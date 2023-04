DOBRONIĆ ZGROZIO POLICAJCE! Je li moguće da je ovo izgovorio? To mu nije prvi put

Autor: Iva Međugorac

Palež automobila sutkinje s kaznenog odjela Županijskog suda u Osijeku Vlaste Šimenić-Kovač na noge je očekivano hrvatsku javnost, ali i sve njene kolege predvođene predsjednikom Vrhovnog suda Radovanom Dobronićem, koji nerijetko ima problema s neopreznim pa i pomalo nepromišljenim izjavama. Tako je komentirajući slučaj svoje osječke kolegice Dobronić kazao da očekuje najprofesionalniju moguću istragu.

Dobronić očekivao ‘najprofesionalniju istragu’

”Ako će se to voditi kao bilo koja druga istraga, to nipošto neće biti u redu, i to nećemo prihvatiti u sudstvu dobro, to ćemo prihvatiti kao još jedan znao potpuno pogrešnog odnosa izvršne vlasti prema sudovima”, izjavio je Dobronić tijekom razgovora za RTL pozivajući Ravnateljstvo policije da se uključi u istragu. Te Dobronićeve poruke u policijskim krugovima nisu baš dobro odjeknule, štoviše, prvi čovjek Vrhovnog suda ovime se zamjerio policijskim službenicima, a oni s kojima smo razgovarali tvrde kako ovakvi istupi, posebice kada dolaze od čovjeka koji vodi najvažniji sud u zemlji dovode u pitanje povjerenje građana prema policiji.

”Iz ovoga što je on izgovorio ispada da ni on sam ne vjeruje u rad policije, i da je on taj koji je eto i putem medija bio primoran inzistirati na najprofesionalnijoj istrazi. Sve istrage moraju biti najprofesionalnije neovisno o tome radi li se o sutkinji ili bilo kojem drugom građaninu, a ako sudac Dobronić sada u slučaju sutkinje traži najprofesionalniju istragu, on time poručuje da istrage koje se inače provode nisu profesionalne. Takve izjave su nedopustive, suci su se i sada pobunili zbog načina na koji se o njihovom radu izvještava u medijima, a na Dobronićev istup nitko nije reagirao, niti se itko od njega ogradio”, komentira naš sugovornik iz policijskih krugova uz napomenu da ne postoji istraga na ovom nivou u koju nije uključeno Ravnateljstvo policije.





Nije mu prvi put

”Dobronić bi i to morao znati, a morao bi znati i da svojim izjavama šalje poruku da nisu svi građani u Hrvatskoj jednaki pred zakonom. Nema on što inzistirati na istrazi, svi građani moraju imati jednako pravo na zaštitu, a sudac ne može zahtijevati iznimke i još o tome progovarati u javnom prostoru”, smatra naš sugovornik.

Nedavno je sudac Dobronić i u javnom prostoru izazvao konfuziju, ali je vrlo brzo priznao vlastitu grešku.

” Istina, pogriješio sam i pomiješao Republiku Kongo i Demokratsku Republiku Kongo kad sam novinarima N1 obrazlagao problem postupka priznanja inozemne sudske odluke u vezi s međudržavnim posvojenjem djece iz Konga misleći da je DR Kongo ipak potpisnica Haške konvencije, što bi imalo za posljedicu sasvim drugačiju proceduru. Da je DR Kongo potpisnica Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem donesene u Haagu 1993., postupak posvojenja ne bi bio u nadležnosti sudova nego Ministarstva. Sutra ću napisati i poslati priopćenje”, izjavio je Dobronić komentirajući uhićenje hrvatskih državljana zbog sumnje u trgovinu djecom, pri čemu je kao što je i sam kazao evidentno donio pogrešnu procjenu.

Pretjerali i u Udruzi hrvatskih sudaca

Pogrešna je procjena i Udruge hrvatskih sudaca koji su komentirajući slučaj Šimonić Kovač za ono što se dogodilo s njenim automobilom optužili hrvatske medije i javnost, nazivajući ih suodgovornima za ovaj nemili događaj. U priopćenju za javnost Udruge kojega također potpisuje sudac Vrhovnog suda Damir Kontrec izravno se navodi da bi svi koji sudjeluju u javnom, medijskom prostoru morali biti svjesni posljedica svojih izjava kada govore o sucima. Iz toga pak proizlazi da svi koji kritiziraju i javno propitkuju djelovanje pojedinih sudaca mogu biti suodgovorni za napad na sutkinju iz Osijeka. Takve teze u najmanju su ruku nedopustive i nedemokratske.

Inače je muškarac u dobi od 37 godina uhićen i osumnjičen da je zapalio BMW osječke sutkinje, a kako se za sada može saznati iz medija, riječ je o njenom susjedu koji se na taj bizaran čin odlučio radi narušenih susjedskih odnosa. Osječka sutkinja susjeda je počinitelja, a njega je navodno ljutilo što ona parkira na određeno parkirno mjesto, a kako javlja Nova Tv muškarac viđen među policajcima kada su došli obaviti očevid i sa kojim je policija razgovarala kao s osobom koja je možda nešto vidjela na koncu je postao osumnjičenik. Uspostavi li se da su ovi detalji o kojima se govori u medijima točni, moći će se zaključiti kako paljenje vozila sutkinje nema nikakve veze s njenim poslom pa su tim više osude na račun javnosti koja ima pravo propitkivati rad sudaca deplasirane.