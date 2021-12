DODIK NAHVALIO PUTINA I – MILANOVIĆA! Vratio se iz Moskve pa zaključio: ‘Jedino oni razumiju što se zbiva’

Autor: Daniel Radman

Po povratku iz Moskve Milorad Dodik nahvalio je na sva usta Vladimira Putina, što je i očekivano, no našao je i koju dobru riječ za hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.

Naime, ustvrdio je kako “jedino ruski predsjednik Vladimir Putin te hrvatski predsjednik Zoran Milanović razumiju što se to zbiva u BiH”.

Svi drugi, smatra Dodik, “neprijatelji su bosanskih Srba i rade isključivo u interesu muslimana”.

BiH je jedina kolonija u Europi

Milanovića je pohvalio jer je ovlasti visokog predstavnika za BiH nazvao “prijevarom” koja je izvan okvira Daytona.

“Hvala Milanoviću što to tako i tretira. Mi to govorimo već dvadeset godina. BiH je jedina kolonija danas u Europi i podržavam način na koji se on izravno odnosi prema pojavama”, komplimentirao je Dodik.

Impresioniralo me koliko je Putin upoznat s detaljima

Visoki predstavnik, naglasio je, nije imao pravo nametnuti ni jedan zakon, a on je to učinio 140 puta. S druge strane, Putin ga ja, kaže, impresionirao svojim poznavanjem situacije.

“Rusija je potpisnik Dejtonskog sporazuma, i ona to manifestira na svaki mogući način. Iz špekulativnih razloga pokušava se sva krivica svaliti na leđa Republike Srpske. Impresioniralo me to koliko je upoznat sa detaljima. Potvrdio mi je da neće biti podrške za Schmidta u Vijeću sigurnosti UN-a. Rusija nema namjeru da miješati se u BiH, kako to čine neki drugi putem posebnih izlasnika”, rekao je Dodik.