DOBRO JE ZALJULJALO CIJELU REGIJU! Novi potres prekinuo mirno poslijepodne: ‘Dobro je streslo u centru’

Kako javlja EMSC, kod Tuzle u Bosni i Hercegovini došlo je do potresa magnitude 4.1.

Također, prema podacima EMSC-a, moguće je da se potres osjetio u okolnim zemljama uključujući i Hrvatsku.

Uznemireni stanovnici javljaju svoja svjedočanstva.

“Krenulo je drmati okolo nas, osjetilo se kratko, ali jako”, napisao je jedan. Sudeći prema komentarima, potres se osjetio jako diljem zemlje. Oni udaljeniji od epicentra kažu kako su se zgrade ljuljale.

🔔#Earthquake (#zemljotres) M4.1 occurred 17 km NW of #Tuzla (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 17:22:47). More info at:

— EMSC (@LastQuake) May 19, 2023