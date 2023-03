DODIK POVUKAO RADIKALAN POTEZ! Stigla munjevita reakcija Amerikanaca: ‘Opasan put je odabrao’

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da ovaj entitet prekida svaki kontakt s osobljem američkog i britanskog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini.

Dodik tvrdi da je ovo napravio kao odgovor onima koji su spremni ‘bacati osiromašeni uran’.

“Mi smo danas na sjednici Vlade donijeli odluku da se prekida bilo kakav kontakt s osobljem britanske i američke ambasade. To je naš odnos prema tim zlotvorima koji su spremni koristiti osiromašeni uran”, rekao je Dodik komentirajući najavu da London razmatra slanje streljiva s osiromašenim uranom borcima u Ukrajini.

Dodik je već prošlog tjedna na sastanku vladajuće koalicije RS-a najavio da je dogovoreno da se napravi odluka koju će usvojiti Vlada RS-a i Narodna skupština o prekidu kontakata s veleposlanstvima SAD-a i Velike Britanije u BiH.

Tada je kao razlog naveo “antidejtonsko djelovanje američkih i britanskih diplomata i ambasada, kao i njihovom miješanju u unutarnje stvari BiH”.

Iz Veleposlanstva SAD-a u BiH reagirali su na današnju najavu Dodika, rekavši da je ovo još jedan korak na opasnom putu koji je Dodik odabrao, putu izolacije i autoritarne vladavine.

“To je put koji ne ide u korist stanovnika Republike Srpske, Dodik tvrdi da ih štiti. Sjedinjene Države imaju dugogodišnje suradnje s institucijama Republike Srpske i nastavit ćemo pružati pomoć građanima Republike Srpske kao što smo to činili svih ovih godina”, navode iz Veleposlanstva.

