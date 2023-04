DODIK DOBIO PACKU ‘VELIKOG ŠEFA’ Moćna sila poručila: ‘Gura BiH u sukob, vara se ako misli da ćemo stajati po strani’

Američko veleposlanstvo reagiralo je na nove najave Milorada Dodika o odcijepljenu Republike Srpske.

Navode da je Republika Srpska entitet u Bosni i Hercegovini te da ona ne postoji izvan Bosne i Hercegovine.

Poručili su da, prema Ustavu BiH, ni entitet niti bilo koja druga administrativna jedinica niže razine nema pravo na odcjepljenje ili ujedinjenje s drugom državom.

“Milorad Dodik je u krivu ako misli da će SAD stajati po strani dok on gura BiH u sukob. Sjedinjene Države će štititi Bosnu i Hercegovinu i osigurati da se održi njen suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter”, naveli su.

Here are the facts: Republika Srpska is an entity in BiH. It does not exist outside of Bosnia and Herzegovina, and there is no right under BiH’s constitution for an entity or any other sub-state unit to secede or unify with another state.

Milorad Dodik is wrong if he thinks…

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) April 24, 2023