naveo da slijede izazovna vremena, naglasivši da RS u regionalnom, ali i širem kontekstu ima daleko veći značaj, nego što ima unutrašnju snagu i karakter.

“Ali, danas nas mnogi primjećuju kao relevantne i spremni su nas poslušati. Vidite koliko se žuči danas prosipa u Sarajevu u želji da kažu da RS sve ovo radi jer nas Vučić i Srbija navode na to. To nije točno. Lažu ponovo. Njima smeta jaka Srbija i uzdignuta RS koja više nije subjekt koji trpi kleči, već gradi”, poručio je Dodik.

“To je moj zavjet”

“Bez obzira što je moj osobni komoditet značajno ugrožen, ovim što doživljavamo moja obitelj i ja u zadnje vrijeme, ali želim reći da vi (okupljeni, op.a.) i RS možete računati na Milorada Dodika. Odgovorna nacionalna politika kojom se vodim, mora imati svoju državu. Kad ćemo to uspjeti, ne znam. Ali, i ako se to ne dogodi za mog života, sigurno ću i tamo razmišljati da će RS jednoga dana biti svoja država. To je moj zavjet”, nastavio je Dodik.

Na kraju govora član Predsjedništva BiH je kazao da ne želi BiH u kojoj srpski narod ništa nije dobio svih ovih godina.









“U njoj smo zato što moramo biti i jer su nas tamo gurnuli. Nju su omrzli nama jer su razgradili ustav i nametnuli nam mnogo čega što nismo htjeli. Zato je ne volimo. Ako imam prava na osobnu impresiju, drago mi je što ovdje nema zastave BiH”, zaključio je Dodik.

“Srbi su oslobađali druge i donosili im slobodu”

Skupu je danas prisustvovao i predsjednik Vlade RS Radovan Višković koji je kazao da se rođendan Republike Srpske obilježava u Brčkom jer je ono zajedničko vlasništvo dva entiteta u BiH.

“Mi smo na teritoriju koji je po Daytonu pripao i RS-u koju smo ugradili u postojanje Brčkog. Zato imamo apsolutno pravo, želju i volju da kažemo da je Brčko sastavni dio BiH i RS. Ne treba se podsjećati šta je ovdje dato ljudskih života da bi napravili kako smo tada nazvali “koridor života”. Srpski narod je uvijek bio slobodarski, a kroz vjekove smo oslobađali i druge, donosili im slobodu i sve ono što smo stvarali za Srbe. I onda smo došli u poziciju da mi, Srbi, RS i srpski narod budemo etiketirani na način da smo neki loši momci, problem BiH, remetilački faktor te da mi proizvodimo neke probleme. Jedini problem koji mi želimo je da budemo uvaženi te da ustav bude poštovan”, kazao je Višković.

“Očuvanje RS po svaku cijenu

Poručio je i da se Republika Srpska mora očuvati po svaku cijenu i da nema BiH bez Republike Srpske.