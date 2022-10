DODIK PRED SVIMA RAZOTKRIO MILANOVIĆA? Gadno ga je usosio: ‘Stvarno je to rekao, Zoran je sjedio na drugom kraju stola’, predsjednik sve negirao

Autor: Dnevno.hr

Milorad Dodik jučer je gostovao na beogradskoj Blic TV nastojeći uvjeriti srbijansku javnost kako još nije izgubio izbore u Republici Srpskoj i da je zapravo drsko pokraden.

Pritom je šokirao i širu regionalnu javnost priznanjem kada se razbuktala njegova velika politička ljubav s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Po Dodikovu tumačenju, to se desilo kad je Milanović pred širokim političkim auditorijem, na ručku šefova država Balkana u Sloveniji, izjavio kako svi znaju da ono što se dogodilo u Srebrenici nije bio genocid.





“Mi smo svi sjedili na jednom zajedničkom ručku, Zoran je sjedio na drugom kraju stola i to je zbilja izjavio. Rekao je tada kako svi mi znamo da to što se desilo u Srebrenici nije genocid i da je to proglašeno genocidom iz propagandnih razloga. Bilo je važno što smo to čuli, jer su tu još sjedili i predsjednik Slovenije, Albanije, Crne Gore, kao i ona s Kosova”, naglasio je Dodik, a prenosi Slobodna Dalmacija.

Dodao je kako od tada poštuje hrvatskog predsjednika, premda Milanović ima i neke stavove koji su mu neprihvatljivi. No, povijest i traume između Srba i Hrvata, kazao je, ne možemo promijeniti.

Emisija na Blic TV-u ipak nije završena sasvim mirno jer, nakon što je novinarka otvorila temu njegove kupnje vile na beogradskom Dedinju za više od 700 tisuća eura, Dodik je pomalo gubio živce.

Prvo je rekao da je tu vilu za njega kupio američki poduzetnik srpskog porijekla pa je on kasnije njega kreditom isplatio i uknjižio se.

Navodno se za taj slučaj zainteresiralo Tužiteljstvo BiH, što Dodik naziva namještaljkom dok se broje glasovi s izbora. Na konstataciju da običnom građaninu tako nešto ne bi bilo moguće, Dodik je iskočio iz kože: „To je vaš problem, a ne moj! I ja sam običan građanin!“.

Milanović već ranije demantirao navodne izjave o Srebrenici

Podsjetimo, u rujnu ove godine bošnjački političari, vjerske organizacije i nevladine udruge obrušile su se na hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića zbog toga što je navodno rekao da u Srebrenici nije bilo genocida, što je predsjednikov ured odbacio kao laž.









Zbog neutemeljnih optužbi na račun predsjednika Milanovića da je negirao genocid u Srebrenici, hrvatski veleposlanik u BiH Ivan Sabolić odbio je u srijedu primiti demarš koji je Hrvatskoj ranije tijekom dana uputila ministrica vanjskih poslova te zemlje Bisera Turković.

“To je laž, a laži ne želimo komentirati”, odgovorio je predsjednikov ured o navodnoj Milanovićevoj izjavi na sastanku Procesa Brdo-Brijuni.