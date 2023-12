Dodik napustio sudnicu i odmah počeo s vrijeđanjem: ‘Taj smrad Schmidt i kreten Murphy…’

Autor: I.G.

Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, uputio je izrazito oštre riječi prema američkom ambasadoru u Bosni i Hercegovini, Michaelu Murphyju, i visokom predstavniku za BiH, Christianu Schmidtu, u izjavi za medije koja je uslijedila nakon sudskog procesa.

“Taj jedan smrad Schmidt i kreten Murphy smišljaju kako da zagorčaju život BiH i rade to najbolje moguće. Oni odlučuju tko bi što trebao poslušati. U Republici Srpskoj nitko to ne čita niti koristi, a ako i koristi to, koristi za WC. Pokušavaju da se nameću s legalno izabranim organima, oni najviše skrnave sve ovo”, poručio je Dodik.





‘Ne igrajte se s Republikom Srpskom’

Naglasio je i kako dolazak na sud nije priznanje procesa. “RS je u ustavnom poretku BiH i RS pristaje na ustavnu BiH, a ne na Schmidta i Murphyja”.

Osvrnuo se i na visokog predstavnika, rekavši da je “neizabrani stranac koji odlukom mijenja zakon i dovodi do sudskog procesa, to nema u svijetu”.

“Ne igrajte se s Republikom Srpskom, ne prihvaćamo Schmidta. Ako netko želi favorizirati Schmidta i njegovu plaću od 24.000 eura to nije naša stvar”, poručio je Dodik.