Dobronić o slučaju Zambija: Neukusno je pisati ‘suci protiv djece’, nedopušteno

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić komentirao je slučaj Zambija.

Na pitanje je li pravosudna inspekcija pogriješila kada je ustvrdila da nije bilo nepravilnosti na općinskim sudovima u postupcima međunarodnog posvajanja rekao je da pravosudna inspekcija nema te ovlasti te da je išla samo provjeravati kakva je bila dodjela predmeta i u tom dijelu utvrdila da tu nije bilo nekih propusta.

No, ispostavilo se da je u Zlataru većina išla dvjema sutkinjama?





“Kad je pravosudna inspekcija rekla da je tako, nemamo razloga sumnjati. Međutim, nedvojbeno je da ćemo mi svi skupa morati još analizirati situaciju i to nije samo stvar Vrhovnog suda, nego i predsjednici općinskih i županijskih sudova. To dosad nismo jer trebalo je sačekati kako će završiti process u Zambiji i što će biti s našim ljudima. Sve je bilo jako osjetljivo jer svaka negativna vijest o tom postupku se mogla negativno odraziti na postupak koji je vođen protiv njih. Dakle, nije bio trenutak da se to radi ali mi ćemo sada nedvojbeno analizirati situaciju”, rekao je na N1.

‘Bit će pravno propisano da sudovi moraju provesti punu legalizaciju’

I sam je ranije rekao da je postojao niz pravnih praznina u postupcima posvajanja gdje nema Haške konvencije pa se postavlja pitanje što je promijenjeno i što treba promijeniti.

“Ja sam napisao kao predsjednik Vrhovnog suda preporuku i bila je sjednica s predsjednicima građanskih odjela županijskih sudova gdje je dodatno su donijeti zaključci kako treba ići ova procedura. I na kraju, za nekoliko će dana stupiti na snagu dopune Zakona o međunarodnom privatnom pravu. Bit će izravno propisano da sudovi moraju provesti postupak pune legalizacije i obavijestiti Ministarstvo socijalne skrbi, što dosad nije bio slučaj”, rekao je Dobronić.

Ustvrdio je da je teret pune legalizacije stavljen na sud te da je ministru pravosuđa rekao da još dodatno treba promijeniti propise o stvarnoj nadležnosti tako da se o predmetima priznanja izvršenja stranih odluka odlučuje samo na sudovima u četiri velika grada: Zagreb, Rijeka, Osijek, Split.

Potrebno je mnogo specijaliziranog znanja

Dodaje da tu treba imati specijaliziranog znanja za obiteljsko pravo kao i za međunarodno privatno pravo, što je za mnoge pretvrd orah.

“I onda se to rješavalo prilično referentski, još ćemo razmotriti je li to bilo u redu ili ne. Tu je postoji jako puno uzroka koji su doveli do ovog stanja, moguća su i tu i različita iznenađenja ali je sad važno da se ne ugrožavaju prava ove posvojene djece i njihovih roditelja i da se njih ne dovodi u kontekst nekakve trgovine djecom. To zaista nije dokazano! Tamo u Zambiji su oni prošli čak dva kaznena postupka, jednom je optužba odbačena, a drugi put je direktno odbijena. A ovo što se govori da je protiv neke osobe prije deset godina bio vođen pravosudni postupak, ta je osoba pravomoćno oslobođena.”









‘Nemamo naznaka da je bilo kriminala’

Dodaje, siguran je da u dosadašnjim postupcima na sudovima nije bilo kriminala.

“Mi dosad nemamo nikakvih takvih naznaka kao što se sad insinuira! To je prvenstveno sad pitanje znanja i iskustva i je li je bilo sposobnosti ili ne. Ali je neukusno dovoditi to u određeni kontekst i pisati naslovnice: suci protiv djece! To je na kraju skoro bih rekao – nedopušteno! To zaista nije u redu. Ali problem postoji vrlo velik. Tu bi se mogli dodatno nadopuniti propisi i da se po uzoru na Amerikance dodatno uvedu ulazne vize. Oni imaju ulazne vize tako da djeca ne mogu biti konačno posvojena ako se prije toga u posebnom postupku sve ne provjeri. Između ostalog, imaju li ta djeca u matičnoj zemlji izlazne vize.”

Zaključuje, slučaj Zambija se neće ponoviti.