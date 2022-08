‘DODALI SU JEDNO ‘S’ I SAD SU TU!’ Ćipe ljut, poslao jasnu poruku iz Knina: ‘Nismo ratovali protiv srpskog naroda, pobjedili smo vojsku i SDS’

Autor: L.B.

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta i saborski zastupnik, i Stipo Mlinarić Ćipe, saborski zastupnik Domovinskog pokreta i vukovarski branitelj, obilježili su Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 27. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja posjetom Kninu i polaganjem vijenaca kod spomenika hrvatske pobjede ‘Oluja 95’.

”Na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti došli smo u Knin pokloniti se pobjedničkoj Hrvatskoj vojsci. Svim građanima Republike Hrvatske i cjelokupnom hrvatskom narodu želim čestitati današnji dan”, kratko je poručio Penava.

Mlinarić je svim Hrvaticama i Hrvatima čestitao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja: ”Pobijedili smo! Hrvatska vojska pobijedila je srpsku vojsku i zločinački SDS. Nije pobijedila srpski narod, niti se ratovalo protiv srpskog naroda. Nažalost, politika ih je vratila u život, dodali su još jedno ‘S’ i sada su tu”.





‘Dečki koji su se borili i oslobodili Knin moraju stajati iza traka’

”Dan je domovinske zahvalnosti, a teško domovina može biti zahvalna ako se traži još 1800 njezinih najboljih sinova, da ne govorimo o kostima koje leže još od Drugog svjetskog rata, a koje nisu sahranjene. Teško možemo biti blagoslovljeni jer nismo sahranili svoje žrtve”, upozorio je Mlinarić.

Mlinarić je istaknuo kako je danas Dan hrvatskih branitelja, a nažalost, rekao je, 80 posto hrvatskih branitelja je poniženo, pogotovo logoraši, ljudi koji boluju od PTSP-a, ratni vojni invalidi, što znači, poručio je Mlinarić, da je masa branitelja ponižena. To se najbolje vidjelo u Kninu u protekle dvije godine, smatra, a i danas se vide trake. ”Ne možete proći bez akreditacije, a dečki koji su se borili i oslobodili Knin moraju stajati iza traka. To nije dopustivo, to ne valja. Uspjeli su neutralizirati Knin kao simbol slobode i pretvoriti ga u zabavu za političare. To nije dobro i to se ne smije događati”, zaključio je Mlinarić.

‘Plenkovićeva Vlada u Kninu napravila populistički cirkus za mainstream medije’

Od veličanstvene pobjede Hrvatske vojske i od operacije Oluja, koja slovi kao najveća kopnena operacija u Europi nakon Drugog svjetskog rata, a koja je Hrvatima donijela slobodu i probudila u hrvatskom narodu neviđeni ponos, Plenkovićeva Vlada danas je u Kninu napravila populistički cirkus za mainstream medije i zabavni park za političare, dok je hrvatski narod, a pogotovo hrvatski branitelji, ostao iza traka i ograda.

Domovinski pokret oštro osuđuje takvo ponašanje prema hrvatskom narodu, a posebice prema onima koji su najviše zaslužni za to što danas imamo priliku slaviti pobjedu nad srpskim agresorom – a to su hrabri i požrtvovni hrvatski branitelji!