DODIK O DOLASKU U VUKOVAR, SRBIMA I HRVATIMA! Poruka mira: ‘Sve što smo mogli loše učiniti jedni drugima već smo to učinili, vrijeme je za dobro!’

Autor: N.K

Član predsjedništva BiH i najistaknutiji predsjednik Srba u toj zemlji, Milorad Dodik, gostovao je na RTL televiziji gdje je govorio o izmjenama Zakona kojima želi proširiti ovlasti Republike Srpske, odnosno, kako on to kaže, vratiti ovlasti koje su joj oduzete.

Upitan je i odnosu Hrvata i Srba, ali i o tome što misli o sastanku s predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem.

Situacija je u BiH vrlo napeta te kada se priča o mogućem ratu, kao glavnog krivca, mnogi ističu upravo Milorada Dodika.

Ne osjeća se prijetnjom miru

Na pitanje osjeća li se odgovornim, Dodik odgovara:

“Ne. Ja nisam čovjek rata. Imao sam priliku prije u sukobu biše Jugoslavije, ali nisam. Bavio sam se političkim pitanjima i pokušao sve da učinim da sukobi prestanu što je prije moguće. Danas su se podigli opet i oni koji su raspaljivali taj rat sa strane. Naravno etiketirajući njima korisne mete i to je nešto što je njima apsolutno. Naravno, nije zgodno čovjeku da sluša te priče, ali naravno mene to ne dodiruje jer ja gledam što je istina, a istina je nešto sasvim drugo”, rekao je Dodik i poručio kako odcjepljenje nije na njihovom dnevnom redu.

Novinarka ga je podsjetila da blokira institucije BiH.

“Postoji Ustav u Bosni i Hercegovini koji je jasno precizirao što je nadležnost Bosne i Hercegovine, što je nadležnost entiteta. Oni koji su sponzorirali Daytonski sporazum, istog trenutka počeli su ga rušiti.Ovih nekoliko desetljeća od tada, njegovog prisustva, stvorilo je mnogo kršenja Ustava, mnogo problema koji ovdje ne funkcioniraju. U Federaciji recimo već tri godine, nakon izbora nove vlasti, veliki problem je između dogovora Bošnjaka i Hrvata oko izbornog procesa, a onda kada RS hoće zaštititi svoje ustavno pravo na nadležnost onda je to postala svjetska vijest broj jedan i pokušaj da se sotonizira RS”, poručio je Dodik.

“Amerikanci nam drže lekcije, što će nam takva zemlja”

Zamoljen je i za komentar na činjenicu da ga je novi međunarodni predstavnik u BiH ocijenio kao prijetnju miru.









“To je pisala ratna obavještajna služba Alije Izetbegovića koja se nalazi u osoblju tzv. Visokog predstavnika, a taj Smidt je to samo potpisao. On je građanin Smidt, a ne visoki predstavnik. Njega nije imenovao Savjet bezbjednosti. On se lažno predstavlja ovdje”, rekao je Dodik.

Komentirao je i američkog izaslanika Gabriela Escobara koji ga je prozvao da želi izmjenom zakona zaštiti sebe i svoju moć.

“Amerika je bezgrešna i čista pa može o tome držati lekcije drugima. Oni to uvijek potegnu kada imaju potreba miješati se u tuđe unutrašnje stvari. Ovdje se oni stvarno petljaju u unutrašnje stvari zemlje. Ako BiH nakon 25 godina mira ne može funkcionirati bez njihove intervencije onda se postavlja pitanje što će nam takva zemlja”, odlučan je Dodik.

“Sve što smo mogli loše učiniti jedni drugima, učinili smo”

Kazao je kako je sastanak s predsjednikom Milanovićem bio izuzetno koristan te da je on čovjek koji dobro razumije situaciju.









Kada je riječ o žrtvama rata, Dodik kaže kako je u Srebrenici počinjen strašan zločin, ali da je isto toliko ubijeno i Srba i da on ima pravo na svoje mišljenje da to nije bio genocid. Kaže kako se moramo okrenuti budućnosti i da sve što smo mogli loše učiniti, da smo već učinili u ratu.

Hoće li doći u Vukovar?

Novinarka ga je pitala hoće li doći u Vukovar na 30 obljetnicu da se pokloni žrtvama.

“Naravno treba poštovati žrtve. Mislim da između Srba i Hrvata dolazi potreba da konačno dođe do razumijevanja i pomirenja. Mi nikada nećemo promijeniti naše povijesti. One su jednako teške. Danima kada jedni i drugi obilježavaju pobjedu, drugi obilježavaju komemoracije i to je nešto što zaista opterećuje odnose. Moramo kao civilizirani ljudi jednom reći da to ostavljamo sudu, i redovnim sudovima i sudovima povijesti, i da se usmjerimo na suradnju. Ja vjerujem u to, pogotovo sada. Mi smo u dodiru. Ne živimo više u istoj državi i nitko ne može naštetiti jedno drugome ili nešto nažao učiniti. Sve što smo mogli loše učiniti jedni drugima već smo to učinili, sada je vrijeme za dobro”, zaključio je Dodik.