DOBRO DA SE NISU POTUKLI, TOTALNA LUDNICA U STUDIJU! Neviđeni obračun Raspudića i Grlić Radmana: ‘Dok je vaš otac privatizirao, mi smo bježali’

Autor: N.K

Zastupnik Mosta i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman gostovali su na N1 televiziji gdje su se žestoko posvađali govoreći o temi promjene Izbornog zakona u BiH.

U jednom trenutku, polemika se jako zahuktala, pa su pale i teške riječi i uvrede. Grlić Radman je pred kraj poručio kako je ovo prvi i zadnji put da je s Raspudićem u emisiji.

Raspudićeva osnovna teza bila je da Vlada osim praznih riječi nije napravila ništa za BiH te da su izbori koji će se raspisati konačni dokaz da je Vladina politika u BiH doživjela debakl. S druge strane, Grlić-Radman je ponavljao kako je Raspudić na strani Milanovića i da pokušava srušiti Vladu.

“Plenković je mazao oči Hrvatima u BiH”

“To raspisivanje izbora bit će konačni, bjelodani debakl jedne kukavičke, poltronske i vjerojatno izdajničke politike. Plenković je barem godinu dana intenzivno dolazio i uvjeravao Hrvate u Bih da će promijeniti Izborni zakon koji će im jamčiti da biraju svoje predstavnike. Pokazalo se da je bio anesteziolog u toj operaciji umrtvljavanja Hrvata u BiH, da im je mazao oči”, rekao je Raspudić dodajući kako očekuje “minimum časti” od Radmana i da u srijedu podnese ostavku.

“Hrvatska se mora početi ponašati kao punopravna članica EU-a i NATO pakta. Mi ne tražimo za Hrvate u BiH ništa što nemaju i druga dva naroda. Nema nikakvog razloga da se taj potez ne povuče, to nije nikakav presedan”, rekao je Mostovac.

“Ne može mi Raspudić govoriti o časti”

Grlić Radman se branio rekavši kako nisu govorila da jamče nešto, nego da ulažu napore.

“Ne može mi Raspudić govoriti o časti, on radi teatar, cirkus, obiteljski je uhljebljen u Saboru. On ovdje dolazi s predumišljajem, njegov je jedini cilj rušenje Vlade Andreja Plenkovića. Njegov je jedini domet sjedenje u Saboru koji je najgori Sabor od početka Hrvatske države”, rekao je ministar Radman dodavši kako mu ne pada napamet podnijeti ostavku te da Raspudić Plenkovići nije ni do gležnja.

“Vlada sanira Milanovićevu štetu”

Nakon toga uslijedila su predbacivanja vezana uz prošlost.

“Parole, parole, parole. Iza vas ne stonji ništa, iza nas su djela, a iza vas samo riječi”, rekao je ministar Raspudiću. “I vama je bolje da razmislite. Da razmislite, puno toga ne biste rekli”, odgovorio je Raspudić. Ministar je zatim rekao kako su Raspudić i Milanović kao Lolek i Bolek, a Mostovac mu je odgovorio da bi i njemu bilo “bolje da prijeđe na pravu stranu”.





“Imate obraza pristojne akademske ljude optuživati za uhljebništvo”, poručio je Raspudić. “Vi i predsjednik radite smutnju… vi ste Raspušenko”, rekao je Grlić Radman Raspudiću.

Osim toga, ministar smatra kako je predsjednik Milanović zapravo oslabio položaj Hrvata u BiH te da Plenkovićeva Vlada sanira štetu, ali da se to ne može preko koljena napraviti. Na pitanje što se može promijeniti kad se jednom raspišu izbori, on kaže: “Može.” “Ne može Raspudić koji je ’91. napustio BiH govoriti da voli BiH više od mene”, rekao je Grlić Radman.

“Ministrov otac je privatizirao tvornice dok smo mi bježali”

Dodao je kako ne vjeruje da se Raspudić zalaže za jednakopravnost u BiH te da on zapravo želi doći na vlast rušenjem Vlade. Nakon toga, priznavši da zaista želi srušiti “kriminalnu Vladu”, Raspudić je zaoštrio retoriku. Rekao je i kako je iz Mostara otišao sa 16 godina s maloljetnim sestrama i majkom, dok je ministrov otac privatizirao tvornice. “Raspitajte se malo, što je vaš otac radio”, odgovorio je ministar.









Grlić Radman je zatim Raspudiću rekao da čita loše knjige. Na spomen Kardelja, ministar je rekao: “Ma kakav Kardelj, dajte, molim vas, to se valjda jedino u vašoj obitelji čitalo. ”Na ministrovu izjavu da su oni osvijestili partnere o konstitutivnosti, Raspudić je pitao: “Ma koga ste vi osvijestili, molim vas?”

“Bojkot nema smisla. Hrvati su žrtva, a mogli bi po tome postati i krivac. Treba njegovati strpljenje. Bitno je da se ne smijemo obeshrabriti. Položaj Hrvata je činjenica na kojoj moramo inzistirati. Mi imamo poluge i instrumente. To se ne može dogoditi preko noći, a do izbora se puno toga može dogoditi”, rekao je ministar.