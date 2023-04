‘DOBRO SE ZNA KAJ PO KLETIMA ČINI!’ HDZ-ovac u napadu na mladog gradonačelnika, vire si ‘prek plota v dvorišta’: ‘Znam kako izgleda i on i članovi njegove obitelji’

Autor: I.G.

Prošlog tjedna pisali smo kako je gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić zvao policiju jer tvrdi da mu je HDZ-ov vijećnik u tom gradu Daniel Vnuk neovlašteno snimao obiteljsko imanje. Prema riječima gradonačelnika Šimunića, tijekom poslijepodneva je Vnuk došao do njegovog dvorišta, fotografirao dvorište i službeni automobil Grada te time uznemirio roditelje i nećake.

Sada je redakciji portala Dnevno dostavljen demantij Daniela Vnuka, koji navodi kako je Šimunić u svojoj objavi iznio velik broj lažnih informacija.

Demantija Vnuka prenosimo u cijelosti:





“Vidim da gospodin Viktor Šimunić u nedostatku medijske zastupljenosti nažalost koristi javni prostor za vlastite političke obračune slažući konstrukcije, služeći se neistinama i radeći od sebe žrtvu, pritom klevečući mene kao oporbenog vijećnika u gradu Oroslavju. Povod tome zasigurno je politički kontekst 23. sjednice gradskog vijeća grada Oroslavja održane dana 30.12.2022. godine na kojoj su članovi Nezavisne liste Viktora Šimunića pokušali da sruše proračun grada za 2023. godinu i time izazovu krizu vlasti i nove izbore u gradu. Tada sam preuzeo predsjedavanje sjednicom gradskog vijeća i sa sedmero drugih kolega vijećnika spriječio krizu vlasti i izglasao proračun za 2023. godinu.

Kada smo kod uznemiravanja, recimo da od tog trenutka moja obitelj i ja već dulje trpimo uznemiravanja s njegove strane. Povrh niza neutemeljenih javnih optužni i napada na mene u medijima samo zato što se moj glas kao gradskog vijećnika ne slaže uvijek s njegovom prijedlozima, dotični je već prije protiv mene podnosio lažne prijave policiji. Posljednja je bila dana 20.01.2023. godine kada me je grad Oroslavje kojem je Viktor Šimunić gradonačelnik lažno prijavio policiji da ne živim na vlastitoj kućnoj adresi pa su nažalost djelatnici MUP-a povrh činjenice što su uznemiravali mene i moju obitelj nekoliko puta uznemiravali i susjede za iskaz – sve sa motivom i ciljem da me se briše sa adrese prebivališta u gradu Oroslavju kako ne bih bio gradski vijećnik. O svemu navedeném posjedujem službenu dokumentaciju dostupnu na uvid redakciji.

Zamislite, institucija grada u kojem je Viktor Šimunić gradonačelnik, a ja gradski vijećnik i pritom obojica živimo u istoj ulici pet kuća dalje jedno od drugoga prijavi me policiji da imam lažnu adresu prebivališta u Oroslavju i da u naravi stanujem negdje drugdje. Što je to ako nije uznemiravanje?

Također, isti putem medija kleveće moje ime lažno navodeći da sam dobio otkaz na poslu samo kako bi naškodio mojoj časti i ugledu – činjenice i dokumentacija o mom radno pravnom statusu govori nešto sasvim drugo.

‘Nikad nisam nekog uznemiravao’

Kada smo kod lažnih optužbi za uznemiravanje, napominjem da nikad nisam niti medijski niti privatno nekog uznemiravao niti ikog protuzakonito snimao kao što to Viktor Šimunić dobro znano po kletima čini, a niti sam ne daj Bože ulazio u njegovo dvorište. Pitam se čemu i iz kojeg povoda, obzirom da smo nekih dvadesetak godina susjedi i prolazim pored njegove kuće svakog dana, znam kako izgleda i on i članovi njegove obitelji.

Možda ga uznemirava to što kao susjedi smo politički oponenti, te nema moju podršku u gradskome vijeću, no uzroke toga ne mora tražiti u mojim ideološkim uvjerenjima niti stranačkom predznaku već sebi samomu. Za razliku od njega bio sam i ostat ću gospodin, koji se nikad nisam služio niskim podmetanjima, lažima, klevetama i uvredama u javnom medijskom prostoru. Ukoliko ga boli to što kao susjed svakoga dana prolazim ulicom automobilom ili pješice pored njegove kuće, tu mu nažalost ne mogu pomoći. Mandati će proći, vlasti će se mijenjati, prije svega treba ostati čovjek…









Želim da obitelji Šimunić ovaj Uskrs donese mira i zdravlja, a Viktoru dozu pristojnosti i zdravog razuma…”, poručio je Vnuk.